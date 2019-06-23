 Понад 5800 кандидатів, 21 список та восьмеро Зеленських: ЦВК підбила підсумки реєстрації | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.06.2019

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Новини

Понад 5800 кандидатів, 21 список та восьмеро Зеленських: ЦВК підбила підсумки реєстрації

Центральна виборча комісія зареєструвала списки 21 партії та понад три тисячі кандидатів, які балотуються до Верховної Ради в одномандатних виборчих округах. Серед кандидатів і восьмеро однофамільців чинного президента.

ЦВК завершила реєстрацію виборчих списків партій і кандидатів-мажоритарників

ЦВК завершила реєстрацію виборчих списків партій і кандидатів-мажоритарників

Центральна виборча комісія (ЦВК) України зареєструвала виборчі списки 21 партії, а також 3171 кандидата в парламент в одномандатних виборчих округах, повідомила голова ЦВК Тетяна Сліпачук на брифінгу в середу, 26 червня.

До списків партій увійшли 2674 кандидати. З кандидатів-мажоритарників 1436 висунули партії, а решта (1735) - самовисуванці. Відповідно, всього ЦВК зареєструвала 5 845 кандидатів у депутати парламенту, з яких 77,5 відсотка - чоловіки. Наймолодшому кандидатові - 21 рік, найдорослішому - 82 роки, а середній вік претендентів на депутатські мандати - 42 роки.

Восьмеро Зеленських та реєстрація "Руху нових сил"

Як повідомила Тетяна Сліпачук, до Ради балотуються вісім кандидатів з прізвищем Зеленський, але з іншими іменами та по батькові. За словами Сліпачук, вони не використовують технологію "двійників", а дійсно мають таке прізвище, повідомляє агент.

Водночас Сліпачук повідомила, що ЦВК оскаржить у Верховному суді рішення Шостого апеляційного адміністративного суду Києва стосовно реєстрації партії Міхеіла Саакашвілі "Рух нових сил". Напередодні цей суд задовольнив позов партії на рішення ЦВК про відмову в реєстрації кандидатів від політсили на виборах до Верховної Ради та скасував відповідну постанову ЦВК від 23 червня.

Голова ЦВК наголосила, що реєстрація кандидатів є винятковим повноваженням комісії і суди не мають права зобов'язати їх реєструвати. За словами Сліпачук, суд може робити юридичні висновки і на їхній підставі у ЦВК повинні переглянути питання знову та вирішити, чи реєструвати партію або кандидата. "Якщо буде рішення Верховного суду про перегляд, ми переглянемо і приймемо рішення з урахуванням тих висновків, які будуть у судовому рішенні", - зазначила Сліпачук, цитує агентство  "Українські новини". 

Результати соцопитування: до Ради проходять п'ять партій

За результатами соціологічного опитування фонду "Демократичні ініціативи" і соціологічної служби Центру Разумкова, оприлюдненими 26 червня, до Верховної Ради проходять п'ять партій. Серед них -  "Слуга народу" (33,6 відсотка серед усіх опитаних та 42,7 відсотка серед тих, хто голосуватиме і визначився), "Опозиційна платформа - За життя" (9,5 та 10,5 відсотка), "Батьківщина" (9,3 та 10,2 відсотка), "Європейська солідарність" (8,9 та 9,8 відсотка) і "Голос" (5,8 та 6,4 відсотка).

На межі проходження - "Сила і честь", за яку планують голосувати 5,2 відсотка респондентів, які визначилися з вибором. За партію "Громадянська позиція" висловили бажання голосувати 4,1 відсотка опитаних, які визначилися.

Загальнонаціональне опитування провели з 13 до 20 червня в усіх регіонах, крім непідконтрольних Києву територій Донбасу і Криму. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3 відсотка. 

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