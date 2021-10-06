Метро і німці: які у ФРН технології для розбудови метрополітену (відео)

Київ не встигає добудувати метро на Виноградар до кінця цього року, як планувалося. А як будують метро у Німеччині? Які технології використовують? І навіщо заморозили ґрунт під Берліном для будівництва станції?
Метро у Німеччині, так би мовити "в чистому вигляді", є лише у чотирьох містах: Берліні, Гамбурзі, Мюнхені та Нюрнберзі. Загалом же по країні здебільшого прижився комбінований варіант. У 20 німецьких містах підземні станції є частиною маршрутів міських електричок і трамваїв.
У київському метрополітені - 52 станції. Натомість у берлінському - 175 станцій. Та більшість з них - неглибокого залягання і без довгих ескалаторів. Але остання відкрита станція - "Музейний острів" - стала однією з найглибших у Берліні. Вона розташована на глибині 20 метрів. Її відкрили у липні цього року після майже десятирічного будівництва. Чим вона унікальна?
У великих німецьких містах часто швидше добиратися громадським транспортом, а не машиною. Пояснюємо на прикладі Берліна чому і як німецькій столиці вдалося очолити міжнародний рейтинг громадського транспорту.
Наступна серія відеоблогу "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим" розповідає про швидкий, зручний, але не ідеальний громадський транспорт у ФРН.