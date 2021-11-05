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Поп-музика

Поп-музика - один із жанрів сучасної музики. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "поп-музика".

Сучасна поп-музика увібрала в себе елементи популярного в 1950-ті роки рок-н-ролу, біт-музики, що зародилась у 1960-х роках, фолку, але також джазу. Важливий внесок у становлення поп-музики зробив британський біт- та рок-гурт The Beatles. З початку 1970-х років потужний вплив на сучасну поп-музику мала шведська група ABBA, а згодом такі команди як британський гурт Bee Gees, німецький - Bony M. У 1980-ті роки на сцену виходять суперзірки – Майкл Джексон, Мадонна, Прінс, Вітні Х'юстон. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Гурт ABBA повернувся з новим альбомом через 40 років

Гурт ABBA повернувся з новим альбомом через 40 років 05.11.2021

Шведська четвірка випустила новий альбом "Voyage" після 40-річної перерви. Навесні 2022 року культова група має виступити із віртуальним шоу в Лондоні.
ABBA назавжди! Легендарна шведська четвірка повернулася

ABBA назавжди! Легендарна шведська четвірка повернулася 05.11.2021

Кінець тривалої музичної паузи - легендарна шведська четвірка повернулася з новим альбомом "Voyage". Весною ABBA вийде на сцену - у вигляді голограм.

Рецепт вічної молодості: ABBA повертаються з новим альбомом (03.09.2021) 03.09.2021

Легендарний шведський гурт ABBA повертається на світову арену із новим альбомом після 40 років творчої паузи. Технології дозволили музикантам радикально омолодитися.

Хочу повернути своє життя: на що Брітні Спірс поскаржилася у суді

"Хочу повернути своє життя": на що Брітні Спірс поскаржилася у суді 24.06.2021

Американська поп-зірка Брітні Спірс виступила у суді. Вона зажадала вийти з-під опікунства свого батька, який з 2008 року контролює її концертну діяльність.

Євробачення-2020 відбудеться в інтернеті та у форматі спеціального шоу

"Євробачення-2020" відбудеться в інтернеті та у форматі спеціального шоу 12.05.2020

Скасоване через пандемію COVID-19 "Євробачення-2020" відбудеться у вигляді онлайн-концертів. Їх покажуть у дні півфіналів 12 та 14 травня. А на день фіналу організатори готують спеціальне музичне шоу.
Майкл Джексон у Німеччині: скільки можна пробачити поп-іконі?

Майкл Джексон у Німеччині: скільки можна пробачити поп-іконі? 22.03.2019

У німецькому Бонні відкрилася виставка про Майкла Джексона і його вплив на сучасне мистецтво. Чи доречно це після нових шокуючих звинувачень у педофілії?
Німеччина на Євробаченні-2019: ледь знайомі сестри

Німеччина на "Євробаченні-2019": ледь знайомі "сестри" 28.02.2019

Україна не братиме участі у конкурсі "Євробачення-2019" у Тель-Авіві. Натомість у Німеччині обрали свого представника без скандалу. З сімох кандидатів перемогу здобув дует S!Sters.

60 років від народження короля поп-музики Майкла Джексона (фотогалерея)

60 років від народження короля поп-музики Майкла Джексона (фотогалерея) 29.08.2018

Геніальний шоумен та самотній Пітер Пен. 29 серпня легендарному співаку Майклу Джексону виповнилося би 60 років. DW згадала основні віхи його життя.

Торт для всіх: Мадонні виповнюється 60 (фотогалерея) 16.08.2018

Всі знають, хто в світі - королева поп-музики: Мадонна - ікона стилю, провокаторка, бізнес-леді, мати. З нагоди її 60-річчя ми вирішили поглянути на кар'єру найуспішнішої в історії музики жінки.

Десять облич Мадонни

Десять облич Мадонни 16.08.2018

Американська співачка Мадонна по праву заслуговує звання "поп-ікони". Її діяльність і поведінка не раз викликали суспільний резонанс. З нагоди 60-річчя співачки згадаймо найяскравіші моменти в житті королеви поп-музики.

Десять найвідоміших музичних фестивалів Європи і України - 2018 (фотогалерея)

Десять найвідоміших музичних фестивалів Європи і України - 2018 (фотогалерея) 05.04.2018

Щоб відвідати більшість великих музичних фестивалів Європи, українцям цьогоріч уже не потрібна віза. 10 різноманітних фестивалів, які збирають світових зірок електронної, рок- та хіп-хоп музики - у фотодобірці DW.

Десять найвідоміших музичних фестивалів Європи і України - 2018

Десять найвідоміших музичних фестивалів Європи і України - 2018 05.04.2018

Щоб відвідати більшість великих музичних фестивалів Європи, українцям цьогоріч уже не потрібна віза. 10 різноманітних фестивалів, які збирають світових зірок електронної, рок- та хіп-хоп музики - у фотодобірці DW.

Нев'їзні в Україну російські артисти: кого і за що не впускають

Нев'їзні в Україну російські артисти: кого і за що не впускають 12.07.2017

Україна заборонила в'їзд на свою територію вже понад 150 російським співакам, музикантам та акторам. Поки митці рахують збитки, українська влада готує повну заборону гастролей артистів із РФ.
Реакція на теракт: Музичні зірки шоковані нападом у Манчестері

Реакція на теракт: Музичні зірки шоковані нападом у Манчестері 23.05.2017

Після вибуху в Манчестері, який стався у фоє стадіону "Манчестер арена" відразу після концерту Аріани Гранде, сама співачка та багато інших міжнародних "зірок" музики висловили шок і співчуття постраждалим від трагедії.
Фінал Євробачення-2017: найцікавіші виконавці

Фінал "Євробачення-2017": найцікавіші виконавці 13.05.2017

У фіналі "Євробачення" 13 травня виступатимуть не тільки переможці двох півфіналів, а й представники країн, які платять найбільші внески до Європейської мовної спілки. Найцікавіші фіналісти - у фотодобірці DW.
Фотогалерея: Фінал Євробачення-2017 - найцікавіші виконавці

Фотогалерея: Фінал "Євробачення-2017" - найцікавіші виконавці 12.05.2017

У фіналі "Євробачення" 13 травня виступатимуть не тільки переможці двох півфіналів, а й представники країн, які платять найбільші внески до Європейської мовної спілки. Найцікавіші фіналісти - у фотодобірці DW.
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