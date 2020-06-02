Боротьба з незаконними вирубками: в Україні мають намір інвентаризувати ліси

Достовірної інформації про площі та запаси лісофого фонду в Україні зараз немає - востаннє повний державний облік лісів в країні здійснювали у 1996 році. У Державному агентстві лісових ресурсів України пояснюють, що держава протягом тривалого часу не виділяла коштів на проведення обліку лісів.

Інвентаризація - навіщо?

Утім, 2 червня з'явилась надія, що незабаром вдасться перевірити, скільки в цілому по країні залишилося лісів і у якому вони стані. Верховна Рада у цей день проголосувала у другому читанні законопроєкт про запровадження державного лісового кадастру та проведення національної інвентаризації лісів в Україні - ініціативу депутатів фракції "Слуга народу" з комітету з питань екологічної політики та природокористування підтримали 322 народних обранця.

У документі передбачається, що щорічно на інвентаризацію лісів з державного бюджету виділятиметься близько 9 мільйонів гривень. "Вперше для України будуть визначені показники поточного приросту насаджень, необхідні для оцінки рівня інтенсивності лісокористування", - йдеться у пояснювальній записці законопроєкту. Також його автори розраховують, що зібрані дані допоможуть Україні відзвітуватися про виконання рамкової конвенції ООН про зміну клімату та Кіотського протоколу щодо щорічного рівня поглинання парникових газів українськими лісами.

Хто, як і де проводитиме інвентаризацію?

Порядок проведення національної інвентаризації лісів має ще розробити та затвердити Кабінет міністрів. У Державному агентстві лісових ресурсів кажуть, що цей порядок уже давно підготовлений, але чекав на ухвалення цього законопроєкту. За словами голови агентства Андрія Заблоцького, спочатку фахівці за спеціальною схемою проведуть так звані польові дослідження, тобто обстежать ліс на місцевості в межах інвентаризаційних ділянок. Потім отриману інформацію опрацюють з використанням статистичних методів та узагальнять у національному масштабі. "Україні потрібна інвентаризація лісів, щоб нарешті об'єктивно дізнатись, яка фактична лісистість держави, який запас деревини в лісах та її технічна придатність", - написав Заблоцький на своїй сторінці у соцмережі Facebook. Разом з тим він зауважив, що інвентаризація - це тривалий процес, який за один день не провести.

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Головне юридичне управління Верховної Ради, утім, розкритикувало законопроєкт через те, що правове поле проведення інвентаризації має розробляти уряд. У законопроекті вказано, що особи, які проводитимуть інвентаризацію, під час обстежень мають право перебувати на земельних ділянках лісового фонду України. "Враховуючи, що ліси в Україні можуть перебувати також у приватній власності, задля усунення ризиків свавілля ключові питання унормування проведення національної інвентаризації земель мають визначатися виключно законом, а не підзаконними актами органів виконавчої влади", - йдеться у висновку юристів парламенту.

У ньому також зазначається, що автори законопроєкту не уточнюють, яка саме інформація має бути отримана під час проведення інвентаризації лісів.

Моніторинг є

Утім, це важливо. Як пояснив DW професор Національного лісотехнічного університету України Ярослав Геник, зараз лісгоспи в обов'язковому порядку проводять моніторинг та інвентаризацію своїх лісових насаджень, і ці дані доступні. Однак держава не володіє повними даними про ліси військових лісгоспів, де облаштовані військові полігони, у так званих агролісах, які належать до комунальної власності та нічого не знає про лісові ділянки на сільськогосподарських землях.

"Колись це була земля сільськогосподарського призначення, але тепер вона покрита лісом. Насадженням там вже по 20 років. Саме там частіше і здійснюються незаконні вирубки. Люди, які вирубують, апелюють, що ліс нічий, тому рубати можна", - пояснює Ярослав Геник. Він підтримує проведення повної інвентаризації лісових насаджень в Україні та передачу "нічийних лісів" у державний лісовий фонд.

Незаконні вирубки завдають шкоди

Разом з тим експерт переконаний, що і це не допоможе зупинити нелегальні вирубки лісів. Він вважає, що мало описати насадження, потрібно ще й збільшувати штрафи, встановлювати більш жорстку відповідальність за нелегальні вирубки лісу та унормувати продаж зрубаного. "Зменшити крадіжки лісу може також підвищення добробуту людей, які нелегально продають деревину задля виживання", - каже Геник.

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За оцінками Держагенства лісових ресурсів, тільки за останні п'ять років збитки держави від незаконних рубок становили близько мільярда гривень. Це в кілька разів більше, ніж державне фінансування лісової галузі України. В Держагентстві лісових ресурсів виступають за встановлення кримінальної відповідальності за закупівлю незаконно заготовленої деревини, за обов'язкову сертифікацію походження деревини, запровадження реєстру постійних лісокористувачів, інформацію про електронні аукціони та GPS-контроль за роботою лісової техніки. Для впровадження такого контролю за лісами потрібна низка законодавчих ініціатив та політична воля їх втілювати у життя.