План Маршалла – програма США з відбудови Західної Європи після Другої світової війни.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "план Маршалла". Планом Маршалла називалась програма з надання економічної допомоги у відбудові Західної Європи після Другох світової війни. Цю програму було представлено 1947 року держсекретарем США Джорджем Маршаллом. Нині "планом Маршалла" часто називають програми з надання всеохоплюючої економічно-фінансової допомоги тій чи іншій країни. Як про "план Маршалла" для України говорять і про залучення міжнародної донорської допомоги для відбудови і реформування України після Революції гідності 2013-2014 років. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.