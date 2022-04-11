Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Повінь

Повінь - значне розлиття річки при весняному розтаванні снігу або внаслідок тривалих дощів чи великих злив.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "повінь". Про повінь говорять, якщо спостерігається значне розлиття річи або сильний підйом рівня води внаслідок весняного розтавання снгіу, льоду або від тривалих дощів чи великих злив. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

У Німеччині міністерка пішла у відставку після скандалу через відпустку

У Німеччині міністерка пішла у відставку після скандалу через відпустку 11.04.2022

Анне Шпіґель подала у відставку з посади міністра ФРН у справах сім'ї. Її звинувачували в тому, що вона вирушила у відпустку невдовзі після сильної повені в Німеччині.
Як сміття допомагає вижити в часи економічної кризи - Європа у фокусі (відео)

Як сміття допомагає вижити в часи економічної кризи - "Європа у фокусі" (відео) 17.01.2022

Турецькі збирачі сміття проти економічної кризи. Доставка пошти в російській тайзі. Зима після повені у ФРН.

Як сміття допомагає вижити в часи економічної кризи - "Європа у фокусі" (17.01.2022) 17.01.2022

Турецькі збирачі сміття проти економічної кризи. Як доставляють пошту в російській тайзі. Чим відрізняються фуа-гра і фу-гра у Великобританії. Як виживають постраждалі від повені в ФРН. Які скарби можна знайти в Альпах.
Малайзія потерпає від повені: десятки загиблих та тисячі евакуйованих

Малайзія потерпає від повені: десятки загиблих та тисячі евакуйованих 02.01.2022

Через сильні дощі, які почалися ще у середині грудня, сім штатів Малайзії накрила повінь.

На Філіппінах зростає кількість жертв тайфуну Рей

На Філіппінах зростає кількість жертв тайфуну "Рей" 19.12.2021

Внаслідок тайфуну "Рей" на Філіппінах загинули 140 людей, майже 500 тисяч були змушені полишити свої домівки в пошуках порятунку. Тайфун є одним із найпотужніших за останні десять років.
Понад 20 тисяч малайзійців полишили свої домівки через повені

Понад 20 тисяч малайзійців полишили свої домівки через повені 19.12.2021

У Малайзії десятки тисяч людей евакуйовані внаслідок повеней, що охопили західну частину країни. Людей тимчасово розміщують у центрах допомоги.
У Німеччині вже не розігнатися? - Європа у фокусі (відео)

У Німеччині вже не розігнатися? - "Європа у фокусі" (відео) 04.10.2021

Німеччина: чому німці бояться обмеження швидкості на дорогах. Австрія: танення льодовиків загрожує зсувами й повенями. Греція: вино з морського дна за старовинним рецептом. Чехія: навіщо дітям з інвалідністю стартап.
Повінь у Німеччині: постраждалим вже виплатили 1,5 мільярда євро

Повінь у Німеччині: постраждалим вже виплатили 1,5 мільярда євро 25.09.2021

Приблизно один мільярд євро виплатили приватним домогосподарствам і близько пів мільярда євро - компаніям. Ці виплати складають п'яту частину від загальної суми оцінки збитків.
Меркель знову відвідала постраждалий від повені регіон ФРН

Меркель знову відвідала постраждалий від повені регіон ФРН 03.09.2021

На повне усунення наслідків завданої шкоди підуть місяці і навіть роки, зазначила канцлерка ФРН Анґела Меркель.

Рекордна злива і повінь у Нью-Йорку: щонайменше семеро загиблих

Рекордна злива і повінь у Нью-Йорку: щонайменше семеро загиблих 02.09.2021

Жертвами негоди в Нью-Йорку стали щонайменше семеро осіб. Ще одна людина загинула в сусідньому штаті Нью-Джерсі.
Німецький Бундесбанк відмиває гроші після повені

Німецький Бундесбанк відмиває гроші після повені 01.09.2021

Спеціалісти Бундесбанку відмивають, сушать та перевіряють забруднені купюри, аби центробанк міг видати приватним особам та фінустановам нові банкноти.
Як триває відбудова після повені століття в Німеччині - Європа у фокусі (відео)

Як триває відбудова після повені століття в Німеччині - "Європа у фокусі" (відео) 30.08.2021

Біженці з Афганістану в Туреччині. У Парижі біженці живуть на вулиці. Як зміняться відносини Росії з ФРН після ери Меркель. У Великобританії відновлюють занедбані курорти.

Чому німці досі розбирають завали після повені століття - "Європа у фокусі" (30.08.2021) 30.08.2021

Біженці з Афганістану в Туреччині. Чому німці досі не прибрали після повені століття. Як зміняться відносини Росії з ФРН після ери Меркель. У Великобританії відновлюють занедбані курорти.
У Німеччині вшанували пам'ять жертв повені, що забрала понад 180 життів

У Німеччині вшанували пам'ять жертв повені, що забрала понад 180 життів 28.08.2021

Під час богослужіння в Аахенському соборі на вшанування пам'яті жертв повені на заході Німеччини президент країни Франк-Вальтер Штайнмаєр закликав рішуче боротися зі змінами клімату.
Німецькі страховики: Збитки від повені зросли до 7 млрд євро

Німецькі страховики: Збитки від повені зросли до 7 млрд євро 25.08.2021

За оновленою оцінкою Загальнонімецького об'єднання страхових компаній, сума виплат через збитки, завдані повенями в липні 2021 року, досягне семи мільярдів млрд євро.
Стихія в Італії: пожежі на півдні, повені на півночі

Стихія в Італії: пожежі на півдні, повені на півночі 17.08.2021

Поки на півдні Італії горять ліси й чагарники, які не вдається загасити, на півночі країни масштабні опади призвели до повеней.
Інші статті