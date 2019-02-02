Пентагон застерігає від відновлення позицій "Ісламської держави"

Пентагон застерігає, що терористичне угруповання "Ісламська держава" (ІД) може відновити свою силу в разі виведення Сполученими Штатами своїх військ із Сирії. Без відповідного тиску ІД може "вірогідно протягом шести-дванадцяти місяців знову активізуватися" і відвоювати частину втрачених територій, йдеться в звіті американського міноборони, оприлюдненому у понеділок, 4 лютого, повідомляє агенція dpa.

У Пентагоні наголошують, що бойовики ІД досі у змозі завдати наступу. Також у звіті зауважується, що Туреччина, яка також є частиною антиісламістської коаліції, з 2017 року не проводить у Сирії наземних операцій.

Наступної середи у Вашингтоні має відбутися зустріч міністрів закордонних справ країн очолюваної США антитерористичної коаліції в Сирії та Іраку, зазначається також у повідомленні.

Трамп розповів про виведення військ

Між тим в оприлюдненому напередодні, 3 лютого, інтерв'ю мовнику CBS президент США Дональд Трамп висловився щодо виведення військ із Сирії. "Ми повернемося, якщо нам треба буде. У нас є дуже швидкі літаки, у нас є дуже хороші транспортні літаки", - заявив очільник Білого дому.

Він також зауважив, що США збираються залишити своїх солдатів в Іраку. Звідти, за словами Трама, США стежитимуть за Іраном. І одночасно американські війська можуть звідти вести боротьбу проти ІД, тоді як із Сирії американські солдати "повільно" виходитимуть, додав Трамп.

Нагадаємо, у грудні минулого року Дональд Трамп оголосив про рішення вивести американські війська з Сирії, але часові рамки виведення військових поки невідомі. Американський контингент у Сирії склаається з приблизно двох тисяч солдатів.

На сирійській території американці насамперед підтримували формування "Демократичних сил Сирії" (SDF), де провідною силою є курдські "Загони народної самооборони" (YPG), у боротьбі проти терористичного угруповання "Ісламська держава". "Загони народної самооборони" досі продовжують боротьбу проти ІД в Сирії. Між тим Анкара вважає YPG терористичною організацією.