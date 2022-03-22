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План Маршалла

План Маршалла – програма США з відбудови Західної Європи після Другої світової війни.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "план Маршалла". Планом Маршалла називалась програма з надання економічної допомоги у відбудові Західної Європи після Другох світової війни. Цю програму було представлено 1947 року держсекретарем США Джорджем Маршаллом. Нині "планом Маршалла" часто називають програми з надання всеохоплюючої економічно-фінансової допомоги тій чи іншій країни. Як про "план Маршалла" для України говорять і про залучення міжнародної донорської допомоги для відбудови і реформування України після Революції гідності 2013-2014 років. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Глава мінфіну ФРН підтримав створення плану Маршалла для відбудови України

Глава мінфіну ФРН підтримав створення "плану Маршалла" для відбудови України 22.03.2022

Німеччина готова підтримати відбудову України після завершення агресивної війни Росії, але для цього потрібен міжнародний "план Маршалла" для України, вважає міністр фінансів ФРН Крістіан Лінднер.
Глава Єврокомісії Фон дер Ляєн: Європі потрібен план Маршалла

Глава Єврокомісії Фон дер Ляєн: Європі потрібен "план Маршалла" 05.04.2020

Необхідно вкласти мільярди євро в бюджет Євросоюзу, щоб запобігти катастрофі в майбутньому, заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
У представництві ЄС уточнили заяву про невикористані Києвом кошти

У представництві ЄС уточнили заяву про невикористані Києвом кошти 16.05.2019

У представництві ЄС в Україні скорегували поширені ЗМІ слова Хюга Мінгареллі про невикористання Києвом вісім мільярдів європейської допомоги.
Єврокомісар Ган: Підстав запускати новий інвестиційний план для України немає

Єврокомісар Ган: Підстав запускати новий інвестиційний план для України немає 23.11.2017

Єврокомісар Йоганнес Ган не підтримує ідею нового інвестиційного плану для України, оскільки вважає, що в України достатньо коштів, однак існують проблеми з їх освоєнням.

ЄС готовий запропонувати Україні інвестиційний план, а не План Маршалла

ЄС готовий запропонувати Україні інвестиційний план, а не "План Маршалла" 21.11.2017

На саміті "Східного партнерства" Україні та іншим країнам-членам ініціативи запропонують доступ до Європейського зовнішнього інвестиційного плану.

Євродепутат: Надати Україні додаткову підтримку - просто справедливо

Євродепутат: Надати Україні додаткову підтримку - просто справедливо 17.11.2017

Перед самітом Східного партнерства у Брюсселі Європарламент закликав створити трастові фонди інвестицій для України, Грузії та Молдови. Депутат Даріуш Росаті про деталі та перспективи цієї ідеї.

У Литві представили Європейський план для України

У Литві представили "Європейський план для України" 06.11.2017

У литовському Сеймі представили фінансовий план для економічної підтримки України.
Гроші для України: Немає реформ - немає інвестицій

Гроші для України: Немає реформ - немає інвестицій 02.10.2017

У Європарламенті, крім "Плану Маршалла" для України, готується резолюція, за якою рекомендовано створити для країни інвестфонд. Співавтор документа Кнут Флекенштайн розповів DW деталі цієї ініціативи.
Члени Європейської народної партії підписали План Маршалла для України

Члени Європейської народної партії підписали "План Маршалла для України" 31.03.2017

Європейські консерватори під час партійного конгресу на Мальті ухвалили резолюцію про довгострокову підтримку України та засудження російської агресії.
Депутат Бундестагу: Україні потрібен грецький варіант допомоги з боку ЄС

Депутат Бундестагу: Україні потрібен грецький варіант допомоги з боку ЄС 12.02.2016

В інтерв'ю DW депутат бундестагу Карл-Ґеорґ Велльман оцінив те, що було досягнуто протягом року після підписання Мінська-2, а також розкритикував хід реформ в Україні, назвавши корупцію її "раковою пухлиною".
Карл-Ґеорґ Вельманн: Україні потрібен свій план Маршалла

Карл-Ґеорґ Вельманн: Україні потрібен свій "план Маршалла" 02.06.2015

Голова німецько-української групи парламентарів заявив в інтерв’ю DW, що Україна потребує масованої допомоги ззовні, але без викорінення корупції жодні реформи не спрацюють.
Клімкін сподівається на план Меркель за аналогією до плану Маршалла

Клімкін сподівається на "план Меркель" за аналогією до "плану Маршалла" 22.08.2014

Український уряд, судячи з усього, вбачає в Анґелі Меркель головну посередницю для подолання конфлікту з Росією та відбудови держави. Глава українського МЗС Клімкін говорить про "план Меркель".
Клімкін: Німеччина могла б зіграти ключову роль у плані Маршалла для України

Клімкін: Німеччина могла б зіграти ключову роль у "плані Маршалла" для України 21.08.2014

Глава українського МЗС Клімкін ще раз звернувся до країн Заходу з проханням надати Україні більшу підтримку в конфлікті з Росією і наголосив, що Україна потребує нового "плану Маршалла".