 Пентагон застерігає від відновлення позицій ″Ісламської держави″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.02.2019

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Новини

Пентагон застерігає від відновлення позицій "Ісламської держави"

Міноборони США опублікувало звіт, у якому застерігає, що "Ісламська держава" може відвоювати втрачені території в разі виведення американських військ із Сирії.

Бойовики Ісламської держави в Сирії

Бойовики "Ісламської держави" в Сирії

Пентагон застерігає, що терористичне угруповання "Ісламська держава" (ІД) може відновити свою силу в разі виведення Сполученими Штатами своїх військ із Сирії. Без відповідного тиску ІД може "вірогідно протягом шести-дванадцяти місяців знову активізуватися" і відвоювати частину втрачених територій, йдеться в звіті американського міноборони, оприлюдненому у понеділок, 4 лютого, повідомляє агенція dpa.

У Пентагоні наголошують, що бойовики ІД досі у змозі завдати наступу. Також у звіті зауважується, що Туреччина, яка також є частиною антиісламістської коаліції, з 2017 року не проводить у Сирії наземних операцій.

Наступної середи у Вашингтоні має відбутися зустріч міністрів закордонних справ країн очолюваної США антитерористичної коаліції в Сирії та Іраку, зазначається також у повідомленні.

Трамп розповів про виведення військ

Між тим в оприлюдненому напередодні, 3 лютого, інтерв'ю мовнику CBS президент США Дональд Трамп висловився щодо виведення військ із Сирії. "Ми повернемося, якщо нам треба буде. У нас є дуже швидкі літаки, у нас є дуже хороші транспортні літаки", - заявив очільник Білого дому.

DW.COM

Внаслідок авіаударів коаліції під проводом США по останньому прихистку "Ісламської держави" у провінції Дейр-ез-Зор на сході Сирії загинули понад 40 осіб, у тому числі цивільні, повідомляють спостерігачі. (26.01.2019)

Більшість союзників США здивовані рішенням Трампа. Водночас Туреччина привітала цей крок, а також пообіцяла знищити залишки "Ісламської держави" в Сирії. (24.12.2018)

Він також зауважив, що США збираються залишити своїх солдатів в Іраку. Звідти, за словами Трама, США стежитимуть за Іраном. І одночасно американські війська можуть звідти вести боротьбу проти ІД, тоді як із Сирії американські солдати "повільно" виходитимуть, додав Трамп.

Нагадаємо, у грудні минулого року Дональд Трамп оголосив про рішення вивести американські війська з Сирії, але часові рамки виведення військових поки невідомі. Американський контингент у Сирії склаається з приблизно двох тисяч солдатів.

На сирійській території американці насамперед підтримували формування "Демократичних сил Сирії" (SDF), де провідною силою є курдські "Загони народної самооборони" (YPG), у боротьбі проти терористичного угруповання "Ісламська держава". "Загони народної самооборони" досі продовжують боротьбу проти ІД в Сирії. Між тим Анкара вважає YPG терористичною організацією.

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Наслідки авіаударів США та союзників по Сирії (16.04.2018)

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