Помпео: США зобов'язуються не визнавати Крим російським

Сполучені Штати запевнили Україну в підтримці її територіальної цілісності. Держсекретар США Майк Помпео заявив, що Вашингтон ніколи не визнає анексію українського Криму Російською Федерацією і наполягатиме на відновленні територіальної цілісності України. Його заяву в середу, 25 липня, оприлюднили на сайті держдепу США.

У документі наголошується, що Сполучені Штати ще раз підтверджують свою відмову визнавати суверенітет Кремля над Кримом, захопленим силою з порушенням міжнародного права.

"США не визнає спробу Росії анексувати Крим і зобов'язується дотримуватися цієї позиції, допоки територіальна цілісність України не буде відновлена", - йдеться у заяві Майка Помпео. Держсекретар також закликав Росію поважати принципи міжнародного права і "припинити окупацію Криму".

Заяву оприлюднили перед слуханням Помпео у комітеті в закордонних справах Сенату США, де законодавці планують розпитати його про саміт президента США Дональда Трампа та президента РФ Володимира Путіна, інформує AP.

Нагадаємо, що перед зустріччю з Путіним Трамп неоднозначно висловлювався щодо питання анексії Криму Росією. Він так чітко і не заявив, що не збирається визнавати анексію.