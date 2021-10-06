 Метро і німці: які у ФРН технології для розбудови метрополітену (відео) | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 07.10.2021

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Економіка

Метро і німці: які у ФРН технології для розбудови метрополітену (відео)

Київ не встигає добудувати метро на Виноградар до кінця цього року, як планувалося. А як будують метро у Німеччині? Які технології використовують? І навіщо заморозили ґрунт під Берліном для будівництва станції?

Метро у Німеччині з'явилося у 1902 році, перші станції побудували в Берліні

Метро у Німеччині з'явилося у 1902 році, перші станції побудували в Берліні

Метро у Німеччині, так би мовити "в чистому вигляді", є лише у чотирьох містах: Берліні, Гамбурзі, Мюнхені та Нюрнберзі. Загалом же по країні здебільшого прижився комбінований варіант. У 20 німецьких містах підземні станції є частиною маршрутів міських електричок і трамваїв. 

У київському метрополітені - 52 станції. Натомість у берлінському - 175 станцій. Та більшість з них - неглибокого залягання і без довгих ескалаторів. Але остання відкрита станція - "Музейний острів" - стала однією з найглибших у Берліні. Вона розташована на глибині 20 метрів. Її відкрили у липні цього року після майже десятирічного будівництва. Чим вона унікальна?

 

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Докладно

Метро у Німеччині з'явилося у 1902 році, перші станції побудували в Берліні

Як у ФРН розбудовують метрополітен (відео)

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