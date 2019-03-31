Перемога не "по приколу": як зустрічали результати виборів в штабі Зеленського

Від самого ранку 31 березня атмосфера в передвиборчому штабі Володимира Зеленського радше нагадувала свято, ніж боротьбу за голоси. Тут вирішили не чекати оголошення результатів президентських виборів, щоб відкоркувати шампанське. Журналістів частували вином, бургерами та піцою, наполегливо пропонували грати в пінг-понг та настільний футбол. І все це під гучну танцювальну музику.

Для важливої дати команда кандидата орендувала спортбар в конгресно-виставковому центрі "Парковий", що на схилах Дніпра просто під Маріїнським палацом. Це саме та будівля зі сумнозвісним вертолітним майданчиком Віктора Януковича, збудована 2012 року. "Ми спеціально обрали це місце, щоб контролювати майданчик, щоби знову ніхто не втік”,- жартують у прес-службі кандидата.

Як не втратити голоси

Та поміж жартами члени штабу на брифінгах скаржилися на порушення. У першу чергу вони натякнули на адмінресурс нинішньої влади. Опоненти, у свою чергу, закидають штабу Зеленського агітацію в день голосування: спостерігачі кандидата на дільницях носили бейджи зеленого кольору, за якими не важко ідентифікувати кандидата, на якого вони працюють.

Зеленський результатами першого туру задоволений

"Це абсолютно не заборонена річ - хто думає інакше, хай подає до суду, - зауважив у розмові з DW координатор штабу Олександр Корнієвський. - Таким чином наші виборці можуть ідентифікувати спостерігачів, яким вони довіряють; і повідомити про порушення".

Відомий український IT-підприємець Олександр Ольшанський, який консультує штаб Зеленського та підготував для нього систему альтернативного підрахунку голосів та явки, вже в обід випромінював упевненість. "Це перші мобільні вибори. Сфальсифікувати їх технічно неможливо. Принаймні істотно", - запевнив він і продемонстрував кореспонденту DW на мобільному дані альтернативного підрахунку.

ЗЕ-команда - хто всі ці люди?

Поміж сотень журналістів, які заполонили "Парковий" ближче до вечора, та працівників штабу вирізняються люди з бейджами "Гість". Багато з них визнають, що, як і Ольшанський, консультують кандидата, допомагають сформулювати програму та надають поради щодо перших кроків при владі, якщо він переможе у другому турі.

Команда Зе - Олександр Данилюк (л) та Сергій Лещенко теж консультують Зеленського

Питання команди чи не найбільш актуальне для відомого коміка, якого півроку тому мало хто міг уявити переможцем першого туру президентських перегонів. Раніше він обіцяв оголосити власні креатури на ключові пости в державі між першим та другим туром. "Ближче до другого", - сказав він журналістам після завершення голосування, коли стало відомо про його явне лідерство.

Один з відомих політиків, хто наблизився до Зеленського за останні тижні, - Олександр Данилюк, колишній міністр фінасів в уряді Володимира Гройсмана. У грудні 2016-го він був одним з тих, хто приймав рішення про націоналізацію "Приватбанка" Ігоря Коломойського. Капітали та медіавплив останнього невід'ємно пов'язують з успіхом Володимира Зеленського.

"Я працюю над програмою економічних реформ для штабу. Але я не займаюсь формуванням команди, яка їх втілюватиме", - ухиляється він від запитання DW та запевняє, що повернути "Приватбанк" Коломойському вже неможливо.

"Подивіться, яку команду зібрав Зеленський за три місці. Думаю за півроку він реально зможе зібрати партію, яка піде на наступні парламнетські вибори", - каже ще один радник штабу, депутат Сергій Лещенко, який і досі значиться членом парламентської фракції партії "Блоку Петра Порошенка", хоч і написав заяву про вихід з неї.

Володимир Зеленський в очікуванні результатів голосування

Попри величезну увагу з боку ЗМІ, Володимир Зеленський на балує журналістів відповідями - в інтерв'ю він відверто ухиляється від запитань, не бере участі в теледебатах, а його брифінги в штабі вкрай короткі. Замість цього він грає в пінг-понг з переможцем влаштованого штабом журналістського турніру - кореспондентом РБК-Україна Владом Красинським. Зеленський програє. Але тільки в пінг-понг.