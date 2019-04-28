Помпео: Мадуро хотів втекти на Кубу, але його зупинила Москва

Глава Венесуели Ніколас Мадуро був готовий залишити 30 квітня країну, але його відмовила від цього Москва, заявив держсекретар США Майк Помпео в інтерв'ю телеканалу CNN. "Ми спостерігали протягом дня, Мадуро давно ніхто не бачив. У нього був підготовлений літак, він був готовий виїхати вранці, як ми розуміємо, але росіяни сказали йому, що він повинен залишитися", - сказав Помпео. За його словами, Мадуро збирався вилетіти в Гавану. Помпео не сказав, звідки він отримав цю інформацію, але додав, що Вашингтон говорив з "десятками людей на місцях".

Москва назвала слова держсекретаря США брехнею. "Вашингтон щосили намагався деморалізувати венесуельську армію і використовував фейки як частину інформаційної війни", - заявила CNN офіційна представниця російського МЗС Марія Захарова. Мадуро своєю чергою у телевізійному зверненні до народу назвав заяву Помпео "брехнею і маніпуляцією". "Будь ласка, містер Помпео, ви не серйозні", - сказав глава Венесуели.

Бронетранспортер наїжджає на натовп протестувальників у Каракасі

Тим часом увечері 30 квітня Федеральне авіаційне управління США заборонило авіакомпаніям США літати над Венесуелою на висоті нижче 26 тисяч футів (близько семи тисяч метрів. - Ред.). Одночасно з цим управління заявило, що літаки всіх американських авіаперевізників, які зараз перебувають у Венесуелі, мають залишити країну протягом 48 годин.

За останніми даними, під час протестів у Венесуелі 30 квітня загинув один демонстрант у штаті Арагуа. Ще 69 людей отримали поранення під час зіткнень між протестувальниками та силами безпеки, зокрема двоє осіб отримали вогнепальні поранення. Неурядова організація Foro Penal повідомила, що по всій країні були затримані 25 учасників демонстрацій.

Демонстрація прихильників Мадуро в Каракасі

Нагадаємо, що 30 квітня тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо оголосив про початок "останньої фази" плану щодо повалення голови держави Ніколаса Мадуро. Він заявив, що його підтримують військові, однак уряд країни спростував це. Нагадаємо, останніми місяцями Венесуела переживає гостру політичну, економічну й гуманітарну кризу. 22 січня там почалися масові акції протесту після того, як Ніколас Мадуро заступив на посаду глави держави на другий термін. Наступного дня голова Національної асамблеї Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків президента країни. Ці повноваження Гуайдо визнали США, а згодом - майже всі країни ЄС та десятки інших країн світу. Мадуро натомість підтримують Росія, Китай, Куба та низка інших країн.