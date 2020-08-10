Польща ініціює скликання екстреного саміту ЄС щодо Білорусі

Уряд Польщі у закликав скликати екстрений саміт Європейського Союзу щодо ситуації в Білорусі після застосування сили правоохоронцями проти демонстрантів.

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Як зазначається у повідомленні, опублікованому на сайті польського уряду в понеділок, 10 серпня, "Польща є відповідальною за своїх найближчих сусідів", а тому прем'єр Польщі Матеуш Моравецький у листі до президента Європейської Ради Шарля Мішеля та голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) закликав скликати надзвичайний саміт Європейської Ради щодо подій у Білорусі.

"Після президентських виборів у Білорусі (…) влада застосувала силу проти своїх громадян, які вимагають змін у країні. Ми повинні підтримати білорусів у їхньому прагненні свободи", - йдеться у повідомленні.

Раніше цього дня із закликом до влади Білорусі утриматися від застосування сили проти протестувальників звернулося МЗС Польщі. А президенти Польщі та Литви - Анджей Дуда та Гітанас Науседа - після завершення голосування виступили зі спільною заявою до влади Білорусі. У заяві вони закликали Мінськ "повністю визнати та дотримуватися демократичних стандартів", а також відмовитися від насильства та "поважати основні свободи та права людини і громадянські права, у тому числі права національних меншин і право на свободу слова".

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ЄС засудив насильство проти протестувальників

Президент Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що Європейський Союз засуджує насильство щодо протестувальників.

"Насильство стосовно протестувальників не є відповіддю. Свобода слова, свобода зібрань, основоположні права людини мають бути дотримані", - написав він у соцмережі Twitter.

Нагадаємо, у Білорусі після закриття виборчих дільниць 9 серпня виникли стихійні протести проти результатів президентських виборів. Міліція застосувала проти протестувальників жорсткі заходи.

За даними правозахисного центру "Вясна", загинув один протестувальник, у мінських лікарнях перебувають десятки постраждалих учасників акцій протесту.

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Пресслужба міністерства внутрішніх справ Білорусі повідомила 10 серпня про затримання напередодні за участь у "несанкціонованих масових акціях" близько трьох тисяч людей.

Голова Слідчого комітету Білорусі Іван Носкевич повідомив про відкриття кримінальних справ "за фактами масових заворушень і насильства щодо співробітників органів внутрішніх справї", передає видання tut.by. Носкевич заявив, що під час сутичок постраждали десятки правоохоронців.

За його словами, вже порушені кримінальні справи за фактами організації масових заворушень та участі в них. Учасникам протестів загрожує до 8 і 15 років позбавлення волі.