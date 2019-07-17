Парубій знову відмовив Зеленському у позачерговому засіданні ВР

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 18 липня, направив нового листа голові Верховної Ради Андрію Парубію з проханням скликати позачергове засідання парламенту.

"Згідно з календарним планом проведення десятої сесії Верховної Ради восьмого скликання, затвердженим постановою Верховної Ради, … десята сесія триває до 19 липня 2019 року, що Ви також оголосили на пленарному засіданні 12 липня", - зазначено в листі Зеленського, оприлюдненому на сторінці президента в Facebook. Глава держави зазначає, що до 19 липня на вимогу осіб, визначених Конституцією, спікер Верховної Ради скликає позачергове засідання під час чергової десятої сесії парламенту.

При цьому Зеленський заявив, що "дещо здивований" словами Парубія про "неухильне дотримання чинного законодавства". Він нагадав, що, відповідно до статті 90 Конституції України, повноваження Верховної Ради України припиняються у день відкриття першого засідання парламенту нового скликання. Президент висловив жаль у зв'язку з тим, що народні депутати не можуть зібратися на один день і "ухвалити надважливі закони".

Парубій "ввічливо" відмовив

Парубій у цей же день знову відмовив президенту. "Вчора я ввічливо попросив вас виправити помилку. А також надав аргументоване, розгорнуте та вичерпне юридичне обґрунтування", - написав глава парламенту на своїй сторінці у Facebook.

"Якщо Ви насправді хочете проведення позачергової сесії, а не демонстрації передвиборчого шоу, ваш офіс без будь-яких труднощів міг би швидко і ефективно привести текст листа президента України до Верховної Ради України у відповідність до вимог закону", - додав Парубій.

Нагадаємо, Зеленський в листі до спікера від 16 липня звернувся з проханням скликати позачергове засідання Верховної Ради 18 липня для розгляду внесених ним законопроєктів. Серед них, зокрема, законопроєкт про відстрочення після 24 серпня на 90 днів штрафів за невчасне розмитнення так званих "євроблях", а також проєкти законів щодо розвантаження та унеможливлення блокування роботи Вищого антикорупційного суду і про кримінальне покарання за незаконне збагачення.

У відповідь на це Андрій Парубій заявив, що, згідно з законом про регламент українського парламенту, може скликати лише позачергову сесію, а не засідання парламенту. При цьому Парубій дорікнув президенту незнанням закону. "Звернувся до президента з проханням привести свого листа до Верховної Ради у відповідність до вимог закону", - зазначив глава парламенту.