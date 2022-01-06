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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "пасажирські перевезення".
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"Укрзалізниця" хоче стати такою же успішною, які німецький залізничний концерн Deutsche Bahn. З 14 вересня в Україні почали працювати експерти Deutsche Bahn, які мають завдання підготувати 5-річний план розвитку "УЗ".
Як і багато інших авіакомпаній у світі, українські авіаперевізники сильно постраждали від пандемії. За даними Центру транспортних стратегій, торік обсяг пасажирських перевезень в Україні скоротився на 64%. Авіакомпанії вдаються до креативних способів утриматися "на льоту". Дивіться самі!