Попри протести "жовтих жилетів" Макрон просить французів потерпіти

Президент Франції Еммануель Макрон закликав співгромадян зберігати терпіння та надію. Про це він заявив у понеділок, 31 грудня, у телевізійній новорічній промові. Серед іншого, на думку Макрона, французам слід плекати надію на себе "як народ", а також на "спільне майбутнє" та на "європейську мрію".

За словами глави французької держави, результати реформ не можна відчути одразу й він так само поділяє нетерплячість громадян. Утім, наявний брак результатів не означає, що потрібно відмовлятися від курсу на проведення подальших реформ, переконаний господар Єлисейського палацу. "Наша країна прагне будувати краще майбутнє", - наголосив французький президент, слова якого наводить dpa.

У промові Макрон не згадував протести "жовтих жилетів", але вказав натомість на "уроки 2018" року. Він також наголосив, що наступний 2019 рік стане вирішальним для нього як президента. Так само Макрон запевнив, що в його програмі та діях немає "нічого, що спирається на брехню".

Нагадаємо, з середини листопада 2018 року Францією прокотилася потужна хвиля протестів. Через те, що мітингувальники вдягали жовті жилети, ці виступи отримали назву протестів "жовтих жилетів". Спочатку мітингувальники вимагали скасування підвищення акцизних зборів на пальне, а потім їхні вимоги розширились до підвищення мінімальної заробітної плати й зменшення тягаря соціальних відрахувань.

Згодом учасники акцій стали вимагати й відставки Макрона та його уряду. Після кількох тижнів протестів у різних містах країни, в тому числі й у Парижі, уряд пішов на деякі поступки мітингарям.