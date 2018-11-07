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Андрій Рева
Тема
Андрій Рева – український політик, колишній міністр соціальної політики України.
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Докладно
Скандал навколо Андрія Реви
Скандал навколо Андрія Реви
Уряду України закидають провал соціальної політики на Донбасі.
Політика
30.04.2019
30 квітня 2019 р.
Тимошенко вимагає відставки міністра соцполітики Реви
Тимошенко вимагає відставки міністра соцполітики Реви
Юлія Тимошенко вимагає відставки міністра соцполітики Андрій Рева через його слова про жителів ОРДЛО в інтерв'ю BBC.
Політика
30.04.2019
30 квітня 2019 р.
Детінізація ринку праці в Україні
Детінізація ринку праці в Україні
Експерти та бізнес неоднозначно оцінюють наступ уряду на ФОПів.
Економіка
20.02.2019
20 лютого 2019 р.
Міністр: за кордоном працюють до 12 мільйонів українців
Міністр: за кордоном працюють до 12 мільйонів українців
Постійно за кордоном працюють понад три мільйона українців, а ще до дев'яти мільйонів виїжджають тимчасово.
Суспільство
22.12.2018
22 грудня 2018 р.
Пенсії українців у Німеччині: бюрократії має стати менше
Пенсії українців у Німеччині: бюрократії має стати менше
Завдяки новій угоді українцям буде легше зараховувати трудовий стаж чи отримувати зароблену пенсію, переїхавши до ФРН.
Суспільство
14.11.2018
14 листопада 2018 р.
ФРН та Україна підписали угоду про соцзабезпечення
ФРН та Україна підписали угоду про соцзабезпечення
Документ може полегшити обопільне інвестування і сприяти створенню робочих місць.
Суспільство
07.11.2018
7 листопада 2018 р.
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