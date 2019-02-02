Помпео: Виведення військ США з Сирії не означає кінець боротьбі з ІД

Державний секретар США Майк Помпео в середу, 6 лютого, запевнив, що виведення американських військ з Сирії не є "кінцем битви Америки" та закликав інші країни продовжити боротьбу з терористичним угрупованням "Ісламська держава" (ІД) в цій країні та в Іраку. На міжнародній конференції у Вашингтоні за участю міністрів закордонних справ та інших високопосадовців з 79 країн він відзначив, що бойовики ІД продовжують становити загрозу, передає агенція Reuters.

"Це боротьба, яку ми продовжимо разом з вами. Виведення військ по суті є тактичною зміною, а не зміною місії. Це просто є новою фазою в старій боротьбі", - зазначив Помпео. Він також закликав партнерів по коаліції надати допомогу для остаточної перемоги над ІД у тому числі шляхом фінансування, передає агенція AFP.

"Для того щоб наша перемога була остаточною і міцною, ІД повинна перестати становити загрозу для наших країн. Не повинно бути безпечного притулку, звідки ІД могла б здійснювати напади", - додав Помпео.

За його словами, коаліція звільнила від бойовиків ІД вже понад 110 квадратних кілометрів територій, більше семи мільйонів осіб і дозволила понад чотирьом мільйонам людей в Іраку повернутися додому. Він зазначив, що конфлікт в Сирії має бути вирішено політичним шляхом відповідно до резолюції Ради безпеки ООН, а також про необхідність виведення іранських військових з Сирії.

Напередодні Пентагон застеріг, що ІД може відновити свою силу в разі виведення Сполученими Штатами своїх військ із Сирії. Без відповідного тиску ІД може "вірогідно протягом шести-дванадцяти місяців знову активізуватися" і відвоювати частину втрачених територій, йдеться в звіті американського міноборони.

Як повідомлялося, у грудні минулого року Дональд Трамп оголосив про рішення вивести американські війська з Сирії, але часові рамки виведення військових поки невідомі. Американський контингент у Сирії налічує приблизно дві тисячі солдатів.

На сирійській території американці насамперед підтримували формування "Демократичних сил Сирії" (SDF), де провідною силою є курдські "Загони народної самооборони" (YPG), у боротьбі проти терористичного угруповання "Ісламська держава". "Загони народної самооборони" досі продовжують боротьбу проти ІД в Сирії. Водночас Анкара вважає YPG терористичною організацією.

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