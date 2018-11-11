Пенсії українців у Німеччині: бюрократії має стати менше

Українець Володимир П. кілька років тому переїхав до Німеччини і вже три роки працює викладачем німецької мови для іноземців. "Мені 59 років, й оскільки трудовий договір в Німеччині у мене безстроковий, я думаю, що на пенсію, яка уже не за горами, я виходитиму тут", - розповідає Володимир. За його словами, нині він збирає документи для подачі в німецький пенсійний фонд, щоб підтвердити свій робочий стаж в Україні. "Завдання нелегке, скільки я маю довести стаж в Україні і чекати, чи місцевий пенсійний фонд його визнає", - каже він.

Дедалі більше українців у пенсійній системі ФРН

Володимир є одним з 43 тисяч українців, які за даними міністерства праці Німеччини мали роботу і сплачували соціальні внески в країні станом на березень 2018 року. І можна очікувати, що ця цифра зростатиме: ще в березні 2017 року таких було на 10 відсотків менше, а за останні п'ять років кількість українців, які працюють і сплачують соціальні внески в Німеччині, збільшилася майже наполовину.

Скоро підтверджувати в Німеччині свій робочий стаж з України тим, хто опинився в схожій з Володимиром ситуації, має стати простіше. 7 листопада посол Німеччини в Україні Ернст Райхель (Ernst Reichel) та міністр соціальної політики України Андрій Рева підписали в Києві "Угоду про соціальне забезпечення". Документ регулює питання соціального захисту тих, хто за своє життя працював чи працює як в Україні, так і в Німеччині. Ідеться передусім про державне пенсійне страхування, але також і страхування у разі нещасного випадку.

Українці в ФРН зможуть отримувати пенсії, зароблені на батьківщині

Тимчасова робота в Німеччині

Головним чином угода має значно полегшити життя тих, хто зазвичай живе і працює в одній країні, а в іншій працевлаштований тимчасово. Приміром, якщо український роботодавець відправляє свого працівника на деякий час у Німеччину, ця людина сплачуватиме всі соціальні внески так, нібито й надалі працює в Україні. Утім, термін закордонної місії не має перевищувати два роки.

Те ж саме стосується і працівників українських дипломатичних місій у Німеччині. Для них жодних часових обмежень застосування українських правил відрахувань у фонди соцзахисту не існує. Якщо ж ця людина до цього і так жила в Німеччині, вона зможе сама обрати країну, за чиїми правилами сплачуватиме внески. "Чітко прописане застосування лише законодавства країни походження сприяє зменшенню адміністративних витрат компаній, адже вони більше не муситимуть з'ясовувати питання, як застосовувати інше законодавство", - пояснили DW у міністерстві праці Німеччини.

Переказ пенсій за кордон і зарахування стажу

Передбачає нова угода і необмежений переказ пенсій з України до Німеччини і навпаки. Це має суттєво змінити нинішню ситуацію. Якщо пенсійні фонди Німеччини вже сьогодні виплачують пенсію тому, хто її заробив, незалежно від країни проживання, то українці, що проживають у ФРН, отримувати зароблену на батьківщині пенсію зараз не можуть. Після набуття угодою чинності ця ситуація зміниться. Крім того, ця угода є основою також і для виплати до іншої держави пенсій у разі нещасного випадку, в необмеженому розмірі, йдеться у поясненні німецького міністерства.

Завдяки новій українсько-німецькій угоді зараховувани здобутий в Україні трудовий стаж у Німеччині буде простіше

Що ж стосується питання трудового стажу, то і його можна буде зараховувати необмежено в обох країнах: німецький в Україні, український - в Німеччині. Аби спростити бюрократичну тяганину, українці, які переїхали до Німеччини, зможуть отримати в українських пенсійних органах відповідний документ і подати його до німецьких органів. "Я дуже тішуся, що ця угода була підписана. Це надзвичайно спростить ту бюрократію, яку я зараз маю пройти", - каже Володимир, який після 30-ти років робочого стажу в Україні нині працює в Німеччині, де, ймовірно, і отримуватиме пенсію.

І хоч на розмір німецької пенсії зарахований український стаж не вплине, завдяки йому в людини може з'явитися право виходу на пенсію достроково - якщо це передбачає німецький закон.

Давно відкладена угода

Нова українсько-німецька угода - насправді не така вже й нова. Її підготували ще в період з 2004 до 2010 року, але підписали лише зараз, адже українська сторона постійно відкладала це, пояснили DW в міністерстві праці Німеччини. "Причини цього нам не відомі", - кажуть у відомстві. Подібні угоди Німеччина уже уклала загалом з 22 країнами, зокрема, з Албанією (2015), Австралією (2000), Бразилією (2009), Ізраїлем (1973), Молдовою (2017), Туреччиною (1964), США (1976). Це ті країни, які не входять в ЄС та Європейський економічний простір, в яких діють спеціальні правила. Також окремо питання пенсійного забезпечення регулюються зі Швейцарією.

Для остаточного набуття чинності німецько-українська угода про соціальне забезпечення має бути ще схвалена парламентами України та Німеччини. Через три місяці після цього вже діятимуть нові правила.