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Ернст Райхель

Тема

Ернст Райхель - німецький дипломат, колишній посол Німеччини в Україні.

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Докладно

У ЄС точиться дискусія про збереження вже наявних санкцій проти РФ

Відповідь ЄС на керченську кризу: нові санкції малоймовірні

Відповідь ЄС на керченську кризу: нові санкції малоймовірні

DW побувала на зустрічі послів країн ЄС, аби з'ясувати, чи має шанси на успіх заклик Києва до нових санкцій проти РФ.
Політика6 грудня 2018 р.
Frau bei Finanzplanung

Пенсії українців у Німеччині: бюрократії має стати менше

Пенсії українців у Німеччині: бюрократії має стати менше

Завдяки новій угоді українцям буде легше зараховувати трудовий стаж чи отримувати зароблену пенсію, переїхавши до ФРН.
Суспільство14 листопада 2018 р.
прапори України і ФРН

ФРН та Україна підписали угоду про соцзабезпечення

ФРН та Україна підписали угоду про соцзабезпечення

Документ може полегшити обопільне інвестування і сприяти створенню робочих місць.
Суспільство7 листопада 2018 р.
"Open Air" концерт камерної музики у Києві

Німецько-український оркестр розігнав хмари над Києвом

Німецько-український оркестр розігнав хмари над Києвом

Сотні киян слухали симфонічну музику просто неба у виконанні німецької та української молоді .
Культура26 липня 2018 р.
Німецький Ґете-Інститут святкує 25 років в Україні

Німецький Ґете-Інститут святкує 25 років в Україні

Німецький Ґете-Інститут святкує 25 років в Україні

Ґете Інститут Україна є одним з найбільших подібних центрів в Cхідній Європі.
Культура6 липня 2018 р.
Жертва потоку. Що буде із українською ГТС після "Північного потоку-2"

Жертва потоку

Жертва потоку

"Північний потік-2" завдасть Україні значних збитків і зміцнить роль "Газпрому" у Європі, попереджають експерти.
Політика15 лютого 2018 р.
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