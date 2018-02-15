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Ернст Райхель
Тема
Ернст Райхель - німецький дипломат, колишній посол Німеччини в Україні.
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Докладно
Відповідь ЄС на керченську кризу: нові санкції малоймовірні
Відповідь ЄС на керченську кризу: нові санкції малоймовірні
DW побувала на зустрічі послів країн ЄС, аби з'ясувати, чи має шанси на успіх заклик Києва до нових санкцій проти РФ.
Політика
06.12.2018
6 грудня 2018 р.
Пенсії українців у Німеччині: бюрократії має стати менше
Пенсії українців у Німеччині: бюрократії має стати менше
Завдяки новій угоді українцям буде легше зараховувати трудовий стаж чи отримувати зароблену пенсію, переїхавши до ФРН.
Суспільство
14.11.2018
14 листопада 2018 р.
ФРН та Україна підписали угоду про соцзабезпечення
ФРН та Україна підписали угоду про соцзабезпечення
Документ може полегшити обопільне інвестування і сприяти створенню робочих місць.
Суспільство
07.11.2018
7 листопада 2018 р.
Німецько-український оркестр розігнав хмари над Києвом
Німецько-український оркестр розігнав хмари над Києвом
Сотні киян слухали симфонічну музику просто неба у виконанні німецької та української молоді .
Культура
26.07.2018
26 липня 2018 р.
Німецький Ґете-Інститут святкує 25 років в Україні
Німецький Ґете-Інститут святкує 25 років в Україні
Ґете Інститут Україна є одним з найбільших подібних центрів в Cхідній Європі.
Культура
06.07.2018
6 липня 2018 р.
Жертва потоку
Жертва потоку
"Північний потік-2" завдасть Україні значних збитків і зміцнить роль "Газпрому" у Європі, попереджають експерти.
Політика
15.02.2018
15 лютого 2018 р.
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