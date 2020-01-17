 Пентагон: 34 військових США отримали травми мозку через ракетний обстріл Ірану | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.01.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Пентагон: 34 військових США отримали травми мозку через ракетний обстріл Ірану

У 34 американських військовослужбовців діагностували травми мозку через ракетний удар Ірану по базі в Іраку, на якій вони перебували. Половина з постраждалих вже повернулася до несення служби.

Військові США на базі в Іраку, яку 8 січня атакував Іран

Військові США на базі в Іраку, яку 8 січня атакував Іран

У 34 військовослужбовців США виявили травми мозку через ракетний удар Ірану по базі в Іраку, на якій вони перебували. Про це у п'ятницю, 24 січня, повідомив речник Пентагону Джонатан Гоффман, передає агенція новин АР.

Спочатку 18 із 34 травмованих евакуювали у медичні заклади США в Німеччині і Кувейті, декого згодом переправили в Сполучені Штати. Решта - 16 військових - залишилися в Іраку, вони вже повернулися до несення служби в цій країні. Згодом до них приєднався військовий, якого до цього направили на лікування у Кувейт. Решта військових, які складають половину з 34 травмованих, все ще перебувають під медичним наглядом.

За словами президента США Дональда Трампа, спочатку йому доповіли, що ніхто не постраждав від ракетного удару Ірану 8 січня. У Пентагоні пояснили це тим, що симптоми травми мозку з'явилися пізніше. Після появи перших повідомлень про травми Трамп назвав їх "головними болями" і заявив, що ці випадки не такі серйозні, як травми, пов'язані з втратою кінцівок.

Нагадаємо, 8 січня підрозділи аерокосмічних сил Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) провели з території Ірану ракетний обстріл двох військових баз у Іраку, які використовують американські військові. Ця військова операція іранців стала відповіддю на вбивство американськими військовими у Багдаді іранського генерала Касема Сулеймані.

  • Торгівля золотом та дорогоцінними металами

    На кого націлені санкції США?

    Іран

    Санкції США щодо Ірану мають на меті унеможливлення торгівлі Тегераном золотом та дорогоцінними металами, блокування продажу пасажирських літаків, обмеження у закупівлі американських доларів та інші штрафні заходи. США також планують блокувати ключові нафтові угоди Ірану. Відповідний пакет санкцій набере чинності в листопаді 2018 року.

  • Гвинтівка M-16. Експорт зброї до Північної Кореї заборонений

    На кого націлені санкції США?

    Північна Корея

    Ембарго щодо Північної Кореї підтримується ООН, проте Вашингтон впровадив і окремий санкційний режим. Наприклад, США суворо забороняють експортувати зброю в цю країну. Крім того, США використовують свій глобальний вплив для покарання неамериканських банків та компаній, які ведуть бізнес із Пхеньяном.

  • Людські руки, занурені в нафту

    На кого націлені санкції США?

    Сирія

    Торговельні обмеження Вашингтона унеможливлюють експорт нафти до США режимом Башара Асада. Вся нерухомість і активи сирійського уряду в США заморожені. За даними американського казначейства, громадянам США, де б вони не перебували, забороняється здійснювати "нові інвестиції" в країну, що потерпає від війни.

  • Кримське вино

    На кого націлені санкції США?

    Росія

    У США після подій в Криму 2014 року з'явився чорний список, до якого увійшли численні високопосадовці та бізнесмени з Росії. Їм заборонені поїздки в США, а їхні активи заморожені. Заборони також поширюються на товари з анексованого РФ українського півострова, наприклад, кримське вино. Найближчим часом також мають набути чинності нові санкції у відповідь на отруєння Скрипалів.

  • Пара туристів позує навпроти графіті, Гавана, Куба

    На кого націлені санкції США?

    Куба

    Американських туристів на Кубі побільшало після того як адміністрація Обами ініціювала відлигу у відносинах в 2016 році. Однак, за правління Дональда Трампа Білий дім знову встановив обмеження для своїх громадян і ускладнив для американців подорожі на острів.

    Автор: Дарко Яневич, Маріанна Присяжнюк


DW.COM

Ескалація на Близькому Сході: чи слід чекати кібервійну між США та Іраном

Підтримувані Тегераном хакери можуть атакувати США і союзників, щоби помститися за вбивство провідного іранського генерала. Хто краще підготовлених до кібервійни, США чи Іран, пояснюють експерти з безпеки. (09.01.2020)  

На кого націлені санкції США?

США посідають центральне місце у світовій торгівлі та інколи використовують свою позицію, щоб покарати суперників. DW зібрала докупи основні санкції, які США запровадили щодо Ірану, Куби, Росії, Північної Кореї та Сирії. (21.08.2018)  

Також за темою

Iranische Fateh-110 Boden-Boden-Rakete

У Пентагоні визнали, що від обстрілу Іраном постраждали військові США в Іраку 17.01.2020

Унаслідок здійсненого 8 січня іранського ракетного обстрілу авіабази США в Іраку постраждало кілька американських військових. Наявність постраждалих під час обстрілу визнало Центральне командування армії США.

Irak Luftwaffe F-16

В Іраку ракетами обстріляли базу з американськими військовими 12.01.2020

Розташована на північ від Багдада авіабаза Балад, де дислокуються військові США, зазнала ракетного обстрілу. На територію бази впало вісім ракет від систем залпового вогню.

Symbolbild US-Truppen im Irak und Syrien

США не планують виведення військових з Іраку - Пентагон 18.01.2020

В міністерстві оборони США американських військових в Іраку назвали "силами добра" і наголосили, що їхня присутність в країні дозволяє НАТО брати участь у виконанні місії з боротьби з "Ісламською державою".

Реклама

Докладно

Жителі Уханя, які намагалися залишити місто

Очевидець про спалах коронавірусу

Викладач університету в китайському Ухані розповів про реакцію жителів міста Ухань на появу коронавірусу.  

Від народження дитини до її повноліття німецька родина, за статистикою, інвестує у своє дитя приблизно 140 тисяч євро (Imago)

Скільки коштує виростити дитину в Німеччині (відео)

Чи можуть німці дозволити собі дитину на одну зарплату? На що саме витрачається найбільше грошей?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  