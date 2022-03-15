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Перша світова війна

Перша світова війна тривала з 1914 до 1918 року.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Перша світова війна". Головним театром військових дій Першої світової війни була Європа. Бойові дії велись також в Африці, на Близькому Сході, в Східній Азії та в Тихому океані. У війні, яка тривала з 1914 до 1918 року, брало участь 38 країн. Перша світова війна забрала загалом 17 мільйонів людських життів. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Ганна Улюра: Книжки про війну, або Коли бракує слів

Ганна Улюра: Книжки про війну, або Коли бракує слів 15.03.2022

"Звикайте до думки, що ви - генерація бабусь, які будуть розказувати про війну", - Ганна Улюра, спеціально для DW.
Чи може ідея двох держав стати вирішенням ізраїльсько-палестинського конфлікту?

Чи може ідея "двох держав" стати вирішенням ізраїльсько-палестинського конфлікту? 21.05.2021

Концепція "дві держави для двох народів" майже така ж давня, як і сам ізраїльсько-палестинський конфлікт. Втілення цієї ідеї виглядає дедалі примарнішим.
Джо Байден визнав різанину вірмен в Османській імперії геноцидом

Джо Байден визнав різанину вірмен в Османській імперії геноцидом 24.04.2021

Попри застереження з боку Анкари, президент США Джо Байден назвав скоєні під час Першої світової війни масові вбивства вірмен у Османській імперії геноцидом.
Трамп вимагає звільнення журналістки Fox-News

Трамп вимагає звільнення журналістки Fox-News 06.09.2020

Президент США розкритикував матеріал The Atlantic, згідно з яким він називав американських військових "невдахами" і "недоумками". Під вогонь також потрапила журналістка Fox-News, яка підтвердила версію колег.
Коронавірус і світова економіка: наскільки страшною буде криза внаслідок пандемії (відео)

Коронавірус і світова економіка: наскільки страшною буде криза внаслідок пандемії (відео) 04.05.2020

Економічна криза після коронавірусу неминуча, питання лиш у тім, наскільки глибокою і затяжною буде рецесія. Економісти порівнюють нинішню ситуацію зі світовою війною.

Парламент Сирії визнав геноцидом масові вбивства вірменів у Османській імперії

Парламент Сирії визнав геноцидом масові вбивства вірменів у Османській імперії 13.02.2020

Парламент Сирії ухвалив резолюцію про визнання геноциду вірменів і розкритикував "спроби заперечувати цей злочин та фальсифікувати історичні факти". Між Дамаском та Анкарою сьогодні триває й військове протистояння.
Історична драма 1917 Сема Мендеса здобула головну нагороду BAFTA

Історична драма "1917" Сема Мендеса здобула головну нагороду BAFTA 03.02.2020

Британська академія кіно і телевізійних мистецтв (BAFTA) визнала кінострічку про Першу світову війну "1917" режисера Сема Мендеса найкращою в сімох номінаціях.
У Держдепі США відмовляються визнавати геноцид вірмен

У Держдепі США відмовляються визнавати геноцид вірмен 17.12.2019

Попри ухвалену в Конгресі США резолюцію про визнання геноциду вірмен у Османській імперії, у Державному департаменті не вбачають підстав для зміни попередньої позиції в цьому питанні.
Гроші для України: як 100 років тому з Німеччини до УНР доставляли гривні

Гроші для України: як 100 років тому з Німеччини до УНР доставляли гривні 29.07.2019

Мільярд гривень надрукували в Німеччині для підтримки фінансової системи УНР. Банкноти мали доставити німецькі літаки-гіганти. DW про деталі цієї операції.
Греція вимагає переговорів з ФРН щодо виплати репарацій за війни

Греція вимагає переговорів з ФРН щодо виплати репарацій за війни 05.06.2019

До МЗС ФРН надійшла конфіденційна вербальна нота від уряду Греції з пропозицією переговорів про виплату репарацій за завдану під час Першої та Другої світових воєн шкоду. Уряд ФРН вважає питання вичерпаним.
Греція має намір вимагати від Німеччини репарації за дві світові війни

Греція має намір вимагати від Німеччини репарації за дві світові війни 18.04.2019

Греція збирається вимагати від Німеччини репарацій на суму в 270 мільярдів євро. У Берліні питання компенсації за шкоду, завдану під час світових воєн, вважають повністю врегульованим.
Парламент Італії визнав геноцидом масові убивства вірмен в Османській імперії

Парламент Італії визнав геноцидом масові убивства вірмен в Османській імперії 11.04.2019

Парламентарі у Римі закликали уряд країни визнати різанину вірменів у роки Першої світової війни геноцидом. Анкара ще раніше висловила жаль через ініціативу італійських депутатів.

Ленін під Берліном: як секретна військова база стала туристичною принадою (15.03.2019) 15.03.2019

Кайзер, нацисти, радянські війська - звідси керували найгарячішими війнами ХХ століття. Нині на секретний об'єкт можна потрапити з екскурсією. Дивіться, що ховалося століття за цими стінами.

Макрон запроваджує День пам'яті жертв геноциду вірмен - Анкара обурена

Макрон запроваджує День пам'яті жертв геноциду вірмен - Анкара обурена 06.02.2019

Емануель Макрон каже, що заздалегідь повідомив президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана про рішення щорічно відзначати День пам'яті жертв геноциду вірмен.
У Гонконгу серед картоплі з Франції знайшли німецьку гранату часів Першої світової

У Гонконгу серед картоплі з Франції знайшли німецьку гранату часів Першої світової 03.02.2019

У місцевій поліції зазначили, що граната німецького виробництва використовувалася в часи Першої світової війни і під час вибуху могла заподіяти загибель людей.
Еріх Марія Ремарк. На Західному фронті без змін

Еріх Марія Ремарк. "На Західному фронті без змін" 09.12.2018

Антивоєнний роман, перекладений понад 50 мовами. У світі продано більш ніж 20 мільйонів примірників "На Західному фронті без змін". Та чи справді Еріх Марія Ремарк був таким пацифістом, яким його вважали?
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