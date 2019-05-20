Парубій скликав позачергове засідання Ради на 22 травня

Спікер Андрій Парубій скликав на 22 травня позачергове засідання Верховної Ради. Раніше про це його попросив президент Володимир Зеленський, аби парламент розглянув зміни до закону про вибори народних депутатів.
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій у вівторок, 21 травня, розпорядився скликати позачергове засідання парламенту 22 травня. Як повідомляється на сайті Верховної Ради, засідання розпочнеться о 12:00.
Раніше цього дня президент України Володимир Зеленський звернувся до Парубія з проханням скликати 22 травня позачергове засідання для розгляду змін до закону про вибори народних депутатів і про внесення змін до закону про публічні закупівлі.
Нагадаємо, 21 травня Зеленський підписав указ про розпуск українського парламенту восьмого скликання та призначив позачергові вибори на 21 липня. Указ набуває чинності з дня його опублікування. За словами українського президента, причиною розпуску парламенту є низька довіра до цієї інституції. В якості юридичної підстави для розпуску він назвав відсутність з 2016 року коаліції.
Нагадаємо, про розпуск Ради Зеленський вперше заявив під час інавгураційної промови 20 травня.
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