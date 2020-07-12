 Польська опозиція подала скаргу до Верховного суду щодо виборів президента | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.07.2020

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Польська опозиція подала скаргу до Верховного суду щодо виборів президента

У Польщі опозиція у позові до Верховного суду країни вимагає визнати вибори президента недійсними. В опозиції стверджують, що на виборах були порушені принципи рівності та загальності.

Опозиція у позові до Верховного суду Польщі вимагає визнати результати виборів президента недійсними

Опозиція у позові до Верховного суду Польщі вимагає визнати результати виборів президента недійсними

Найбільший опозиційний блок Польщі - "Громадянська коаліція" - подав у четвер, 16 липня, скаргу до Верховного суду країни, вимагаючи визнати недійсними президентські вибори, другий тур яких відбувся 12 липня. У другому турі, нагадаємо, кандидат від "Громадянської коаліції" Рафал Тшасковський з незначним відставанням програв чинному президенту Анджею Дуді.

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Як зазначив Борис Будка, лідер провідної у блоці партії "Громадянська платформа", на виборах було порушено принципи рівності та загальності. "Увесь державний апарат" підтримував Дуду, чим порушив чинні норми права, повідомляє агенція новин AFP. 

Окрім того, опозиція закидає упередженість суспільно-правовому телебаченню країни, яке не приховувало симпатій до чинного президента.  За словами Будки, якщо сьогодні не звертати уваги на ці порушення, то наступні вибори будуть ще більше спотвореними.

У поданій до суду скарзі також наведено свідчення близько двох тисяч виборців, які повідомляють про проблеми з реєстрацією на вибори, запізніле надходження виборчих документів та перешкоди при голосуванні за кордоном.

Верховний суд Польщі повинен до 3 серпня ухвалити рішення за скаргою. Утім, навіть самі опозиціонери визнають, що шанси на успіх скарги є незначними. 

Спостерігачі на виборах від Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) раніше також закидали суспільно-правовому телебаченню Польщі необ'єктивне інформування. Вони заявили про "гомофобну, ксенофобську та антисемітську риторику" телебачення.

Нагадаємо, 12 липня пройшов другий тур виборів президента Польщі. На них з невеликим відривом переміг чинний президент Анджей Дуда. Явка на виборах склала 68,12 відсотка, що є незвично високим показником.

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