 Парубій: Рада може розглянути ″відкриті списки″ наступного тижня | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.05.2019

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Парубій: Рада може розглянути "відкриті списки" наступного тижня

Голова Верховної Ради Андрій Парубій сподівається, що депутати ухвалять у другому читанні та в цілому проект Виборчого кодексу, який передбачає відкриті списки партій.

Андрій Парубій доручив підготувати до розгляду у другому читанні проект Виборчого кодексу

Голова Верховної Ради Андрій Парубій доручив підготувати до розгляду у другому читанні проект Виборчого кодексу

Голова Верховної Ради Андрій Парубій доручив підготувати до розгляду у другому читанні проект Виборчого кодексу. Парубій сподівається, що Верховна Рада почне розглядати цей документ наступного пленарного тижня, тобто 4-7 червня. Про це він заявив на засіданні погоджувальної ради керівників фракцій і груп ВР у понеділок, 27 травня.

"Я зараз публічно даю доручення голові комітету з правової політики і правосуддя підготувати негайно до другого читання Виборчий кодекс №3112-1, зокрема і мого авторства, який передбачає введення відкритих списків", - цитує Парубія інформагенція "Інтерфакс-Україна".

На думку спікера, ухвалити Виборчий кодекс - зобов'язання Верховної Ради восьмого скликання. "З наступного пленарного тижня ми зможемо розпочати розгляд Виборчого кодексу про відкриті списки. Я упевнений, це велике зобов'язання нашого парламенту. І я сподіваюся, що всі керівники фракцій мене підтримують в цьому прагненні", - підкреслив він.

Верховна Рада прийняла за основу проект Виборчого кодексу ще в листопаді 2017 року, зазначає інформагенція "Українські новини".

22 травня на позачерговому засіданні депутати Верховної Ради не підтримали включення до порядку денного законопроект президента Володимира Зеленського щодо зміни виборчої системи.

21 липня в Україні мають відбутися позачергові вибори до Верховної Ради.

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