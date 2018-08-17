 Пола Манафорта визнали винним за вісьмома пунктами | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.08.2018

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Новини

Пола Манафорта визнали винним за вісьмома пунктами

Колегія присяжних визнала колишнього очільника передвиборного штабу Дональда Трампа винним в ухилянні від сплати податків і приховуванні інформації про закордонний рахунок.

Пола Манафорта визнали винним

Пола Манафорта визнали винним

Колишнього очільника передвиборного штабу Дональда Трампа Пола Манафорта у вівторок, 21 серпня, суд в Александрії визнав винним у податкових і банківських злочинах. Колегія присяжних дійшла згоди за вісьмома пунктами звинувачення із 18, повідомляє інформагенція Reuters. Щодо решти десяти пунктів присяжні не мають єдиної думки. 

Зокрема, вина Манафорта доведена в п'яти епізодах ухиляння від сплати податків, двох пов'язаних з банківськими операціями епізодах і одному випадку приховування інформації про закордонний рахунок. Манафорту загрожує тюремне ув'язнення терміном до 80 років.

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Суддя у справі екс-керівника передвиборної кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта повідомив, що отримував погрози. Трамп назвав процес над Манафортом "дуже сумним". (17.08.2018)

Рік Гейтс розповів, як Пол Манафорт перерахував мільйони доларів з України на свої кіпрські рахунки та між своїми офшорними компаніями, щоб уникнути сплати податків в Сполучених Штатах. (07.08.2018)

Водночас президент США назвав екс-главу свого передвиборного штабу "хорошою людиною". За словами Дональда Трампа, він "дуже засмучений" тим, що трапилося з Манафортом. Виступаючи на мітингу у Західній Вірджинії, Трамп також наголосив, що справа Манафорта "ніяк не стосується російської змови". Трамп вкотре наголосив, що вважає розслідування імовірного російського втручання у вибори 2016 року "полюванням на відьом".

Зізнання ділового партнера Манафорта

Пол Манафорт очолював передвиборний штаб Трампа з червня по серпень 2016 року. У жовтні 2017 року проти нього було висунуто звинувачення в лобіюванні інтересів екс-президента України Віктора Януковича і Партії регіонів без реєстрації в США у якості іноземного агента, а також в ухилянні від сплати податків.

У лютому нинішнього року Манафорта звинуватили також у відмиванні через офшорні рахунки до 30 мільйонів доларів за допомогою його ділового партнера Ріка Гейтса. У серпні Гейтс зізнався, що вони не повідомили владі США про власні рахунки в 15 закордонних банках, знаючи про незаконність своїх дій. Бізнесмен, що співпрацює зі слідством, також розповів, що Манафорт доручав йому повідомляти про закордонні доходи як про позики, щоб зменшити суму, що підлягає оподаткуванню.

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Справа Пола Манафорта: що варто знати? (31.07.2018)

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