Полу Манафорту призначать покарання у лютому 2019 року

Вирок екс-голові передвиборного штабу президента США Дональда Трампа Полу Манафорту у справі про банківське та податкове шахрайство винесуть 8 лютого наступного року. Таку дату призначив суд міста Александрії штату Вірджинія у п'ятницю, 19 жовтня. Манафорта визнано винним у восьми різних пунктах обвинувачення. Йому загрожує до 10 років в'язниці.

На засідання суду Манафорт з'явився в інвалідному візку, його адвокат повідомив, що він має проблеми зі здоров'ям, які почались після його затримання у серпні. Обвинувачений, відомий своїми дорогим смаком, просив суддю дозволити йому прийти на слухання у костюмі. Але той відмовив, і Манафорт постав перед судом у тюремній робі.

Пол Манафорт також очікує вироку в окремій справі щодо відмивання коштів, які він отримав за роботу на колишнього українського президента Віктора Януковича. Її розглядає федеральний суд у Вашингтоні. В обох цих процесах винесення вироків пов'язують із його співпрацею зі спецпрокурором США Робертом Мюллером, який розслідує справу про втручання Росії у вибори президента США 2016 року.

Американський уряд також отримав повноваження на вилучення активів Манафорта, які він незаконно отримав в результаті ухилення від сплати податків та порушення правил лобістської діяльності на загальну суму 15 мільйонів доларів, повідомляє Voice of America. Ідеться про апартаменти Манафорта в центрі Trump Tower в Нью-Йорку, а також його будинок в Гемптонз, кошти на банківських рахунках та страхування життя.