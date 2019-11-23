Помпео: США допомагатимуть Україні у боротьбі з корупцією

США продовжить допомагати Україні у боротьбі з корупцією, заявив у вівторок, 26 листопада, держсекретар Майк Помпео. "У нас дуже чітка політика щодо України, і ми з успіхом її здійснюємо (...) Ми наполегливо розв'язуємо довготривалі проблеми цієї країни - такі як корупція", - сказав він під час брифінгу.

На запитання журналістів щодо інформації про можливість імовірного втручання України у передвиборчу кампанію в США у 2016 році, Помпео заявив: "Щоразу, коли з'являється інформація, яка вказує на те, що країна втручалася в американські вибори, у нас є не лише право, але і обов'язок намагатися розслідувати це".

Не називаючи Україну, він також зазначив, що знає, що "багато країн" та недержавні суб'єкти намагаються "підірвати американську демократію".

Як відомо, зараз у США триває скандал, пов'язаний з Україною. Він почався у зв'язку з телефонною розмовою президента США Дональда Трампа і його українського колеги Володимира Зеленського 25 липня. Трампу закидають, що він намагався змусити Київ розпочати розслідування стосовно сина його потенційного суперника на президентських виборах в 2020 році Джозефа Байдена - Хантера.

Під час цієї ж розмови Трамп також порушував питання зламу серверів Демократичної партії США у 2016 році та висловлював підозру, що замовники перебувають в Україні .