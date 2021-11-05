Поп-музика - один із жанрів сучасної музики. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "поп-музика".

Сучасна поп-музика увібрала в себе елементи популярного в 1950-ті роки рок-н-ролу, біт-музики, що зародилась у 1960-х роках, фолку, але також джазу. Важливий внесок у становлення поп-музики зробив британський біт- та рок-гурт The Beatles. З початку 1970-х років потужний вплив на сучасну поп-музику мала шведська група ABBA, а згодом такі команди як британський гурт Bee Gees, німецький - Bony M. У 1980-ті роки на сцену виходять суперзірки – Майкл Джексон, Мадонна, Прінс, Вітні Х'юстон. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.