 Парубій підписав постанову щодо санкцій проти ″112 Україна″ та NewsOne | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.10.2018

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Новини

Парубій підписав постанову щодо санкцій проти "112 Україна" та NewsOne

Голова Верховної Ради підписав постанову про санкції проти телеканалів "112 Україна" та NewsOne. Раніше петиція щодо припинення "антиукраїнської діяльності" цих каналів набрала понад 26 тисяч підписів.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій

Голова Верховної Ради Андрій Парубій

Голова Верховної Ради Андрій Парубій у п'ятницю, 19 жовтня, підписав постанову про звернення парламенту до Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) щодо запровадження санкцій проти телеканалів "112 Україна" та "NewsOne". Депутати проголосували за цю постанову 4 жовтня.

Верховна Рада пропонує застосувати санкції до мовників "Аріадна ТВ", "Новий формат ТВ", "ТВ Вибір", "Телерадіокомпанія "112-ТВ", "Лідер ТВ", "Партнер ТВ", які зазначені в структурі власності телеканалу "112 Україна", та компанії "Новини 24 години", яка здійснює мовлення під логотипом NewsOne. Їм пропонують, зокрема, анулювати дозволи на діяльність, заборонити використовувати радіочастотний ресурс України, розпоряджатись своїм майном та активами.

DW.COM

Телеканали "112 Україна" і NewsOne незабаром можуть зникнути з ефіру - Верховна Рада попросила РНБО застосувати санкції до їхніх власників та анулювати ліцензії каналам. ОБСЄ уже критикує це рішення. (05.10.2018)

Пропозиція відмовитись від санкцій проти телеканалів "112" і NewsOne не набрала необхідної кількості голосів у Верховній Раді. Тепер спікер парламенту звернеться з цього приводу до Ради нацбезпеки і оборони України. (18.10.2018)

Приводом для санкцій стала петиція про "Припинення антиукраїнської діяльності телеканалу "112 Україна" і NewsOne" на сайті парламенту. Вона набрала майже 26 тисяч голосів за 10 тисяч, мінімально необхідних для того, аби бути розглянутою парламентарями.

За даними "Радіо Свобода", канал "112 Україна" викупив німецький бізнесмен, який, імовірно, є його номінальним власником. Справжнім покупцем, за цими даними, нібито став лідер руху "Український вибір - право народу" Віктор Медведчук, якого вважають відверто проросійським.

5 жовтня власник телеканалу NewsOne Володимир Мураєв, батько позафракційного депутата Верховної Ради України Євгена Мураєва, передав корпоративні на телеканал депутату Тарасу Козаку (фракція "Опозиційний блок").

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