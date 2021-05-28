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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "плівки Деркача".
У середині травня 2020 року депутат Верховної Ради України Андрій Деркач заявив про надання Офісу Генпрокурора України записів розмов експрезидента України Петра Порошенка з ексвіцепрезидентом США Джозефом Байденом. На думку українського депутата, ці записи доводять корумпованість і державну зраду колишнього президента України. Прихильники Порошенка відкидають ці звинувачення. Експерти вважають, що цей скандал є черговою спробою використати Київ в американській президентській кампанії. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Призначення скандального Семочка, "плівки Деркача", справи про картини і кораблі у Керченській протоці. Про що допитують і в чому обвинувачують Петра Порошенка? Перелік основних справ, по яких проходить п’ятий президент України.
Президент України Володимир Зеленський заперечив свою причетність до появи записів розмов між Петром Порошенком та Джо Байденом, та заявив, що Україна не хоче впливати на ситуацію в будь-якій іншій країні.