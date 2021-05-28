На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "плівки Деркача".

У середині травня 2020 року депутат Верховної Ради України Андрій Деркач заявив про надання Офісу Генпрокурора України записів розмов експрезидента України Петра Порошенка з ексвіцепрезидентом США Джозефом Байденом. На думку українського депутата, ці записи доводять корумпованість і державну зраду колишнього президента України. Прихильники Порошенка відкидають ці звинувачення. Експерти вважають, що цей скандал є черговою спробою використати Київ в американській президентській кампанії. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.