Партія президентки Санду перемагає на парламентських виборах у Молдові

Партія "Дія і солідарність" (PAS) під головуванням проєвропейської президентки Молдови Майї Санду здобула перемогу на дострокових парламентських виборах. Про це свідчать попередні результати, опубліковані Центральною виборчою комісією в понеділок, 12 липня. PAS отримує 52,51 відсотка голосів виборців.

Друге місце на виборах із 27,37 відсотка голосів посідає блок "Комуністи і соціалісти", лідерами якого є експрезиденти Ігор Додон і Володимир Воронін. На третьому місці - партія "Шор" (5,78 відсотка голосів виборців).

Решта партій не змогли подолати 5-відсотковий бар'єр. Виборчий блок скандального бізнесмена Ренато Усатого, на якого заведено кілька кримінальних справ в Росії, набрав 4,11 відсотка. У Демократичній партії Молдови - 1,82 відсотка, у "Платформи "Гідність і правда "- 2,34 відсотка. Згідно з цими даними, опрацьовано протоколи з 95,5 відсотка виборчих дільниць

Як зазначає агенція "Інтерфакс", PAS зможе самостійно сформувати уряд, оскільки отримає абсолютну більшість - не менше 60 зі 101 мандата. Це станеться за рахунок пропорційного перерозподілу голосів партій, які не подолали п'ятивідсотковий бар'єр для проходження в парламент. Крім того, за PAS масово голосують виборці за кордоном, звідки надійшли ще не всі результати.

За 101 мандат в парламенті боролися 20 партій, два блоки і один незалежний кандидат.

Санду оголосила про дострокове голосування після того, як попередній склад парламенту протягом декількох місяців перешкоджав формуванню нового уряду. Соціалісти в тому складі парламенту разом з союзниками мали більшість - 54 мандати.