 Помпео: Мадуро хотів втекти на Кубу, але його зупинила Москва | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.05.2019

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Новини

Помпео: Мадуро хотів втекти на Кубу, але його зупинила Москва

Під час протестів 30 квітня голова Венесуели Ніколас Мадуро був готовий улетіти в Гавану, але Росія відмовила його, заявив державний секретар США Майк Помпео. Мадуро та Москва назвали це брехнею.

Майк Помпео

Майк Помпео

Глава Венесуели Ніколас Мадуро був готовий залишити 30 квітня країну, але його відмовила від цього Москва, заявив держсекретар США Майк Помпео в інтерв'ю телеканалу CNN. "Ми спостерігали протягом дня, Мадуро давно ніхто не бачив. У нього був підготовлений літак, він був готовий виїхати вранці, як ми розуміємо, але росіяни сказали йому, що він повинен залишитися", - сказав Помпео. За його словами, Мадуро збирався вилетіти в Гавану. Помпео не сказав, звідки він отримав цю інформацію, але додав, що Вашингтон говорив з "десятками людей на місцях".

Москва назвала слова держсекретаря США брехнею. "Вашингтон щосили намагався деморалізувати венесуельську армію і використовував фейки як частину інформаційної війни", - заявила CNN офіційна представниця російського МЗС Марія Захарова. Мадуро своєю чергою у телевізійному зверненні до народу назвав заяву Помпео "брехнею і маніпуляцією". "Будь ласка, містер Помпео, ви не серйозні", - сказав глава Венесуели.

Бронетранспортер наїжджає на натовп протестувальників у Каракасі

Бронетранспортер наїжджає на натовп протестувальників у Каракасі

Тим часом увечері 30 квітня Федеральне авіаційне управління США заборонило авіакомпаніям США літати над Венесуелою на висоті нижче 26 тисяч футів (близько семи тисяч метрів. - Ред.). Одночасно з цим управління заявило, що літаки всіх американських авіаперевізників, які зараз перебувають у Венесуелі, мають залишити країну протягом 48 годин.

За останніми даними, під час протестів у Венесуелі 30 квітня загинув один демонстрант у штаті Арагуа. Ще 69 людей отримали поранення під час зіткнень між протестувальниками та силами безпеки, зокрема двоє осіб отримали вогнепальні поранення. Неурядова організація Foro Penal повідомила, що по всій країні були затримані 25 учасників демонстрацій.

Демонстрація прихильників Мадуро в Каракасі

Демонстрація прихильників Мадуро в Каракасі

Нагадаємо, що 30 квітня тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо оголосив про початок "останньої фази" плану щодо повалення голови держави Ніколаса Мадуро. Він заявив, що його підтримують військові, однак уряд країни спростував це. Нагадаємо, останніми місяцями Венесуела переживає гостру політичну, економічну й гуманітарну кризу. 22 січня там почалися масові акції протесту після того, як Ніколас Мадуро заступив на посаду глави держави на другий термін. Наступного дня голова Національної асамблеї Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків президента країни. Ці повноваження Гуайдо визнали США, а згодом - майже всі країни ЄС та десятки інших країн світу. Мадуро натомість підтримують Росія, Китай, Куба та низка інших країн.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Курс конфронтації

    Майже через три тижні після того, як Хуан Гуайдо обійняв посаду спікера Національної асамблеї Венесуели, він оголосив себе на підставі конституції виконувачем обов'язків президента. Президент США Трамп не забарився з підтримкою 35-річного Гуайдо, але збройні сили Венесуели все ще підкоряються наказам президента Ніколаса Мадуро та відкидають запити на владу Гуайдо.

  • Протести у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Загиблі під час протестів

    Однак 27 військових таки пішли проти Мадуро, але їхній виступ провалився. З того часу ситуація в країні загострилась - почались протести і заворушення, як от у Каракасі. За даними Ценру моніторингу соціальної конфліктності, протягом 22-23 січня у них загинули щонайменше 13 людей, і більшість з них внаслідок застосування вогнепальної зброї.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Вісник надії Гуайдо

    Поцілунок спікера парламенту. Сотні тисяч відгукнулись на заклик опозиції вийти на вулицю. Вони висловлюють протест уряду Мадуро, якому вони закидають відповідальність за небачену інфляцію та репресії. Венесуельські єпископи закликають армію стати на захист народу. Самі ж протести вони назвали знаком надії.

  • Демонстранти з Каракаса

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    "Люди вимагають свободи і правової захищеності"

    Цього демонстранта у Каракасі двоє інших вивозять на мотоциклі в безпечне місце. У ніч на 24 січня у багатьох містах відбулись сутички між протестувальниками і поліцією. Президент США Дональд Трамп заявив: "Люди мужньо підняли голос проти Мадуро та вимагають свободи і правової захищеності".

  • Ніколас Мадуро на мітингу у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Мадуро мобілізує своїх прихильників

    На вулиці 23 січня вийшли і прихильники Мадуро. Вони відзначали річницю падіння диктатури Маркоса Переса Хіменеса, якого скинули у цей день 1958 року. Під час мітингу у Каракасі Мадуро пообіцяв захищати свій уряд і соціалістичний лад.

  • Протести у венесуельській діаспорі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Прапори Венесуели за кордоном

    Венесуелки вийшли на вулиці Гондурасу та тримають в руках плакати "Так Гуайдо, ні Мадуро". За час державної та споживчої кризи, яка накрила Венесуелу кілька років тому, країну залишили близько трьох мільйонів людей. В ООН нещодавно застерегли, що у 2019-му може відбутись ще одна хвиля масового виїзду з Венесуели.

    Автор: Інес Айзеле


DW.COM

Десятки поранених у жорстоких сутичках у Венесуелі  

Гуайдо оголосив "останню фазу" повалення режиму Мадуро

Військові підтримують повалення голови Венесуели Ніколаса Мадуро, оголосив тимчасовий президент країни Хуан Гуайдо. Уряд заявляє, що армія залишається вірною Мадуро. (30.04.2019)  

Гуайдо в інтерв'ю DW: Збройні сили вже не на боці Мадуро

Тимчасовий президент Венесуели заявив, що армія країни підтримує зміну влади, але наполягає, що процес проходить мирно. США заявили про повну підтримку опозиції. (30.04.2019)  

Венесуела: боротьба за владу і протести

Лідер венесуельської опозиції та спікер парламенту Хуан Гуайдо кинув виклик Ніколасу Мадуро та оголосив себе виконувачем обов'язків президента. Боротьба за владу супроводжується кривавими протестами. (24.01.2019)  

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Військові підтримують повалення голови Венесуели Ніколаса Мадуро, оголосив тимчасовий президент країни Хуан Гуайдо. Уряд заявляє, що армія залишається вірною Мадуро.

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