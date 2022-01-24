Коронавірус: новий лямбда-варіант небезпечніший за дельта-мутацію?

Згідно з японським дослідженням, лямбда-варіант коронавірусу з Південної Америки не тільки більш заразний, але і більш стійкий до антитіл, ніж всі інші. Час починати його боятися?