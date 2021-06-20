Партія Пашиняна перемогла на парламентських виборах у Вірменії

Партія в.о. прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна "Громадянський договір" здобула впевнену перемогу на дострокових виборах до парламенту. За даними Центральної виборчої комісії Вірменії, оприлюдненими в понеділок, 21 червня, партія Пашиняна набирає 53,92 відсотка голосів, а блок експрезидента Вірменії Роберта Кочаряна "Вірменія" - 21,04 відсотка.

Сформований навколо партії експрезидента Вірменії Сержа Саргсяна блок "Маю честь" набрав 5,23 відсотка голосів. Інші політичні сили не подолали прохідний бар'єр: для партійних блоків - 7 відсотків, для партій - 5 відсотків.

Дострокові парламентські вибори пройшли в Вірменії в неділю, 20 червня, на них проголосували 49,4 відсотка виборців. Порогу явки на виборах не було. Голосування проводилося виключно на території Вірменії.

Читайте також: Європарламент закликає Баку звільнити вірменських полонених

Парламент Вірменії обирається терміном на п'ять років. Право формувати уряд та висувати кандидата на посаду прем'єра належить парламентській більшості. Президент негайно призначає головою уряду обраного парламентом кандидата.

Нагадаємо, що після останньої поразки в конфлікті в Нагірному Карабасі в Вірменії почалася гостра політична криза. Щоб організувати позачергові парламентські вибори в країні, 25 квітня Пашинян подав у відставку, а в травні парламент оголосив про свій саморозпуск.