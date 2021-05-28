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Плівки Деркача

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "плівки Деркача".

У середині травня 2020 року депутат Верховної Ради України Андрій Деркач заявив про надання Офісу Генпрокурора України записів розмов експрезидента України Петра Порошенка з ексвіцепрезидентом США Джозефом Байденом. На думку українського депутата, ці записи доводять корумпованість і державну зраду колишнього президента України. Прихильники Порошенка відкидають ці звинувачення. Експерти вважають, що цей скандал є черговою спробою використати Київ в американській президентській кампанії. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Прокурори у США розслідують можливе втручання українців у вибори - ЗМІ

Прокурори у США розслідують можливе втручання українців у вибори - ЗМІ 28.05.2021

Прокуратура США розслідує, чи намагалися українські чиновники вплинути на вибори 2020 року, поширюючи заяви про корупцію щодо сина Джо Байдена через низку каналів, зокрема через адвоката Дональда Трампа Руді Джуліані.
Розвідка США: Росія вела кампанію з дискредитації Байдена перед виборами в США

Розвідка США: Росія вела кампанію з дискредитації Байдена перед виборами в США 17.03.2021

У доповіді розвідки одним із інструментів впливу Росії на вибори в США називається український народний депутат Андрій Деркач, який звинувачував Байдена в корупції.

Олександра Дубінського виключили з фракції Слуга народу

Олександра Дубінського виключили з фракції "Слуга народу" 01.02.2021

За виключення Олександра Дубінського з фракції "Слуга народу" виступили 198 з 246 його колег по фракції.
У посольстві США пояснили наслідки санкцій проти Андрія Деркача

У посольстві США пояснили наслідки санкцій проти Андрія Деркача 05.10.2020

Санкції США проти Андрія Деркача поширюються також на бізнес, яким він володіє, пояснили в посольстві США в Україні. В дипустанові застерегли щодо підтримки підсанкційних осіб.
Плівки Деркача: Україна проводить власне розслідування, на США не орієнтується

"Плівки Деркача": Україна проводить власне розслідування, на США не орієнтується 12.09.2020

Генеральна прокурорка України заявляє, що слідство за "плівками Деркача" триває, а українські слідчі "дійдуть власних висновків", не орієнтуючись на результати розслідування, оприлюднені в США.
Мінфін США запровадив санкції проти нардепа Деркача і трьох росіян

Мінфін США запровадив санкції проти нардепа Деркача і трьох росіян 10.09.2020

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти українського депутата Андрія Деркача, якого назвало "російським агентом", та трьох громадян Росії. Мінфін звинуватив їх у спробах впливу на виборчий процес у США.
Зеленський порадив українцям не лізти у президентські вибори в США

Зеленський порадив українцям не лізти у президентські вибори в США 09.08.2020

Володимир Зеленський запевнив, що Україна "не дозволить собі в майбутньому втрутитися у вибори" в США. Він порадив українцям утриматися від будь-якої діяльності, пов'язаної з президентськими виборами в США.
Спецслужби США застерігають щодо втручання Росії та Китаю у вибори президента

Спецслужби США застерігають щодо втручання Росії та Китаю у вибори президента 08.08.2020

Росія намагається очорнити колишнього віцепрезидента Джо Байдена, тоді як Китай та Іран хочуть не допустити переобрання Дональда Трампа на другий термін, вважають у спецслужбах США.
У партії Порошенка назвали фейком його розмову з Путіним

У партії Порошенка назвали фейком його "розмову" з Путіним 09.07.2020

Оприлюднені "розмови" Порошенка з Путіним і Байденом є грубо змонтованим фейком, заявляють у "Євросолідарності".

Деркач оприлюднив записи розмови начебто Порошенка та Путіна

Деркач оприлюднив записи розмови начебто Порошенка та Путіна 09.07.2020

Народний депутат Андрій Деркач оприлюднив записи розмови, як він заявляє, експрезидента України Петра Порошенка з президентом Росії Володимиром Путіним.
Єрмак: За публікацію записів таємних розмов посадовців треба карати

Єрмак: За публікацію записів таємних розмов посадовців треба карати 01.07.2020

Андрій Єрмак заявив про намір Офісу президента домогтися ухвалення закону, який зробить злочином публікацію записів таємних розмов урядовців. На його думку, це необхідно для захисту національної безпеки.

Справи проти Порошенка: у чому обвинувачують і яке покарання загрожує (18.06.2020) 18.06.2020

Призначення скандального Семочка, "плівки Деркача", справи про картини і кораблі у Керченській протоці. Про що допитують і в чому обвинувачують Петра Порошенка? Перелік основних справ, по яких проходить п’ятий президент України.

Зеленський: У справі плівок Деркача мене цікавить, як можна було записати президента

Зеленський: У справі "плівок Деркача" мене цікавить, як можна було записати президента 01.06.2020

Президент України Володимир Зеленський заперечив свою причетність до появи записів розмов між Петром Порошенком та Джо Байденом, та заявив, що Україна не хоче впливати на ситуацію в будь-якій іншій країні.
Коментар: Скандал з плівками Деркача - удар по Байдену і Порошенку

Коментар: Скандал з "плівками Деркача" - удар по Байдену і Порошенку 21.05.2020

Ініціатори "Українагейта-2", на боці яких виступив Зеленський, хочуть дискредитувати Байдена і нейтралізувати Порошенка. Постраждати можуть інтереси України, вважає Сергій Руденко.
Скандал з плівками Деркача: сліди ведуть до Вашингтона і Москви

Скандал з "плівками Деркача": сліди ведуть до Вашингтона і Москви 21.05.2020

Оприлюднення записів розмов експрезидента України Петра Порошенка з ексвіцепрезидентом США Джозефом Байденом втягує Україну в американську передвиборчу боротьбу, вважають експерти.
Порошенко припускає причетність Офісу президента до плівок Деркача

Порошенко припускає причетність Офісу президента до "плівок Деркача" 20.05.2020

На думку Петра Порошенка, оприлюднення записів його розмови з Джо Байденом має на меті завадити підтримці України з боку США. Він підозрює Офіс президента у причетності до оприлюднення.
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