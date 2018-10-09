 Полу Манафорту призначать покарання у лютому 2019 року | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.10.2018

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Новини

Полу Манафорту призначать покарання у лютому 2019 року

Суд у Вірджинії винесе вирок Полу Манафорту у справі щодо шахрайства у банківській та податковій сфері 8 лютого наступного року. Рішення суду може залежати від його співпраці зі спецпрокурором у "російській справі".

Манафорта визнали винним у банківському та податковому шахрайстві

Манафорта визнали винним у банківському та податковому шахрайстві

Вирок екс-голові передвиборного штабу президента США Дональда Трампа Полу Манафорту у справі про банківське та податкове шахрайство винесуть 8 лютого наступного року. Таку дату призначив суд міста Александрії штату Вірджинія у п'ятницю, 19 жовтня. Манафорта визнано винним у восьми різних пунктах обвинувачення. Йому загрожує до 10 років в'язниці.

На засідання суду Манафорт з'явився в інвалідному візку, його адвокат повідомив, що він має проблеми зі здоров'ям, які почались після його затримання у серпні. Обвинувачений, відомий своїми дорогим смаком, просив суддю дозволити йому прийти на слухання у костюмі. Але той відмовив, і Манафорт постав перед судом у тюремній робі.

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Колишній керівник передвиборчої кампанії Дональда Трампа Пол Манафорт не зламався, вважає президент США. Натомість Трамп звинуватив свого колишнього адвоката Майкла Коена у вигадках. (22.08.2018)

Пол Манафорт уклав угоду із прокурором та визнав провину у змові проти США та з метою перешкоджання правосуддю. Він також співпрацюватиме зі слідством і щодо ймовірного втручання РФ в американські вибори. (14.09.2018)

Пол Манафорт також очікує вироку в окремій справі щодо відмивання коштів, які він отримав за роботу на колишнього українського президента Віктора Януковича. Її розглядає федеральний суд у Вашингтоні. В обох цих процесах винесення вироків пов'язують із його співпрацею зі спецпрокурором США Робертом Мюллером, який розслідує справу про втручання Росії у вибори президента США 2016 року.

Американський уряд також отримав повноваження на вилучення активів Манафорта, які він незаконно отримав в результаті ухилення від сплати податків та порушення правил лобістської діяльності на загальну суму 15 мільйонів доларів, повідомляє Voice of America. Ідеться про апартаменти Манафорта в центрі Trump Tower в Нью-Йорку, а також його будинок в Гемптонз, кошти на банківських рахунках та страхування життя.

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Справи Манафорта та Коена: що загрожує Трампу (22.08.2018)

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