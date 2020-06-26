 Повінь на Західній Україні: тисячі будинків досі підтоплені | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.06.2020

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Новини

Повінь на Західній Україні: тисячі будинків досі підтоплені

На території західних областей України продовжуються роботи з ліквідації наслідків стихії, підтопленими залишаються 3,8 тисячі будинків.

Рівень води на території західних областей України поступово спадає

Рівень води на території західних областей України поступово спадає

Станом на ранок суботи, 27 червня, кількість частково підтоплених внаслідок повені населених пунктів на Заході України зменшилась з 346 до 180. Підтопленими також залишаються 3,8 тисячі будинків, інформує пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій України (ДСНС). Також внаслідок сильних повеней і сходів грунту було зруйновано 94 мости і 200 кілометрів автодоріг. Залишаються пошкодженими 259 мостів і 620 кілометрів доріг. Знеструмленими залишаються ще 8 населених пунктів в Івано-Франківській області. Всього до ліквідації наслідків негоди залучалося майже дві тисячі осіб і 2 вертольоти.

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Як повідомлялося, жертвами повеней у західних областях України стали троє людей, ще одну людину вважають зниклою безвісти. Кабінет міністрів України ухвалив рішення про виділення майже 700 мільйонів гривень на першочергові кроки з ліквідації наслідків повеней.

Президент України Володимир Зеленський, який особисто під час термінової робочої поїздки до Івано-Франківської області оглянув наслідки повені в регіоні, заявив, що необхідні гроші, на такі першочергові роботи, як розчищення доріг, прибирання повалених дерев та уламків, вже виділені.

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Служба безпеки України 26 червня відкрила справу через повені на території західних областей Україні за статтею "екоцид".

  • Затоплені п'ять областей

    Повені на Заході України: підтоплені міста та зруйновані мости

    Затоплені п'ять областей

    Критична ситуація внаслідок інтенсивних опадів 22-24 червня спостерігається у п'яти західних областях України - Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Закарпатській та Тернопільській. За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, там лише за три дні підтопило 285 населених пунктів.

  • Епіцентр негоди - Івано-Франківщина

    Повені на Заході України: підтоплені міста та зруйновані мости

    Епіцентр негоди - Івано-Франківщина

    Найбільше від повені постраждала Івано-Франківська область. Станом на ранок четверга, 25 червня, там налічувалося 234 підтоплення, повідомляє ДСНС. Унаслідок негоди у регіоні загинули троє людей.

  • Понад півтори тисячі рятувальників

    Повені на Заході України: підтоплені міста та зруйновані мости

    Понад півтори тисячі рятувальників

    За даними ДСНС, у ліквідації наслідків повеней у Західній Україні станом на 25 червня беруть участь понад 1600 осіб і 469 одиниць техніки. До робіт залучили, зокрема, і сили Національної гвардії України.

  • Зруйновані дороги і мости

    Повені на Заході України: підтоплені міста та зруйновані мости

    Зруйновані дороги і мости

    Повінь завдала шкоди транспортній інфраструктурі регіону. У середу, 24 червня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив про 110 кілометрів автодоріг та 19 мостів, зруйнованих унаслідок повені. Наступного дня ДСНС повідомила, що 500 кілометрів автодоріг і 135 мостів, а також 280 метрів дамб пошкоджені.

  • Евакуація постраждалих

    Повені на Заході України: підтоплені міста та зруйновані мости

    Евакуація постраждалих

    24 червня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та голова МВС Арсен Аваков здійснили повітряний моніторинг підтоплених районів та відвідали один із населених пунктів Надвірнянського району Івано-Франківщини. "Наразі евакуйовано понад 200 людей (…) Відсутні газо-, електрозабезпечення, оскільки не витримали електроопори, йде замикання, працюють електрики", - повідомив Аваков.

  • Річка Прут розлилася

    Повені на Заході України: підтоплені міста та зруйновані мости

    Допомога уряду в Києві

    Український уряд ухвалив комплекс заходів для подолання наслідків повеней. Серед них - постійний моніторинг річок регіону для вчасного вжиття запобіжних заходів, допомога постраждалим та евакуйованим людям, нагляд за санітарно-епідеміологічною ситуацією, щоб не допустити спалахів інфекційних захворювань через забруднення колодязів.

  • Обсяг збитків невідомий

    Повені на Заході України: підтоплені міста та зруйновані мости

    Обсяг збитків невідомий

    Суму збитків, завданих негодою, поки оцінити не береться ніхто. Влада обіцяє надати свої оцінки після 1 липня - саме до цього дня мають обстежити зруйновані та пошкоджені будівлі та дороги.

  • Перша допомога

    Повені на Заході України: підтоплені міста та зруйновані мости

    Перша допомога

    Попри відсутність даних про збитки, уряд України уже вирішив виділити Івано-Франківській області початкову допомогу на ліквідацію наслідків негоди обсягом 500 мільйонів гривень. За словами прем'єра Дениса Шмигаля, також є додаткова потреба у 82 мільйонах гривень для відновлення дамб і берегів, які пошкодила повінь.

    Автор: Данило Білик


 

 

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