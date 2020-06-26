Повінь на Західній Україні: тисячі будинків досі підтоплені

Станом на ранок суботи, 27 червня, кількість частково підтоплених внаслідок повені населених пунктів на Заході України зменшилась з 346 до 180. Підтопленими також залишаються 3,8 тисячі будинків, інформує пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій України (ДСНС). Також внаслідок сильних повеней і сходів грунту було зруйновано 94 мости і 200 кілометрів автодоріг. Залишаються пошкодженими 259 мостів і 620 кілометрів доріг. Знеструмленими залишаються ще 8 населених пунктів в Івано-Франківській області. Всього до ліквідації наслідків негоди залучалося майже дві тисячі осіб і 2 вертольоти.

Читайте також: Повінь на Західній Україні: рівень води спадає, інтенсивність опадів зменшилась

Дивитись відео 02:55 Поділитись Місто як губка: як німці запобігають повеням (26.07.2018) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/2nmjk Місто як губка: як німці запобігають повеням (26.07.2018)

Як повідомлялося, жертвами повеней у західних областях України стали троє людей, ще одну людину вважають зниклою безвісти. Кабінет міністрів України ухвалив рішення про виділення майже 700 мільйонів гривень на першочергові кроки з ліквідації наслідків повеней.

Президент України Володимир Зеленський, який особисто під час термінової робочої поїздки до Івано-Франківської області оглянув наслідки повені в регіоні, заявив, що необхідні гроші, на такі першочергові роботи, як розчищення доріг, прибирання повалених дерев та уламків, вже виділені.

Читайте також: Боротьба з незаконними вирубками: в Україні інвентаризують ліси

Служба безпеки України 26 червня відкрила справу через повені на території західних областей Україні за статтею "екоцид".