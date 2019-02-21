Перший місяцехід Ізраїлю успішно прямує до супутника Землі

Ракета Falcon 9 приватної американської компанії SpaceX, що заснована Ілоном Маском, у пятницю, 22 лютого, успішно вивела в космос перший ізраїльський космічний апарат з місяцеходом Beresheet.

Запуск відбувся о 02:45 за середньоєвропейським часом з мису Канаверал у Флориді. Крім ізраїльського модуля, Falcon 9 вивела в космос індонезійський супутник і супутник для експериментів ВПС США.

Через 30 хвилин після запуску ізраїльський апарат відокремився від ракети-носія і взяв курс на земну орбіту. Очікується, що він сяде на поверхню супутника Землі 11 квітня. Таким чином Ізраїль стане четвертою державою, котра посадить космічний апарат на Місяць.

У разі успішної посадки ізраїльський модуль стане першим в історії апаратом з приватним фінансуванням, що досягне поверхні іншого небесного тіла. Назва місяцеходу Beresheet у перекладі з івриту означає "на початку" - це перші слова Книги Буття.