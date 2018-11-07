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Андрій Рева

Тема

Андрій Рева – український політик, колишній міністр соціальної політики України.

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Докладно

Міністр соціальної політики України Андрій Рева вже не вперше опиняється в центрі скандалу

Скандал навколо Андрія Реви

Скандал навколо Андрія Реви

Уряду України закидають провал соціальної політики на Донбасі.
Політика30 квітня 2019 р.
Міністр соціальної політики України Андрій Рева вже не вперше опиняється в центрі скандалу

Тимошенко вимагає відставки міністра соцполітики Реви

Тимошенко вимагає відставки міністра соцполітики Реви

Юлія Тимошенко вимагає відставки міністра соцполітики Андрій Рева через його слова про жителів ОРДЛО в інтерв'ю BBC.
Політика30 квітня 2019 р.

Детінізація ринку праці в Україні

Детінізація ринку праці в Україні

Експерти та бізнес неоднозначно оцінюють наступ уряду на ФОПів.
Економіка20 лютого 2019 р.
Дедалі більше українців працюють в інших країнах

Міністр: за кордоном працюють до 12 мільйонів українців

Міністр: за кордоном працюють до 12 мільйонів українців

Постійно за кордоном працюють понад три мільйона українців, а ще до дев'яти мільйонів виїжджають тимчасово.
Суспільство22 грудня 2018 р.
Frau bei Finanzplanung

Пенсії українців у Німеччині: бюрократії має стати менше

Пенсії українців у Німеччині: бюрократії має стати менше

Завдяки новій угоді українцям буде легше зараховувати трудовий стаж чи отримувати зароблену пенсію, переїхавши до ФРН.
Суспільство14 листопада 2018 р.
прапори України і ФРН

ФРН та Україна підписали угоду про соцзабезпечення

ФРН та Україна підписали угоду про соцзабезпечення

Документ може полегшити обопільне інвестування і сприяти створенню робочих місць.
Суспільство7 листопада 2018 р.
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