 Hyperloop - утопія чи революція у транспорті? (відео) | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 20.12.2021

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Економіка

Hyperloop - утопія чи революція у транспорті? (відео)

У Hyperloop можна розвивати швидкість до 1200 кілометрів на годину, що значно скоротить час поїздок. Але є ще низка невирішених питань безпеки. То що таке Hyperloop - утопія чи революція у транспорті?

Порт Гамбурга хоче використати Hyperloop, щоб швидше доставляти контейнери вглиб країни

Порт Гамбурга хоче використати Hyperloop, щоб швидше доставляти контейнери вглиб країни

Будівництво трас для гіперлупа вкрай дороге. Один кілометр коштує близько 60 мільйонів доларів. Запланований в Індії маршрут від Пуни до Мумбаї має проходити під землею, що ще більше здорожує будівництво, але зменшить ризик можливих терактів. Будівництво обійдеться у вісім мільярдів доларів США. Такі суми лякають інвесторів. Але найголовніша перешкода в іншому. Дивіться тут:

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Місто без авто: утопія чи реальність? (відео)

Замість автомобілів - лише велосипеди і пішоходи. У Берліні та багатьох інших містах центр міста активно трансформується під такий образ життя. Яким буде місто майбутнього і яку відповідь готують автомобільні концерни?  

Метро і німці: які у ФРН технології для розбудови метрополітену (відео)

Київ не встигає добудувати метро на Виноградар до кінця цього року, як планувалося. А як будують метро у Німеччині? Які технології використовують? І навіщо заморозили ґрунт під Берліном для будівництва станції?  

Велосипедна революція в європейських столицях (відео)

Кілька великих європейських міст - Париж, Берлін, Лондон, Рим та Берлін - під час локдауну наче побували у машині часу: вулиці цих міст були майже без автомобілів, а основним видом транспорту став велосипед.  

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У Hyperloop можна розвивати швидкість до 1200 кілометрів на годину, що значно скоротить час поїздок. Але є ще невирішені питання безпеки. То що таке Hyperloop - утопія чи революція у транспорті?

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