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Перу

Перу - держава в Південній Америці.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Перу". Перу є президентською республікою. Кількість населення становить понад 30 мільйонів осіб. Столиця Перу - Ліма. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

У Перу оголосили надзвичайну екологічну ситуацію внаслідок розливу нафти

У Перу оголосили надзвичайну екологічну ситуацію внаслідок розливу нафти 24.01.2022

Після розливу нафти внаслідок аварії на узбережжі поблизу Ліми в Перу оголосили надзвичайну ситуацію. Аварію спричинили аномальні хвилі після виверження вулкана поблизу архіпелагу Тонга.
Рада ЄС залишила Україну у зеленому списку для подорожей

Рада ЄС залишила Україну у "зеленому" списку для подорожей 29.10.2021

Рада Євросоюзу цього разу внесла до "зеленого" списку Колумбію, Аргентину, Перу та Намібію. Чи керуватися ним, кожна держава ЄС і Шенгену вирішує самостійно.
Коронавірус: новий лямбда-варіант небезпечніший за дельта-мутацію?

Коронавірус: новий лямбда-варіант небезпечніший за дельта-мутацію? 09.08.2021

Згідно з японським дослідженням, лямбда-варіант коронавірусу з Південної Америки не тільки більш заразний, але і більш стійкий до антитіл, ніж всі інші. Час починати його боятися?
Президентом Перу став новачок у політиці Педро Кастільйо

Президентом Перу став новачок у політиці Педро Кастільйо 20.07.2021

Колишній вчитель Педро Кастільйо на посаді президента Перу обіцяє побудувати в країні соціалізм і взяти під контроль ЗМІ.

Як кури дають не лише яйця, а й мандарини (15.06.2021) 15.06.2021

У битві курей проти пустелі перемагають кури. Саме завдяки їм можна збирати багаті врожаї мандаринів там, де раніше ніколи не було фруктів. Як це вдається?

Вакцина AstraZeneca повністю запобігає важкому перебігу COVID-19

Вакцина AstraZeneca повністю запобігає важкому перебігу COVID-19 22.03.2021

Випробування вакцини від коронавірусу компанії AstraZeneca у США, Перу і Чилі показали 100 відсотків ефективності у запобіганні важким формам COVID-19.
Фактчек: чи помер хтось від вакцини проти коронавірусу?

Фактчек: чи помер хтось від вакцини проти коронавірусу? 15.02.2021

Чим більше людей вакцинують від коронавірусу, тим більше з'являється повідомлень про випадки смерті після щеплень. DW проаналізувала дані з шести країн, аби з'ясувати, чи пов'язані летальні випадки з вакцинами.
Глава МЗС Перу пішла у відставку через таємну вакцинацію від коронавірусу

Глава МЗС Перу пішла у відставку через таємну вакцинацію від коронавірусу 15.02.2021

Таємна вакцинація низки політиків призвела до урядової кризи в Перу. Про свою відставку оголосила міністерка закордонних справ країни.
У Перу звільнили із СІЗО лідерку опозиції Кейко Фухіморі

У Перу звільнили із СІЗО лідерку опозиції Кейко Фухіморі 30.11.2019

Лідерку перуанської опозиції, доньку експрезидента країни Кейко Фухіморі звільнили з СІЗО. Її батько відбуває 25-річний термін.
Перу сколихнув потужний землетрус

Перу сколихнув потужний землетрус 26.05.2019

Сила підземних поштовхів сягала 8,0 балів за шкалою Ріхтера. Епіцентр залягав на глибині 110-140 кілометрів, повідомляють сейсмологи.
Суд на три роки продовжив арешт екс-президента Перу

Суд на три роки продовжив арешт екс-президента Перу 20.04.2019

Педро Пабло Кучинські, який очолював Перу в 2016- 2018 роках, підозрюється в корупції і відмиванні грошей. Справа проти екс-президента пов'язана з бразильським будівельним концерном Odebrecht.
Екс-президент Перу застрелився перед арештом за звинуваченням у корупції

Екс-президент Перу застрелився перед арештом за звинуваченням у корупції 17.04.2019

Колишнього президента Перу Алана Гарсію підозрювали в отриманні хабара від бразильського будівельного концерну. Перед затриманням він вистрілив собі в голову і помер через кілька годин.
Мадуро погрожує Гуайдо судом після повернення до країни

Мадуро погрожує Гуайдо судом після повернення до країни 26.02.2019

Тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо може бути заарештований, коли повернеться до країни, заявив венесуельський глава Ніколас Мадуро. Сам Гуайдо заявив, що повернеться до Венесуели, попри ризики.

У Перу через зсув обвалилася частина готелю: 15 загиблих

У Перу через зсув обвалилася частина готелю: 15 загиблих 27.01.2019

Внаслідок обвалення стіни у готелі під час весільної церемонії загинули щонайменше 15 людей та понад 30 отримали поранення. Стіна була зруйнована через зсув.

У ралі Дакар уперше візьме участь гонщик із синдромом Дауна

У ралі "Дакар" уперше візьме участь гонщик із синдромом Дауна 03.01.2019

Автомобільні перегони "Дакар" уперше відбудуться в межах однієї країни - Перу. 25-річний перуанець Лукас Баррон буде штурманом в екіпажі свого батька, який п'ять разів брав участь у цьому ралі.
Еквадор відкрив гуманітарний коридор для венесуельців

Еквадор відкрив гуманітарний коридор для венесуельців 25.08.2018

Для доправлення мігрантів з Венесуели до кордону з Перу уряд Еквадору виділив 35 автобусів. Експерти ООН занепокоєні, що венесуельська міграційна криза наближається до критичної межі.

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