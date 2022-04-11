Повінь - значне розлиття річки при весняному розтаванні снігу або внаслідок тривалих дощів чи великих злив.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "повінь". Про повінь говорять, якщо спостерігається значне розлиття річи або сильний підйом рівня води внаслідок весняного розтавання снгіу, льоду або від тривалих дощів чи великих злив. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.