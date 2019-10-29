Покарання "кнопкодавів" у Раді: як каратимуть депутатів (відео)

Кнопкодавів у Верховній Раді незабаром каратимуть штрафом чи навіть позбавленням мандату. Народні депутати підтримали у першому читанні відповідний законопроект. Та чи допоможе це побороти кнопкодавство?
За кнопкодавство ще й можуть позбавляти мандату, але це питання ще має розглянути Конституційний суд України
Вже зовсім скоро за натискання кнопки для голосування замість колеги депутати можуть заплатити з власної кишені - від 50 до 85 тисяч гривень. Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроект, який посилює відповідальність за так зване кнопкодавство. Водночас у русі "Чесно" не вважать це панацеєю, адже процедура покарання депутатів надто складна. І її втілення може затягнутися на місяці. На думку активістів, сенсорна кнопка в системі "Рада" була б в рази ефективнішою. Однак через 10 років після встановлення таких кнопок у сесійній залі вони так і не запрацювали.
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