Понад 1100 ексспівробітників мін'юсту США вимагають відставки генпрокурора

Понад 1100 ексспівробітників міністерства юстиції США в неділю, 16 лютого, опублікували відкритий лист, в якому заявили, що президент США Дональд Трамп і міністр юстиції Вільям Барр, що обіймає в США також посаду генпрокурора, порушили принцип неупередженості в справі Роджера Стоуна, який вважається прихильником і близьким другом Трампа. У зв'язку з цим вони вимагають відставки Вільяма Барра, хоча й, за їхніми словами, не мають надії, що він саме так вчинить, повідомляє агенція AFP.

Роджера Стоуна вважають близьким прихильником і особистим другом Трампа

"У нашій країні ми всі рівні перед законом. Ні з ким не можна поводитися особливо через те, що він є близьким політичним союзником президента", - наголошують автори листа. При цьому вони заявили, що повністю підтримують чотирьох прокурорів, які пішли у відставку в зв'язку з інцидентом, і закликають інших співробітників мін'юсту проявити таку мужність і розголошувати порушення, з якими вони стикаються в своїй роботі.

Справа Стоуна

Стоун був заарештований у Флориді в січні 2019 року за звинуваченням в наданні неправдивих свідчень у зв'язку з розслідуванням спецпрокурора Роберта Мюллера про можливі зв'язки Трампа з Кремлем і ймовірного втручання Москви в президентські вибори 2016 року в США. 10 лютого прокуратура порекомендувала федеральному суду у Вашингтоні, який розглядав справу, засудити Стоуна до ув'язнення тривалістю від семи до дев'яти років. Однак після того, як Трамп різко розкритикував цю рекомендацію в своєму мікроблозі в Twitter, мін'юст, який за рангом перебуває вище за Генпрокуратуру, порекомендував вибрати для Стоуна більш м'яке покарання. Своє рішення суд має оголосити наступного четверга.

Зі свого боку Вільям Барр в інтерв'ю телеканалу ABC 14 лютого, не називаючи конкретно справи Роджера Стоуна, заявив, що через твіти Трампа йому "неможливо займатися своєю роботою". При цьому він додав, що президент Трамп жодного разу не просив його що-небудь зробити в будь-якій кримінальній справі".

Воднгчас Трамп написав у Twitter, що він як президент має повне право попросити генпрокурора саме про це, однак вирішив поки цього не робити.