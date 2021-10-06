Метро і німці: які у ФРН технології для розбудови метрополітену (відео)

Метро у Німеччині, так би мовити "в чистому вигляді", є лише у чотирьох містах: Берліні, Гамбурзі, Мюнхені та Нюрнберзі. Загалом же по країні здебільшого прижився комбінований варіант. У 20 німецьких містах підземні станції є частиною маршрутів міських електричок і трамваїв.

У київському метрополітені - 52 станції. Натомість у берлінському - 175 станцій. Та більшість з них - неглибокого залягання і без довгих ескалаторів. Але остання відкрита станція - "Музейний острів" - стала однією з найглибших у Берліні. Вона розташована на глибині 20 метрів. Її відкрили у липні цього року після майже десятирічного будівництва. Чим вона унікальна?