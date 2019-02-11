 Передвиборні фейки в українському Facebook: головна мішень - Зеленський | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 18.03.2019

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Україна

Передвиборні фейки в українському Facebook: головна мішень - Зеленський

Аналіз DW показав, що найпопулярніші російськомовні фейки про вибори президента України у Facebook стосуються Володимира Зеленського. Чи вплинуть вони на результати голосування?

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Кампанія перед виборами президента України, які призначені на 31 березня 2019 року, вписалася у тренд виборів останніх років: навколо неї через соціальні мережі і ЗМІ активно розповсюджуються фейки. Об'єктами атак за допомогою брехливих повідомлень, дезінформації і "альтернативних фактів", як правило, стають кандидати в президенти.

Згідно з аналізом DW, найпопулярніші фейки у Facebook за період з 1 січня 2019 року і до теперішнього часу стосувалися кандидата в президенти Володимира  Зеленського.  Наявні фейки і про інших кандидатів, але вони виявились значно менш популярними. Чи говорить це про сплановану кампанію проти телевізійного коміка в соцмережах і чи вплинуть ці фейки на перебіг виборів?

Як створюються фейки?

Коротко про спосіб аналізу: для виявлення фейків DW використовувала платформу з моніторингу соцмереж CrowdTangle. За допомогою неї вдалося визначити, які пости російською мовою, пов'язані з виборами, набрали найбільшу кількість так званих реакцій - лайків, репостів та коментарів - у Facebook, адже саме там виявили найбільш популярні фейки.

Вони створюються за однією і тією самою схемою: новинні сайти пишуть статтю із посиланням на фейкову заяву або факт, який базується на підміні понять. Потім сторінки цих сайтів у Facebook, які мають до двох мільйонів абонентів, публікують пости.

Отже, які фейки виявились найпопулярнішими?

Фейк №1: Луценко порушив кримінальне провадження проти Зеленського

5 січня, незабаром після того, як Володимир Зеленський оголосив про участь у виборах, на сторінці сайту bbccn.co з'явився пост, який стверджував, що генпрокурор Юрій Луценко порушив кримінальне провадження проти актора за плани з метою "повалення конституційного ладу". Цей пост зібрав майже 20 тисяч реакцій. Сайт bbccn.co, назва якого є змішанням назв відомих ЗМІ - BBC і CNN, при цьому посилається нібито на сторінку Луценка у Facebook.

Факт: Луценко незаявляв про порушення кримінального провадження проти Зеленського. Такого кримінального провадження не існує.

Фейк №2: Усі українці обурені появою Зеленського замість Порошенка на ТВ

В своєму пості у Facebook від 2 січня видання from-ua.com, стверджує, що всі українці були "розгнівані через заміну Порошенка на Зеленського№ (в ефірі телеканалу "1+1" напередодні Нового року. – Ред.) Цей пост також зібрав близько 20 тисяч реакцій. Сам сайт from-ua.com посилається при цьому на ресурс politeka.net, а той у свою чергу на коментарі користувачів на сторінці телеканалу "1+1". Як ілюстрації також були взяті виключно негативні коментарі. Схожий пост на сторінці самої politeka.net набрав понад шість тисяч реакцій.

Факт: На сторінці телеканалу "1+1" новина про новорічне звернення Зеленського в даний момент не доступна. Під аналогічним зверненням Зеленського в YouTube є велика кількість як негативних, так і позитивних коментарів користувачів. Тож поширений у Facebook фейк - це вкрай тенденційна інтерпретація фактів.

Screenshot Facebook: Falschmeldungen - UAnews

Фейк №3: "Президент ЄС" назвав Зеленського блазнем

На сторінці Facebook все того ж видання from-ua.com сказано, що "президент ЄС" закликав не голосувати за Зеленського і назвав його блазнем. Цей фейк було опубліковано 21 лютого і набрав він понад чотири тисячі реакцій.

Факт: Посади "президент ЄС" не існує. Цитату про Зеленського приписали голові Європейської Рали Дональду Туску, який у свої промові мимохідь зауважив, що стало "важко відрізняти комедіантів від політиків". Кандидатів в президенти України він не згадував.

У Facebook чимало інших неправдивих повідомлень про Зеленського, але вони не стали настільки популярними. Крім того, існує фальшива публічна сторінка Зеленського, на якій від його імені написано, що він начебто "вилетить на перемовини з Путіним після перемоги", надасть російській мові статус державної і перенесе столицю до Одеси. На цю сторінку підписано 4600 людей.

Screenshot Facebook: Falschmeldungen - UAnews

20 тисяч реакцій - це багато чи ні?

Як можна оцінити кількість реакцій на пост? 20 тисяч лайків, перепостів і коментарів, які зібрали деякі з фейків, - це багато. Так, пост про кримінальне провадження проти Зеленського - другий за популярністю серед всіх постів про вибори та кандидатів в президенти російською мовою. Пост про "гнів українців" - на четвертому місці.

Чи могли бути ці реакції "накручені" за допомогою ботів? Імовірно. "Принаймні, у одного з двох найпопулярніших постів відразу помітні незвичні цифри (співвідношення лайків, коментарів і репостів. - Ред.), які можуть вказувати на хибну активність", - заявив в інтерв'ю DW експерт з інформаційної безпеки американського аналітичного центру The Atlantic Council Бен Німо. Зазвичай подібні новини у Facebook – у тому числі на сторінках більш якісних і тих, які викликають довіру видань, - набирають значно менше лайків, репостів і коментарів. За словами Німо, центр хоче уважніше вивчити наведені вище фейкові пости.

Фейки про інших кандидатів

Фейки в Facebook є про всіх кандидатів в президенти України, які претендують на високі посади у передвиборних перегонах. Однак, навіть найбільш розкручені з них не мають такої популярності, як пости про Зеленського.

Так, пост, який стверджує, що "Тимошенко не розрахувалась з пенсіонерами за участь у мітингу", набрав трохи більше 5400 реакцій. Фактів, які б підтверджували цю інформацію, немає. Ще в одному пості висловлювання Тимошенко про газ переінакшено в негативному контексті - у посту понад 3200 реакцій.

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У найпопулярнішому фейку про Петра Порошенка сказано, що він обіцяв "єврейській еліті 4 області у разі перемоги на виборах". Такої обіцянки чинний президент України не давав. Тим не менш, пост зібрав понад 4500 реакцій. У фейка, який стверджує, що Трамп наказав Порошенку "піти мирно",  - трохи менше 4000 реакцій.

Експерти: фейки можуть негативно вплинути на результати виборів

Чи можуть фейки мати реальний вплив на вибори і чи можливо говорити про існування спланованої кампанії в Facebook проти Володимира Зеленського? Аналітик інституту масової інформації і координаторка проекту StopFake Олена Чуранова відмітила, що вищенаведені сайти, які поширюють фейки, регулярно не дотримуються стандартів журналістики, кількість недостовірної інформації на цих сайтах зашкалює. Однак, за її словами, про це знають не всі й подібні пости можуть мати вплив на виборців. "Якщо людина не розуміє, як відрізнити недостовірну інформацію, то вона може в неї повірити. Якщо інформація з цих сайтів серед найпопулярніших постів - тут треба хвилюватися", - вважає Чуранова.

Експертка не готова стверджувати, що мова іде саме про кампанію проти Зеленського: "Потоки негативу присутні про кожного кандидата. Такого контенту дуже багато: групи, канали, там велика кількість людей, і не факт, що всі ці люди - реальні".

Експертка Інституту масової інформації Олена Голуб згодна з колегою: "Я думаю, що це може мати вплив. В Україні в соціальних медіа - багато людей. Невідомо, наскільки люди вміють відрізняти фейкові новини, і наскільки значним є цей вплив - сказати важко". Голуб також вважає, що в інтернеті є кампанії проти кожного кандидата, а не тільки проти Зеленського: "На виборах всі штаби не товаришують". Експерт з інформаційної безпеки The Atlantic Council Бен Німо підкреслює, що у сторінок, які опублікували фейки про Зеленського, значна кількість підписників. "Однак імовірність того, що окремі сторінки, подібні до цих, матимуть серйозний вплив на виборчий процес, невелика, якщо вони не будуть підтримуватися значно більшою інфраструктурою", - додає Німо.

Згідно з дослідженням агентства PlusOne, да сьогодні Facebook користується близько 13 мільйонів українців. Для порівняння: населення України становить близько 42 мільйонів осіб, з яких понад 35 мільйонів мають право голосувати на майбутніх виборах президента. Facebook - найпопулярніша в країні соцмережа, різке зростання аудиторії якої почалося в 2007 році після заборони російських "Вконтакте" і "Одноклассники".

DW звернулася до Facebook з питанням, як соцмережа бореться з фейками під час передвиборної кампанії. На момент публікації соцмережа на запит не відповіла.

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Докладно

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Передвиборні фейки в українському Facebook

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