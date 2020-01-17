Пентагон: 34 військових США отримали травми мозку через ракетний обстріл Ірану

У 34 військовослужбовців США виявили травми мозку через ракетний удар Ірану по базі в Іраку, на якій вони перебували. Про це у п'ятницю, 24 січня, повідомив речник Пентагону Джонатан Гоффман, передає агенція новин АР.

Спочатку 18 із 34 травмованих евакуювали у медичні заклади США в Німеччині і Кувейті, декого згодом переправили в Сполучені Штати. Решта - 16 військових - залишилися в Іраку, вони вже повернулися до несення служби в цій країні. Згодом до них приєднався військовий, якого до цього направили на лікування у Кувейт. Решта військових, які складають половину з 34 травмованих, все ще перебувають під медичним наглядом.

За словами президента США Дональда Трампа, спочатку йому доповіли, що ніхто не постраждав від ракетного удару Ірану 8 січня. У Пентагоні пояснили це тим, що симптоми травми мозку з'явилися пізніше. Після появи перших повідомлень про травми Трамп назвав їх "головними болями" і заявив, що ці випадки не такі серйозні, як травми, пов'язані з втратою кінцівок.

Нагадаємо, 8 січня підрозділи аерокосмічних сил Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) провели з території Ірану ракетний обстріл двох військових баз у Іраку, які використовують американські військові. Ця військова операція іранців стала відповіддю на вбивство американськими військовими у Багдаді іранського генерала Касема Сулеймані.