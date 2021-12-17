Hyperloop - утопія чи революція у транспорті? (відео)

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У Hyperloop можна розвивати швидкість до 1200 кілометрів на годину, що значно скоротить час поїздок. Але є ще низка невирішених питань безпеки. То що таке Hyperloop - утопія чи революція у транспорті?
Будівництво трас для гіперлупа вкрай дороге. Один кілометр коштує близько 60 мільйонів доларів. Запланований в Індії маршрут від Пуни до Мумбаї має проходити під землею, що ще більше здорожує будівництво, але зменшить ризик можливих терактів. Будівництво обійдеться у вісім мільярдів доларів США. Такі суми лякають інвесторів. Але найголовніша перешкода в іншому. Дивіться тут:
Замість автомобілів - лише велосипеди і пішоходи. У Берліні та багатьох інших містах центр міста активно трансформується під такий образ життя. Яким буде місто майбутнього і яку відповідь готують автомобільні концерни?
Київ не встигає добудувати метро на Виноградар до кінця цього року, як планувалося. А як будують метро у Німеччині? Які технології використовують? І навіщо заморозили ґрунт під Берліном для будівництва станції?