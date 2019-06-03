Парубій: Заборона на Донбасі стріляти у відповідь - це крок до капітуляції

Голова Верховної Ради Андрій Парубій різко розкритикував висловлену представником України у ТКГ Леонідом Кучмою пропозицію заборони стріляти у відповідь на атаки противника на Донбасі. "Я особисто хочу повідомити новообраному Президенту Володимиру Зеленському, що заборона стріляти у відповідь - це не крок до миру, а крок до капітуляції. Ми не дозволимо капітуляції України перед Росією", - заявив Парубій у четвер, 6 червня, відкриваючи ранкове пленарне засідання парламенту.

Як повідомлялось, напередодні представник України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Сході України (ТКГ) Леонід Кучма на засіданні в Мінську оголосив про ініціативи президента Володимира Зеленського щодо забезпечення перемир'я на Донбасі. Серед іншого йшлося і про можливість заборонити відкривати вогонь у відповідь на атаки противника.

"Має бути записано, щоб не стріляти у відповідь, а також запроваджена заборона на обстріл громадських об’єктів - шкіл, дитячих садків. До 19 червня група має розробити пропозиції. Ми маємо 19-го їх затвердити", - наводить слова Леоніда Кучми сайт українського президента. Під час засідання також обговорювалося питання обміну полоненими.

Напередодні спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі з питань врегулювання ситуації на Донбасі Мартін Зайдік повідомив, що на наступному засіданні ТКГ планується обговорити зняття економічної блокади з окремих районів Донецької та Луганської областей. За його словами, ця пропозиція надійшла від представника України в ТКГ Леоніда Кучми. З різкою критикою цієї ініціативи вже виступив колишній президент України Петро Порошенко.

