Пентагон: 34 військових США отримали травми мозку через ракетний обстріл Ірану

У 34 військовослужбовців США виявили травми мозку через ракетний удар Ірану по базі в Іраку, на якій вони перебували. Про це у п'ятницю, 24 січня, повідомив речник Пентагону Джонатан Гоффман, передає агенція новин АР.
Спочатку 18 із 34 травмованих евакуювали у медичні заклади США в Німеччині і Кувейті, декого згодом переправили в Сполучені Штати. Решта - 16 військових - залишилися в Іраку, вони вже повернулися до несення служби в цій країні. Згодом до них приєднався військовий, якого до цього направили на лікування у Кувейт. Решта військових, які складають половину з 34 травмованих, все ще перебувають під медичним наглядом.
За словами президента США Дональда Трампа, спочатку йому доповіли, що ніхто не постраждав від ракетного удару Ірану 8 січня. У Пентагоні пояснили це тим, що симптоми травми мозку з'явилися пізніше. Після появи перших повідомлень про травми Трамп назвав їх "головними болями" і заявив, що ці випадки не такі серйозні, як травми, пов'язані з втратою кінцівок.
Нагадаємо, 8 січня підрозділи аерокосмічних сил Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) провели з території Ірану ракетний обстріл двох військових баз у Іраку, які використовують американські військові. Ця військова операція іранців стала відповіддю на вбивство американськими військовими у Багдаді іранського генерала Касема Сулеймані.
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На кого націлені санкції США?
Іран
Санкції США щодо Ірану мають на меті унеможливлення торгівлі Тегераном золотом та дорогоцінними металами, блокування продажу пасажирських літаків, обмеження у закупівлі американських доларів та інші штрафні заходи. США також планують блокувати ключові нафтові угоди Ірану. Відповідний пакет санкцій набере чинності в листопаді 2018 року.
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На кого націлені санкції США?
Північна Корея
Ембарго щодо Північної Кореї підтримується ООН, проте Вашингтон впровадив і окремий санкційний режим. Наприклад, США суворо забороняють експортувати зброю в цю країну. Крім того, США використовують свій глобальний вплив для покарання неамериканських банків та компаній, які ведуть бізнес із Пхеньяном.
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На кого націлені санкції США?
Сирія
Торговельні обмеження Вашингтона унеможливлюють експорт нафти до США режимом Башара Асада. Вся нерухомість і активи сирійського уряду в США заморожені. За даними американського казначейства, громадянам США, де б вони не перебували, забороняється здійснювати "нові інвестиції" в країну, що потерпає від війни.
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На кого націлені санкції США?
Росія
У США після подій в Криму 2014 року з'явився чорний список, до якого увійшли численні високопосадовці та бізнесмени з Росії. Їм заборонені поїздки в США, а їхні активи заморожені. Заборони також поширюються на товари з анексованого РФ українського півострова, наприклад, кримське вино. Найближчим часом також мають набути чинності нові санкції у відповідь на отруєння Скрипалів.
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На кого націлені санкції США?
Куба
Американських туристів на Кубі побільшало після того як адміністрація Обами ініціювала відлигу у відносинах в 2016 році. Однак, за правління Дональда Трампа Білий дім знову встановив обмеження для своїх громадян і ускладнив для американців подорожі на острів.
Автор: Дарко Яневич, Маріанна Присяжнюк