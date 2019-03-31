 Перемога не ″по приколу″: як зустрічали результати виборів в штабі Зеленського | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 31.03.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Україна

Перемога не "по приколу": як зустрічали результати виборів в штабі Зеленського

Володимир Зеленський впевнено лідирує в першому турі виборів. За даними Національного екзит-полу він набирає понад 30 відсотків голосів. DW спостерігала за роботою його штабу в неділю.

Шампанське й вино в штабі Володимира Зеленського відкоркували ще зранку

Шампанське й вино в штабі Володимира Зеленського відкоркували ще зранку

Від самого ранку 31 березня атмосфера в передвиборчому штабі Володимира Зеленського радше нагадувала свято, ніж боротьбу за голоси. Тут вирішили не чекати оголошення результатів президентських виборів, щоб відкоркувати шампанське. Журналістів частували вином, бургерами та піцою, наполегливо пропонували грати в пінг-понг та настільний футбол. І все це під гучну танцювальну музику.

Для важливої дати команда кандидата орендувала спортбар в конгресно-виставковому центрі "Парковий", що на схилах Дніпра просто під Маріїнським палацом. Це саме та будівля зі сумнозвісним вертолітним майданчиком Віктора Януковича, збудована 2012 року. "Ми спеціально обрали це місце, щоб контролювати майданчик, щоби знову ніхто не втік”,- жартують у прес-службі кандидата.

Як не втратити голоси

Та поміж жартами члени штабу на брифінгах скаржилися на порушення. У першу чергу вони натякнули на адмінресурс нинішньої влади. Опоненти, у свою чергу, закидають штабу Зеленського агітацію в день голосування: спостерігачі кандидата на дільницях носили бейджи зеленого кольору, за якими не важко ідентифікувати кандидата, на якого вони працюють.

Зеленський результатами першого туру задоволений

Зеленський результатами першого туру задоволений

"Це абсолютно не заборонена річ - хто думає інакше, хай подає до суду, - зауважив у розмові з DW координатор штабу Олександр Корнієвський. - Таким чином наші виборці можуть ідентифікувати спостерігачів, яким вони довіряють; і повідомити про порушення".

Відомий український IT-підприємець Олександр Ольшанський, який консультує штаб Зеленського та підготував для нього систему альтернативного підрахунку голосів та явки, вже в обід випромінював упевненість. "Це перші мобільні вибори. Сфальсифікувати їх технічно неможливо. Принаймні істотно", - запевнив він і продемонстрував кореспонденту DW на мобільному дані альтернативного підрахунку.

ЗЕ-команда - хто всі ці люди?

Поміж сотень журналістів, які заполонили "Парковий" ближче до вечора, та працівників штабу вирізняються люди з бейджами "Гість". Багато з них визнають, що, як і Ольшанський, консультують кандидата, допомагають сформулювати програму та надають поради щодо перших кроків при владі, якщо він переможе у другому турі.

Команда Зе - Олександр Данилюк (л) та Сергій Лещенко теж консультують Зеленського

Команда Зе - Олександр Данилюк (л) та Сергій Лещенко теж консультують Зеленського

Питання команди чи не найбільш актуальне для відомого коміка, якого півроку тому мало хто міг уявити переможцем першого туру президентських перегонів. Раніше він обіцяв оголосити власні креатури на ключові пости в державі між першим та другим туром. "Ближче до другого", - сказав він журналістам після завершення голосування, коли стало відомо про його явне лідерство.

Один з відомих політиків, хто наблизився до Зеленського за останні тижні, - Олександр Данилюк, колишній міністр фінасів в уряді Володимира Гройсмана. У грудні 2016-го він був одним з тих, хто приймав рішення про націоналізацію "Приватбанка" Ігоря Коломойського. Капітали та медіавплив останнього невід'ємно пов'язують з успіхом Володимира Зеленського.

"Я працюю над програмою економічних реформ для штабу. Але я не займаюсь формуванням команди, яка їх втілюватиме", - ухиляється він від запитання DW та запевняє, що повернути "Приватбанк" Коломойському вже неможливо.

"Подивіться, яку команду зібрав Зеленський за три місці. Думаю за півроку він реально зможе зібрати партію, яка піде на наступні парламнетські вибори", - каже ще один радник штабу, депутат Сергій Лещенко, який і досі значиться членом парламентської фракції партії "Блоку Петра Порошенка", хоч і написав заяву про вихід з неї.

Володимир Зеленський в очікуванні результатів голосування

Володимир Зеленський в очікуванні результатів голосування

Попри величезну увагу з боку ЗМІ, Володимир Зеленський на балує журналістів відповідями - в інтерв'ю він відверто ухиляється від запитань, не бере участі в теледебатах, а його брифінги в штабі вкрай короткі. Замість цього він грає в пінг-понг з переможцем влаштованого штабом журналістського турніру - кореспондентом РБК-Україна Владом Красинським. Зеленський програє. Але тільки в пінг-понг.

Дивитись відео 01:11

Зеленський і Порошенко про переговори з Путіним

DW.COM

Коментар: Урок для президента Порошенка

Комік Володимир Зеленський є явним лідером президентських перегонів в Україні. Перший тур був протестним, але у другому люди придивлятимуться до кандидатів пильніше, вважає Бернд Йоганн. (01.04.2019)  

Вибори президента в Україні: основні факти першого туру

Явка виборців у першому турі виборів президента України склала 63,5 відсотка. Як свідчать дані екзит-полу, до другого туру вийшли Володимир Зеленський та Петро Порошенко. (01.04.2019)  

Тимошенко й Порошенко: ті, хто програв Зеленському, здаватися не збираються

Володимир Зеленський лідирує в першому турі виборів президента в Україні. Петро Порошенко визнав успіх суперника і готовий боротися. Юлія Тимошенко зі своєю поразкою поки що не змирилася. (01.04.2019)  

Німецький депутат про результати екзит-полів: Зеленський теж не з неба впав

Депутат Бундестагу від ХДС Матерн фон Маршалл був єдиним із правлячої у Німеччині коаліції, хто спостерігав за виборами президента України. DW розпитала його про очікування після оприлюднення даних екзит-полів. (31.03.2019)  

Аудіо й відео до теми

Зеленський і Порошенко про переговори з Путіним  

Також за темою

Ukraine Präsidentschaftswahl 2019 | Wolodymyr Selenskyj, Kandidat

Володимир Зеленський та Юлія Тимошенко заперечують, що ведуть переговори 31.03.2019

Кандидати в президенти України Володимир Зеленський та Юлія Тимошенко спростовують інформацію про нібито переговори між ними.

Ukraine Präsidentschaftswahl 2019 | Auszählung der Stimmen

Вибори в Україні: явка виборців склала 63,5 відсотка 31.03.2019

31 березня в Україні відбувся перший тур президентських виборів. Згідно з даними "Національного екзит-полу 2019" до другого туру виходять Володимир Зеленський та Петро Порошенко. DW стежить за підрахунком голосів.

Ukraine Präsidentschaftswahl 2019 | Wolodymyr Selenskyj, Kandidat

Вибори президента України: третина країни обрала експеримент 01.04.2019

Тріумф Зеленського, ляпас Порошенку і дежавю Тимошенко. Підсумки першого туру виборів президента обіцяють битву, яких Україна ще не бачила.

Реклама

Докладно

Володимир Зеленський

Огляд європейської преси

Найбільша інтрига для коментаторів - успіх Володимира Зеленського у першому турі.  

Колишній словацький віце-прем’єр Іван Міклош з 2016 року консультує український уряд щодо реформ

Радник уряду Іван Міклош: Стара система захищається

Досягнення і провали діючої влади: інтерв'ю DW з головою групи радників прем'єр-міністра України Іваном Міклошем.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  