Перша світова війна тривала з 1914 до 1918 року.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Перша світова війна". Головним театром військових дій Першої світової війни була Європа. Бойові дії велись також в Африці, на Близькому Сході, в Східній Азії та в Тихому океані. У війні, яка тривала з 1914 до 1918 року, брало участь 38 країн. Перша світова війна забрала загалом 17 мільйонів людських життів. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.