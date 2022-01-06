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Пасажирські перевезення

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "пасажирські перевезення".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Авіація 2022: у пошуках екологічного балансу

Авіація 2022: у пошуках екологічного балансу 06.01.2022

Минулий рік був для міжнародної авіації катастрофічним - для авіакомпаній, виробників літаків та операторів аеропортів. Та попри пандемію галузь з оптимізмом дивиться на 2022 рік.
Hyperloop - утопія чи революція у транспорті? (відео)

Hyperloop - утопія чи революція у транспорті? (відео) 20.12.2021

У Hyperloop можна розвивати швидкість до 1200 кілометрів на годину, що значно скоротить час поїздок. Але є ще низка невирішених питань безпеки. То що таке Hyperloop - утопія чи революція у транспорті?
Hyperloop - наукова фантастика чи транспортна революція? (17.12.2021)

Hyperloop - наукова фантастика чи транспортна революція? (17.12.2021) 17.12.2021

У Hyperloop можна розвивати швидкість до 1200 кілометрів на годину, що значно скоротить час поїздок. Але є ще невирішені питання безпеки. То що таке Hyperloop - утопія чи революція у транспорті?
У Deutsche Bahn уточнили плани співпраці з Укрзалізницею

У Deutsche Bahn уточнили плани співпраці з "Укрзалізницею" 10.11.2021

Наразі обговорюється модель, за якою DB Engineering & Consulting направить експертів та менеджерів до України для консультування "Укрзалізниці" щодо структурних аспектів пасажирських перевезень.

Пасажирські перевезення Укрзалізницею передадуть в управління Deutsche Bahn з нового року - міністр

Пасажирські перевезення "Укрзалізницею" передадуть в управління Deutsche Bahn з нового року - міністр 09.11.2021

У міністерстві інфраструктури України обіцяють, що з наступного року пасажирські перевезення передадуть німецьким колегам. У Deutsche Bahn інформацію поки не підтверджують.

В Україні почали діяти нові правила міжобласних перевезень

В Україні почали діяти нові правила міжобласних перевезень 21.10.2021

З 21 жовтня пасажири міжобласних рейсів в Україні зобов'язані пред'являти "ковідні документи" - сертифікат про вакцинацію або негативний COVID-тест. Нові правила поширюються на пересування потягом, літаком та автобусом.
Укрзалізниця і Deutsche Bahn: як німці покращуватимуть сервіс для пасажирів (відео)

"Укрзалізниця" і Deutsche Bahn: як німці покращуватимуть сервіс для пасажирів (відео) 15.09.2021

"Укрзалізниця" хоче стати такою же успішною, які німецький залізничний концерн Deutsche Bahn. З 14 вересня в Україні почали працювати експерти Deutsche Bahn, які мають завдання підготувати 5-річний план розвитку "УЗ".

Чи допоможе німецька Deutsche Bahn реформувати Укрзалізницю

Чи допоможе німецька Deutsche Bahn реформувати "Укрзалізницю" 27.08.2021

В "Укрзалізниці" заявили - Deutsche Bahn радитиме компанії, як відділити напрямок пасажирських перевезень від вантажних. Не всі експерти однак вірять в успіх цієї реформи.
Deutsche Bahn консультуватиме Укразалізницю щодо пасажирських перевезень

Deutsche Bahn консультуватиме "Укразалізницю" щодо пасажирських перевезень 25.08.2021

Консалтинг є першим етапом співпраці, який почнеться до кінця 2021 року. На другому етапі "Укрзалізниця" планує залучити команду з Deutsche Bahn для управління пасажирськими перевезеннями у 2022 році.
У Німеччині оголосили страйк машиністи локомотивів

У Німеччині оголосили страйк машиністи локомотивів 10.08.2021

Профспілка машиністів локомотивів GDL закликала своїх членів до страйку на німецькій залізниці Deutsche Bahn. Рух пасажирських потягів зупинять на дві доби, починаючи з ночі 11 серпня.
Авіакомпанія Белавіа з 27 травня скасовує рейси у вісім країн

Авіакомпанія "Белавіа" з 27 травня скасовує рейси у вісім країн 27.05.2021

Через запроваджені в ЄС заборони авіакомпанія "Белавіа" скасовує польоти одразу у вісім країн, у тому числі Німеччину. Пасажирам пропонують змінити дату вильоту або повне відшкодування витрат.

Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю

Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю 25.05.2021

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в Києві, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Авіасполучення припинять з 26 травня.
У Мінську призупиняли посадку на літак авіакомпанії Lufthansa

У Мінську призупиняли посадку на літак авіакомпанії Lufthansa 24.05.2021

Через попередження про теракт пасажирів та екіпаж рейсу LH1487 авіакомпанії Lufthansa затримали в Мінську. Всі вони проходили повторну перевірку, повідомили в німецькій авіакомпанії. Згодом літак вилетів з Мінська.

Нові бізнес-ідеї українських авіаперевізників на тлі пандемії (19.03.2021) 19.03.2021

Як і багато інших авіакомпаній у світі, українські авіаперевізники сильно постраждали від пандемії. За даними Центру транспортних стратегій, торік обсяг пасажирських перевезень в Україні скоротився на 64%. Авіакомпанії вдаються до креативних способів утриматися "на льоту". Дивіться самі!
Чи зможуть потяги в Україні розганятись до 350 км на годину

Чи зможуть потяги в Україні розганятись до 350 км на годину 01.02.2021

"Укрзалізниця" анонсувала амбітний проєкт - з'єднати великі міста України швидкісним залізничним сполученням, коли потяги розганятимуться до 350 км на годину. Чи реально реалізувати такі плани в осяжному майбутньому?

Укрзалізниці не потрібні поради Deutsche Bahn? (відео)

"Укрзалізниці" не потрібні поради Deutsche Bahn? (відео) 01.10.2020

Новий керівник "Укрзалізниці" Володимир Жмак заявив, що залучення консультантів Deutsche Bahn недоцільне. DW зібрала факти про залізницю в Німеччині.
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