Помпео заявляє про докази походження коронавірусу з лабораторії в Ухані

Державний секретар США Майк Помпео в неділю, 3 травня, в ефірі американського телеканалу ABC заявив про "величезні докази", які вказують на те, що пандемія коронавірусу має свої витоки в лабораторії в китайському місті Ухань. Водночас він відмовився сказати, чи, на його думку, витік вірусу з лабораторії було здійснено навмисно. Помпео також погодився з позицією розвідувальної спільноти США, яка підтримала консенсус науковців, що коронавірус не був створений людиною або генетично модифікований.



Закиди з боку спецслужб

Раніше цього дня британське видання The Daily Telegraph повідомило про 15-сторінкову доповідь, підготовлену розвідувальним альянсом "П'яти очей", в який входять спецслужби США, Великобританії, Канади, Австралії та Нової Зеландії. Вони закидають Китаю навмисне приховування та знищення доказів спалаху COVID-19 в Ухані наприкінці 2019 року.

У документі зазначається, що уряд Китаю приховував будь-які новини про появу коронавірусу, примушував лікарів до мовчання та викрадав їх, знищував дані про вірус у лабораторіях та відмовлявся надавати біоматеріали закордонним вченим. Автори доповіді стверджують, що Пекін мав докази передачі SARS-CoV-2 від людини до людини ще на початку грудня 2019 року, але замовчував цей факт до 20 січня. Згідно з документом, 3 січня Національний комітет з питань охорони здоров'я Китаю наказав знищити зразки коронавірусу і не публікувати інформацію про невідому інфекцію.

Водночас, за даними The Daily Telegraph, розвідки альянсу "П'яти очей" не дійшли спільного висновку щодо походження коронавірусу. Так, зазначається, що австралійська розвідка вважає правдивою офіційну версію китайської влади про появу вірусу на ринку в Ухані. Водночас американське розвідувальне співтовариство, що об'єднує 17 спецслужб США, поки не дійшло остаточних висновків щодо обставин появи SARS-CoV-2, але скептично ставиться до версії Пекіна.

Припущення Трампа та заперечення з Ухані

Раніше президент США Дональд Трамп уже висловлював думку, що до пандемії COVID-19 міг призвести інцидент у китайській лабораторії. Утім, управління директора національної розвідки США заявляло, що розвідувальна спільнота країни погоджується з висновками науковців, що коронавірус не був створений людиною або генетично модифікований. Водночас американські спецслужби надалі розглядають різні версії походження вірусу, зокрема й версію про інцидент в лабораторії.

Нагадаємо, що очільник Уханського інституту вірусології Юань Чжимін заперечує закиди у тому, що коронавірус міг бути створений у лабораторії в його установі. В опублікованому 28 квітня інтерв'ю інформагенції Reuters він запевнив, що для таких закидів немає жодних підстав. "Уханський інститут вірусології не має наміру та можливості створити новий коронавірус. (...) Крім того, в геномі SARS-CoV-2 немає інформації, яка б вказувала на те, що він був створений людиною", - йдеться у письмовій відповіді Юаня Чжиміна на запитання агенції.

Життя після карантину: приклад китайського Уханю, який подолав епідемію З Уханю тепер можна виїхати У перші години після відкриття китайського Уханю 8 квітня - через 76 днів з моменту його ізоляції у зв'язку зі спалахом епідемії коронавірусу SARS-CoV-28 - близько 65 тисяч осіб виїхали з міста. Йдеться про тих, хто скористався залізницею й літаками. На світлині - пасажири на залізничному вокзалі Уханю.

Життя після карантину: приклад китайського Уханю, який подолав епідемію Перший потяг за 76 днів Перший за кілька місяців потяг виїхав із 11-мільйонного адміністративного центру провінції Хубей о 0:50 за місцевим часом. Одночасно з цим були відкриті автомобільні шляхи із та до міста.

Життя після карантину: приклад китайського Уханю, який подолав епідемію В Ухані скасували карантин 8 квітня влада Китаю зняла карантинні обмеження в Ухані. Місто з населенням понад 11 мільйонів осіб із 23 січня було повністю ізольованим від зовнішнього світу через виявлені в ньому випадки зараження коронавірусом SARS-CoV-2, що викликає небезпечне захворювання COVID-19. Ухань став містом, де почалася пандемія коронавірусу. На фото - поліція Уханю розбирає захисну загорожу.

Життя після карантину: приклад китайського Уханю, який подолав епідемію Цифри, що вселяють надію Влада міста стверджує, що в Ухані не фіксують нових випадків зараження коронавірусом. За офіційними даними, від початку епідемії в КНР одужали 93 відсотки інфікованих. Кількість тих, хто заразився, склала близько 82 тисяч осіб. Офіційний показник смертності від COVID-19 - чотири відсотки. Владу КНР критикують через замовчування масштабів епідемії і точної кількості хворих та померлих.

Життя після карантину: приклад китайського Уханю, який подолав епідемію Справжній привід для радості Ухань перебував в умовах суворого карантину більше двох місяців. З кінця березня влада почала поступово знімати обмеження. Нині ж усі здорові жителі Уханю можуть вільно пересуватися містом.

Життя після карантину: приклад китайського Уханю, який подолав епідемію Ухань повністю відновлює транспортне сполучення Заборону на в'їзд до міста та виїзд із нього вже зняли. Почали курсувати потяги та літаки, також було відновлено міжміське автомобільне сполучення. Але поки все повернеться до нормального життя, ще має пройти певний час. На фото - дезінфекція залізничної платформи в Ухані для боротьби з коронавірусом.

Життя після карантину: приклад китайського Уханю, який подолав епідемію Поступово запускаються й виробничі потужності Ухань - центр великого промислового регіону Китаю - провінції Хубей. За даними Forbes, до спалаху епідемії очікувалося зростання ВВП провінції на 7,5-7,8 відсотка. Ухань займав дев'яте місце за сукупністю економічних показників серед усіх міст КНР. Бізнес у місті був представлений широким спектром виробництв - від біомедицини до автозапчастин. Зараз воно має подолати наслідки епідемії.

Життя після карантину: приклад китайського Уханю, який подолав епідемію Небезпека ще не минула Попри скасування карантинних обмежень представник Державного комітету з питань охорони здоров'я Китаю Мі Фен заявив, що ймовірність відновлення епідемії коронавірусу в континентальній частині Китаю залишається відносно високою через завезення інфекції з-за кордону. Зафіксовано вже понад 700 подібних випадків.

Життя після карантину: приклад китайського Уханю, який подолав епідемію Зелений для всіх Під час карантину пересування жителів Уханю було під тотальним контролем. Влада стежила за ними за допомогою QR-кодів, вбудованих у платіжну систему Alipay і соціальну мережу Wechat. Кожен користувач автоматично отримував статус здоров'я - зелений, жовтий або червоний. Тільки ті, хто мав зелений, могли залишити домівки та піти на роботу. Нині ж усі жителі Уханю нарешті отримали зелений статус.

Життя після карантину: приклад китайського Уханю, який подолав епідемію У жителів Уханю з'явилась надія Після скасування карантину в жителів Уханю, які першими зіткнулися зі смертельною небезпекою, знову з'явилася надія. Життя потихеньку повертається в нормальне річище. Але коронавірус продовжує стрімко поширюватися світом. І небезпека ще не минула.

Життя після карантину: приклад китайського Уханю, який подолав епідемію Хвилина мовчання на згадку про померлих 4 квітня мешканці Китаю вшанували пам'ять жертв COVID-19. На фотографії - китайські лікарі під час хвилини мовчання. В Ухані у грудні 2019 року було виявлено перший випадок захворювання. 11 січня Пекін офіційно заявив про першого хворого, який помер від наслідків коронавірусної інфекції. Усього, за даними китайської влади, від COVID-19 у континентальному Китаї померли понад 3 330 осіб.

Життя після карантину: приклад китайського Уханю, який подолав епідемію Герої, яких пам'ятатимуть Китайський лікар-офтальмолог Лі Веньлян був першим, хто забив на сполох у зв'язку з поширенням коронавірусу. Він повідомляв у соцмережах про випадки смертельно небезпечного захворювання. За що влада КНР його покарала. 1 лютого лікар і сам заразився коронавірусом і через тиждень помер від наслідків COVID-19. На фото - портрет лікаря і квіти у пам'ять про нього біля шпиталю в Ухані.

Життя після карантину: приклад китайського Уханю, який подолав епідемію Потрібен час, аби прийти до тями Усьому світові знадобиться час, щоб подолати наслідки пандемії коронавірусу. В Ухані і у всій провінції Хубей, за офіційними даними, нараховується найбільша в КНР кількість померлих від захворювання COVID-19. Кількість жертв коронавірусу в усьому світі сягнула понад 95 тисяч людей. Окрім Китаю, найбільше від пандемії постраждали США і Європа. Автор: Наталія Позднякова, Олексій Яковійчук

