Поліція розслідує пошкодження пам'ятника жертвам Голокосту в Миколаївській області

Поліція відкрила одразу два кримінальних провадження за фактом пошкодження пам'ятника жертвам Голокосту в Миколаївській області. Про це йдеться в поширеному пресслужбою поліції Миколаївської області в понеділок, 16 вересня, повідомленні.

"У неділю, 15 вересня, в поліцію Доманівського району Миколаївської області надійшло повідомлення від місцевих жителів про пошкодження пам'ятного знака жертвам Голокосту в селі Богданівка", - сказано в повідомленні.

Слідчі відкрили зокрема кримінальне провадження за паплюження або руйнування могил чи пам'ятників жертвам нацизму. Відповідна стаття Кримінального Кодексу (КК) України передбачає покарання у вигляді обмеження волі строком від трьох до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк. Друге порушене провадження стосується порушення рівноправності громадян. Санкція цієї статті КК передбачає штраф від 3,4 до 8,5 тисячі гривень або обмеженням волі на строк до п'яти років.

Злочин вийшов на дипломатичний рівень

На скоєний напередодні акт вандалізму одразу відреагував посол Ізраїлю в Україні Йоель Ліон. В опублікованому ввечері неділі, 15 вересня, дописі в соціальній мережі Twitter він назвав вчинене "сповненим ненависті злочином на ґрунті антисемітизму" і закликав українську владу "різко засудити" такі злочинні дії та "негайно притягти винних до відповідальності".

На ці заклики ізраїльського дипломата вже відреагували в МЗС України, зокрема заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця.

У своєму дописі в соцмережі Twitter Кислиця назвав ці протиправні дії "антисемітським актом вандалізму". Український дипломат також переконаний, що вчинене - "злочин проти України її ворогів".

Згодом ізраїльський посол подякував у Twitter українському дипломату за різкий осуд цього злочину.