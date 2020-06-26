Повінь на Західній Україні: тисячі будинків досі підтоплені

Станом на ранок суботи, 27 червня, кількість частково підтоплених внаслідок повені населених пунктів на Заході України зменшилась з 346 до 180. Підтопленими також залишаються 3,8 тисячі будинків, інформує пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій України (ДСНС). Також внаслідок сильних повеней і сходів грунту було зруйновано 94 мости і 200 кілометрів автодоріг. Залишаються пошкодженими 259 мостів і 620 кілометрів доріг. Знеструмленими залишаються ще 8 населених пунктів в Івано-Франківській області. Всього до ліквідації наслідків негоди залучалося майже дві тисячі осіб і 2 вертольоти.
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Як повідомлялося, жертвами повеней у західних областях України стали троє людей, ще одну людину вважають зниклою безвісти. Кабінет міністрів України ухвалив рішення про виділення майже 700 мільйонів гривень на першочергові кроки з ліквідації наслідків повеней.
Президент України Володимир Зеленський, який особисто під час термінової робочої поїздки до Івано-Франківської області оглянув наслідки повені в регіоні, заявив, що необхідні гроші, на такі першочергові роботи, як розчищення доріг, прибирання повалених дерев та уламків, вже виділені.
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Служба безпеки України 26 червня відкрила справу через повені на території західних областей Україні за статтею "екоцид".
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Повені на Заході України: підтоплені міста та зруйновані мости
Затоплені п'ять областей
Критична ситуація внаслідок інтенсивних опадів 22-24 червня спостерігається у п'яти західних областях України - Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Закарпатській та Тернопільській. За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, там лише за три дні підтопило 285 населених пунктів.
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Повені на Заході України: підтоплені міста та зруйновані мости
Епіцентр негоди - Івано-Франківщина
Найбільше від повені постраждала Івано-Франківська область. Станом на ранок четверга, 25 червня, там налічувалося 234 підтоплення, повідомляє ДСНС. Унаслідок негоди у регіоні загинули троє людей.
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Повені на Заході України: підтоплені міста та зруйновані мости
Понад півтори тисячі рятувальників
За даними ДСНС, у ліквідації наслідків повеней у Західній Україні станом на 25 червня беруть участь понад 1600 осіб і 469 одиниць техніки. До робіт залучили, зокрема, і сили Національної гвардії України.
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Повені на Заході України: підтоплені міста та зруйновані мости
Зруйновані дороги і мости
Повінь завдала шкоди транспортній інфраструктурі регіону. У середу, 24 червня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив про 110 кілометрів автодоріг та 19 мостів, зруйнованих унаслідок повені. Наступного дня ДСНС повідомила, що 500 кілометрів автодоріг і 135 мостів, а також 280 метрів дамб пошкоджені.
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Повені на Заході України: підтоплені міста та зруйновані мости
Евакуація постраждалих
24 червня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та голова МВС Арсен Аваков здійснили повітряний моніторинг підтоплених районів та відвідали один із населених пунктів Надвірнянського району Івано-Франківщини. "Наразі евакуйовано понад 200 людей (…) Відсутні газо-, електрозабезпечення, оскільки не витримали електроопори, йде замикання, працюють електрики", - повідомив Аваков.
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Повені на Заході України: підтоплені міста та зруйновані мости
Допомога уряду в Києві
Український уряд ухвалив комплекс заходів для подолання наслідків повеней. Серед них - постійний моніторинг річок регіону для вчасного вжиття запобіжних заходів, допомога постраждалим та евакуйованим людям, нагляд за санітарно-епідеміологічною ситуацією, щоб не допустити спалахів інфекційних захворювань через забруднення колодязів.
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Повені на Заході України: підтоплені міста та зруйновані мости
Обсяг збитків невідомий
Суму збитків, завданих негодою, поки оцінити не береться ніхто. Влада обіцяє надати свої оцінки після 1 липня - саме до цього дня мають обстежити зруйновані та пошкоджені будівлі та дороги.
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Повені на Заході України: підтоплені міста та зруйновані мости
Перша допомога
Попри відсутність даних про збитки, уряд України уже вирішив виділити Івано-Франківській області початкову допомогу на ліквідацію наслідків негоди обсягом 500 мільйонів гривень. За словами прем'єра Дениса Шмигаля, також є додаткова потреба у 82 мільйонах гривень для відновлення дамб і берегів, які пошкодила повінь.
Автор: Данило Білик