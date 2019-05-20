Парубій скликав позачергове засідання Ради на 22 травня

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій у вівторок, 21 травня, розпорядився скликати позачергове засідання парламенту 22 травня. Як повідомляється на сайті Верховної Ради, засідання розпочнеться о 12:00.

Раніше цього дня президент України Володимир Зеленський звернувся до Парубія з проханням скликати 22 травня позачергове засідання для розгляду змін до закону про вибори народних депутатів і про внесення змін до закону про публічні закупівлі.

Нагадаємо, 21 травня Зеленський підписав указ про розпуск українського парламенту восьмого скликання та призначив позачергові вибори на 21 липня. Указ набуває чинності з дня його опублікування. За словами українського президента, причиною розпуску парламенту є низька довіра до цієї інституції. В якості юридичної підстави для розпуску він назвав відсутність з 2016 року коаліції.

Нагадаємо, про розпуск Ради Зеленський вперше заявив під час інавгураційної промови 20 травня.