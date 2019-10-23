"Поліграф-шоу": чим закінчиться перевірка "Слуг народу"?

Перший гучний корупційний скандал у лавах нової Верховної Ради не вщухає: у середу, 23 жовтня, перші два депутати із фракції "Слуга народу", запідозрені у підкупі, уже пройшли випробування детектором брехні. На черзі -колеги нардепів із комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.

Перевірку на поліграфі розпорядився провести президент Володимир Зеленський після резонансу навколо голосування у профільному комітеті за антикорупційний законопроєкт. Деякі парламентарії нібито отримали за свій голос "проти" по 30 тисяч доларів США. Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) розслідує імовірний підкуп стосовно 11 обранців Загалом депутатів від президентської фракції у згаданому комітеті - 20.

Внутрішньопартійні допити

Першим перевірили нардепа Олександра Дубінського. 23 жовтня увечері у прямому ефірі під прицілом камер журналістів він відповів на питання поліграфолога із приватної компанії. Після перевірки експерт повідомив, що "результати можна вважати однозначними... на користь опитуваної особи". Розгорнуті висновки щодо відповідей нардепа чекають не раніше наступного тижня.

Депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінський

Того ж вечора опитати мали і голову фракції "Слуги народу" Давида Арахамію, який є членом іншого комітету, але погодився пройти тест у ході внутрішньопартійних "розбірок". Однак поліграфолог виявився не готовим опитувати депутата і тест перенесли на 24 жовтня. Цього ж дня Арахамія також обіцяє привести на телеканал "1+1" свідка того, як його однопартійцям пропонували хабара.

Ще один депутат, що пройшов дослідження за власним бажанням, - Олександр Качура. Він не входить до комітету з питань фінансів, на якому розглядали ліквідацію корупційних схем під час оцінки об'єктів нерухомості. Однак є співавтором альтернативного законопроєкту і нібито міг отримати гроші за його лобіювання. "Поліграф показав, що "бабки" я не брав і стосунку до схем не маю", повідомив нардеп у Facebook, опублікувавши звіт і відео процедури.

Механізм детектору брехні

Проходження поліграфа буде добровільним і має показати готовність влади карати за корупцію навіть своїх однопартійців, вважає Арахамія. Депутатів хочуть протестувати у державній структурі, за тиждень мають підібрати точне місце.

Дослідження з використанням поліграфа в Україні не регулюються спеціальними нормативно-правовими документами. Але такі процедури є законними і на них поширюються загальні правові принципи - застосувати поліграф можна лише за письмовою згодою опитуваного.

Таку експертизу широко використовують у кримінальних розслідуваннях, для відбору кандидатів на посаду, під час внутрішніх службових розслідувань та кадрових перевірок. "Висновки за результатами досліджень з використанням поліграфа можуть бути врахованими в ході офіційних розслідувань та стати доказами у суді в рамках судової експертизи", - пояснює DW юристка компанії IPJurix Ольга Араліна. Це вимагає від фахівців спеціальної кваліфікації, застосування сертифікованого обладнання та суворого дотримання встановлених методик, додає київський експерт-поліграфолог Ігор Іщук.

Без реальних наслідків?

Проведення перевірок депутатів на поліграфі має сприяти розслідуванню фактів політичної корупції. Натомість це дійство має усі шанси перетворитися на публічне видовище без наслідків, застерігають фахівці. "Важливо використовувати тест на поліграфі як інструмент, який все-таки допомагає встановити певні факти, а не перетворювати це дійство у шоу", - каже Ігор Іщук. "Очевидно, у "Слузі народу" не дуже розуміють, як використовувати детектор брехні і до яких наслідків це може призвести", - коментує аналітик громадської організації Комітет виборців України Денис Рибачок.

Він допускає, що ця ідея виникла у президента як результат певного медійного "хайпу", оскільки поліграф часто використовують у розважальних шоу і суспільство вважає цей інструмент універсальним засобом довести чиюсь провину. На думку експерта, детектор брехні використають для того, щоб зняти напруження усередині самої фракції. Водночас, додає Рибачок, зосередитися варто би було на фаховому і незалежному розслідуванні правоохоронними органами.