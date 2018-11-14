 Польща та Ізраїль не підтримають міграційний пакт ООН | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.11.2018

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Новини

Польща та Ізраїль не підтримають міграційний пакт ООН

До клубу країн, котрі відмовляються підписувати пакт ООН про міграцію, приєдналися Польща та Ізраїль. Обидві країни вказують на необхідність захищати кордони від нелегальних мігрантів.

Мігранти

Врятовані мігранти в Середземному морі

Уряди Польщі та Ізраїлю відмовляються підтримувати пакт ООН про міграцію, підписання якого заплановано на грудень цього року. Відповідні заяви пролунали в вівторок, 20 листопада, в Варшаві та Тель-Авіві.

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Партії правлячої коаліції Болгарії виступають проти участі країни в міграційній угоді ООН, вважаючи її загрозою нацбезпеці. (12.11.2018)

Глобальний пакт щодо міграції суперечить позиції Австрії та ставить під загрозу її суверенітет, заявив австрійський уряд. Віце-канцлер країни зазначив, що міграція не є і не може стати правом людини. (31.10.2018)

Під час польсько-німецьких урядових консультацій у Варшаві йшлося про розбіжності у поглядах щодо глобального договору про міграцію й питання будівництва газогону "Північний потік-2". (02.11.2018)

В польському уряді, сформованому консервативною партією "Право і справедливість" (ПіС), заявили, що не збираються підписувати цей пакт, бо він не надає гарантій безпеки Польщі. Крім того, в Варшаві побоюються, що міграційний договір потенційно "міг би посилити нелегальну міграцію" у цю східноєвропейську країну, цитує агенція новин AFP.

У Варшаві наголошують також, що зміст цього документа стоїть у цілковитій "протилежності" до пріоритетів польського уряду, серед яких - "безпека польських громадян та забезпечення контролю над потоками мігрантів". В уряді країни так само розкритикувати текст цього пакту за те, що той не надає країнам право чітко "розрізняти між легальною та нелегальною міграцією".

Нетаньяху теж проти договору

Крім Польщі, аналогічну позицію продемонстрував і прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху. Про це ізраїльський прем'єр, котрий водночас посідає й пост міністра закордонних справ та міністра оборони, заявив того ж дня в Тель-Авіві. "Я віддав розпорядження МЗС оголосити, що Ізраїль не приєднається і не підписуватиме Всесвітній пакт про міграцію, - наводить слова Нетаньяху агенція новин dpa. - Ми зобов'язані захищати наші кордони від нелегальних мігрантів. Це те, що ми робили і надалі робитимемо", - додав ізраїльський прем'єр.

Таки чином Ізраїль та Польща приєдналися до США, Угорщини, Чехії, Австрії та Болгарії, котрі раніше попередили, що не підписуватимуть цей договір. Підписання пакту ООН про міграцію заплановане під час саміту в Марокко, що пройде з 11 по 12 грудня.

У договорі закріплені 23 цілі, зокрема порятунок життів мігрантів, забезпечення доступних шляхів регульованої міграції, боротьба проти контрабандистів, допомога в інтеграції і усунення дискримінації.

США вийшли з переговорів про угоду ще в грудні 2017-го року, оскільки деякі положення даного пакту несумісні з міграційною політикою президента країни Дональда Трампа. У липні 2018-го року від участі в пакті відмовилася Угорщина. 

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