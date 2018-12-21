Попри протести "жовтих жилетів" Макрон просить французів потерпіти

Французам необхідно зберігати надію та довіру до влади попри брак результатів реформ, переконаний президент Франції Еммануель Макрон. Наступний рік має стати вирішальним, наголосив господар Єлисейського палацу.
Президент Франції Еммануель Макрон
Президент Франції Еммануель Макрон закликав співгромадян зберігати терпіння та надію. Про це він заявив у понеділок, 31 грудня, у телевізійній новорічній промові. Серед іншого, на думку Макрона, французам слід плекати надію на себе "як народ", а також на "спільне майбутнє" та на "європейську мрію".
За словами глави французької держави, результати реформ не можна відчути одразу й він так само поділяє нетерплячість громадян. Утім, наявний брак результатів не означає, що потрібно відмовлятися від курсу на проведення подальших реформ, переконаний господар Єлисейського палацу. "Наша країна прагне будувати краще майбутнє", - наголосив французький президент, слова якого наводить dpa.
У промові Макрон не згадував протести "жовтих жилетів", але вказав натомість на "уроки 2018" року. Він також наголосив, що наступний 2019 рік стане вирішальним для нього як президента. Так само Макрон запевнив, що в його програмі та діях немає "нічого, що спирається на брехню".
Нагадаємо, з середини листопада 2018 року Францією прокотилася потужна хвиля протестів. Через те, що мітингувальники вдягали жовті жилети, ці виступи отримали назву протестів "жовтих жилетів". Спочатку мітингувальники вимагали скасування підвищення акцизних зборів на пальне, а потім їхні вимоги розширились до підвищення мінімальної заробітної плати й зменшення тягаря соціальних відрахувань.
Згодом учасники акцій стали вимагати й відставки Макрона та його уряду. Після кількох тижнів протестів у різних містах країни, в тому числі й у Парижі, уряд пішов на деякі поступки мітингарям.
Акції "жовтих жилетів" у Франції: хроніка протесту
Коли все почалося?
Акції "жовтих жилетів" тривають вже понад чотири тижні: 17 листопада в протестах взяло участь не менше 300 тисяч осіб. Вони відбуваються регулярно по суботах. Заворушення під час цих акцій стали найбільшими за останні десятиліття. Уряд мобілізував майже 90 тисяч поліцейських для забезпечення правопорядку.
Акції "жовтих жилетів" у Франції: хроніка протесту
Чого вимагають демонстранти?
Спочатку "жовті жилети" виступали проти зростання цін на бензин. Потім до їхніх вимог додалися зменшення податкового тягаря в цілому і підвищення заробітної плати, особливо мінімальної. За рік бензин у Франції подорожчав на 15 відсотків, дизельне паливо - на 23 відсотки. Податок на пальне мав на меті стимулювати французів більше користуватися громадським транспортом і купувати електромобілі.
Акції "жовтих жилетів" у Франції: хроніка протесту
Більшість французів підтримують протести
Опитування французьких телеканалів показують, що 72 відсотки французів підтримують вимоги "жовтих жилетів". Водночас 85 відсотків респондентів висловилися проти застосування насильства.
Акції "жовтих жилетів" у Франції: хроніка протесту
Уряд пішов на поступки "жовтим жилетам"
6 грудня уряд Франції відмовився від підвищення податків на автомобільне паливо. План бюджету на 2019 рік уже не передбачає цього кроку, оголосив прем'єр-міністр країни Едуар Філіпп. За його словами, до кінця зимового сезону також не будуть підвищуватися тарифи на газ і електроенергію. "Жодні податки не виправдовують те, що під загрозою опинилася єдність нації", - додав Філіп.
Акції "жовтих жилетів" у Франції: хроніка протесту
Поступки уряду не спинили протестів
Після того, як уряд запровадив мораторій на підвищення податків на паливо, мітингарі стали протестувати в цілому проти реформ уряду й президента країни Еммануеля Макрона. Мітингувальників влаштує тільки відставка уряду, заявив представник демонстрантів Крістоф Шаленсон.
Акції "жовтих жилетів" у Франції: хроніка протесту
Акції не вщухають
8 грудня у Франції поновилися масові акції протестів "жовтих жилетів". Під час безладів було затримано більше 1700 осіб, понад 100 поранені, серед них - 17 поліцейських. По всій країні протестували 136 тисяч осіб. "Жовті жилети" встрявали в сутички з поліцією й підпалювали автомобілі. Правоохоронці застосували бронетехніку, сльозогінний газ та водомети.
Акції "жовтих жилетів" у Франції: хроніка протесту
Протести "жовтих жилетів" перекинулися на Брюссель
Приклад протестів французьких "жовтих жилетів" надихнув до виступів і невдоволених громадян у сусідніх із Францією країнах. 8 грудня схожі акції протесту відбулися й у столиці Бельгії Брюсселі. Бельгійська поліція заарештувала з метою перестороги 70 учасників протестної акції.
Акції "жовтих жилетів" у Франції: хроніка протесту
Макрон узяв на себе "часткову відповідальність" за кризу
10 грудня президент Франції Еммануель Макрон у відповідь на масові протести пообіцяв підвищити з 2019 року мінімальну місячну зарплату на 100 євро й полегшити податкове навантаження на працівників і пенсіонерів. Він також оголосив плани не оподатковувати й не стягувати соціальні відрахування з доходів за понаднормову працю. Макрон узяв на себе "часткову відповідальність" за нинішню кризу.
Акції "жовтих жилетів" у Франції: хроніка протесту
Жорстокість і вандалізм
Мітинги супроводжуються вандалізмом і проявами жорстокості. Травми отримали кількасот осіб, двоє загинули. Зафіксовано випадки мародерства. З міркувань безпеки багато музеїв та Ейфелева вежа досі зачинені. Пошкодження дістав і Український культурний центр у Парижі. У Франції перевіряють роль Росії у протестах. Речник Кремля заявляє, що Москва не втручається у внутрішні справи інших держав.
Акції "жовтих жилетів" у Франції: хроніка протесту
Понівечена Тріумфальна арка
1 грудня у час протестів у Парижі зазнала серйозних пошкоджень Тріумфальна арка. Групі вандалів вдалося продертися в музейні приміщення, де вони "обезголовили" мармурову статую Наполеона, розтрощили вщент гіпсову скульптуру 1930-х років і розмалювали інтер'єри графіті. Перепало і статуї Маріанни - символа Франції.
Акції "жовтих жилетів" у Франції: хроніка протесту
Втрати для бізнесу
Багато підприємств роздрібної торгівлі й готелі нарікають на збитки через зниження кількості туристів. Власники магазинів і ресторанів, що опинилися в районах проведення акцій, заявили про скорочення продажів на 20-70 відсотків. Найбільше постраждали магазини на Єлисейських полях, деякі з яких розграбували.