Hyperloop - утопія чи революція у транспорті? (відео)

Будівництво трас для гіперлупа вкрай дороге. Один кілометр коштує близько 60 мільйонів доларів. Запланований в Індії маршрут від Пуни до Мумбаї має проходити під землею, що ще більше здорожує будівництво, але зменшить ризик можливих терактів. Будівництво обійдеться у вісім мільярдів доларів США. Такі суми лякають інвесторів. Але найголовніша перешкода в іншому. Дивіться тут: