 Помпео: США зобов′язуються не визнавати Крим російським | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.07.2018

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Новини

Помпео: США зобов'язуються не визнавати Крим російським

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що США не визнають анексію Криму Росією, і закликав Москву припинити окупацію півострова.

Майк Помпео

Майк Помпео

Сполучені Штати запевнили Україну в підтримці її територіальної цілісності. Держсекретар США Майк Помпео заявив, що Вашингтон ніколи не визнає анексію українського Криму Російською Федерацією і наполягатиме на відновленні територіальної цілісності України. Його заяву в середу, 25 липня, оприлюднили на сайті держдепу США.

У документі наголошується, що Сполучені Штати ще раз підтверджують свою відмову визнавати суверенітет Кремля над Кримом, захопленим силою з порушенням міжнародного права.

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"США не визнає спробу Росії анексувати Крим і зобов'язується дотримуватися цієї позиції, допоки територіальна цілісність України не буде відновлена", - йдеться у заяві Майка Помпео. Держсекретар також закликав Росію поважати принципи міжнародного права і "припинити окупацію Криму".

Заяву оприлюднили перед слуханням Помпео у комітеті в закордонних справах Сенату США, де законодавці планують розпитати його про саміт президента США Дональда Трампа та президента РФ Володимира Путіна, інформує AP.

Нагадаємо, що перед зустріччю з Путіним Трамп неоднозначно висловлювався щодо питання анексії Криму Росією. Він так чітко і не заявив, що не збирається визнавати анексію.

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Зустріч Трампа і Путіна: що вони заявили про Україну і Крим? (16.07.2018)

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Зустріч Трампа і Путіна: що вони заявили про Україну і Крим? (16.07.2018)  

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