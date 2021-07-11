 Партія президентки Санду перемагає на парламентських виборах у Молдові | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.07.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Партія президентки Санду перемагає на парламентських виборах у Молдові

До парламенту Молдови проходять три сили - партія "Дія і солідарність", блок "Комуністи і соціалісти", а також партія "Шор". За попередніми підрахунками, партія президентки зможе самостійно сформувати уряд.

Президентка Майя Санду під час голосування

Президентка Майя Санду під час голосування

Партія "Дія і солідарність" (PAS) під головуванням проєвропейської президентки Молдови Майї Санду здобула перемогу на дострокових парламентських виборах. Про це свідчать попередні результати, опубліковані Центральною виборчою комісією в понеділок, 12 липня. PAS отримує 52,51 відсотка голосів виборців.

Друге місце на виборах із 27,37 відсотка голосів посідає блок "Комуністи і соціалісти", лідерами якого є експрезиденти Ігор Додон і Володимир Воронін. На третьому місці - партія "Шор" (5,78 відсотка голосів виборців).

Решта партій не змогли подолати 5-відсотковий бар'єр. Виборчий блок скандального бізнесмена Ренато Усатого, на якого заведено кілька кримінальних справ в Росії, набрав 4,11 відсотка. У Демократичній партії Молдови - 1,82 відсотка, у "Платформи "Гідність і правда "- 2,34 відсотка. Згідно з цими даними, опрацьовано протоколи з 95,5 відсотка виборчих дільниць

 

Як зазначає агенція "Інтерфакс", PAS зможе самостійно сформувати уряд, оскільки отримає абсолютну більшість - не менше 60 зі 101 мандата. Це станеться за рахунок пропорційного перерозподілу голосів партій, які не подолали п'ятивідсотковий бар'єр для проходження в парламент. Крім того, за PAS масово голосують виборці за кордоном, звідки надійшли ще не всі результати.

За 101 мандат в парламенті боролися 20 партій, два блоки і один незалежний кандидат.

Санду оголосила про дострокове голосування після того, як попередній склад парламенту протягом декількох місяців перешкоджав формуванню нового уряду. Соціалісти в тому складі парламенту разом з союзниками мали більшість - 54 мандати.

Дивитись відео 09:08

Президентка Молдови Майя Санду про Зеленського, Придністров'я і російський газ (04.01.2021)

Також за темою

Republik Moldau Chisinau Parlament Außenansicht

У Молдові почалися дострокові парламентські вибори 11.07.2021

Головна інтрига виборів - чи зможе президентка Майя Санду зміцнити владу і продовжити прозахідний курс країни. Альтернатива цьому - реванш соціалістів і комуністів.

Republik Moldau Parlamentswahl 2021 | Chisinau | Maia Sandu, Präsidentin

Молдова: на парламентських виборах попереду проєвропейська партія 11.07.2021

Партія президентки Майї Санду "Дія і солідарність" набирає, за попередніми оцінками, 46 відсотків голосів. За проросійський блок комуністів і соціалістів проголосували 33 відсотки виборців, кажуть у Кишиневі.

Republik Moldau | Reportage Simion Ciochina | Dorf Sireti

Молдова перед виборами: "Ми хочемо позбутися корупції!" 10.07.2021

Молдова є однією з найбідніших країн Європи. Мешканці молдовського села Сірець сподіваються, що дострокові парламентські вибори в неділю, 11 липня, принесуть справжні зміни. Репортаж DW.

Реклама

Докладно

Президент України Володимир Зеленський та канцлерка Німеччини Анґела Меркель у Берліні 2019 року

Зеленський у Меркель: Подяка і докори на прощання

Перед, ймовірно, останньою особистою зустріччю президента України з канцлеркою ФРН Київ не приховує досади.  

Труби для прокладання газопроводу Північний потік-2

"Північний потік-2" обіцяють добудувати до кінця літа

Керівництво Nord Stream 2 AG переконані, що зможуть добудувати газогін "Північний потік-2" до кінця цього літа.  