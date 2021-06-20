 Партія Пашиняна перемогла на парламентських виборах у Вірменії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.06.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Партія Пашиняна перемогла на парламентських виборах у Вірменії

Партія Нікола Пашиняна "Громадянський договір" здобула впевнену перемогу на дострокових виборах до парламенту Вірменії.

Нікол Пашинян

Переможець на дострокових виборах до парламенту - Нікол Пашинян

Партія в.о. прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна "Громадянський договір" здобула впевнену перемогу на дострокових виборах до парламенту. За даними Центральної виборчої комісії Вірменії, оприлюдненими в понеділок, 21 червня, партія Пашиняна набирає 53,92 відсотка голосів, а блок експрезидента Вірменії Роберта Кочаряна "Вірменія" - 21,04 відсотка.

Сформований навколо партії експрезидента Вірменії Сержа Саргсяна блок "Маю честь" набрав 5,23 відсотка голосів. Інші політичні сили не подолали прохідний бар'єр: для партійних блоків - 7 відсотків, для партій - 5 відсотків.

Дострокові парламентські вибори пройшли в Вірменії в неділю, 20 червня, на них проголосували 49,4 відсотка виборців. Порогу явки на виборах не було. Голосування проводилося виключно на території Вірменії.

Читайте також: Європарламент закликає Баку звільнити вірменських полонених

Парламент Вірменії обирається терміном на п'ять років. Право формувати уряд та висувати кандидата на посаду прем'єра належить парламентській більшості. Президент негайно призначає головою уряду обраного парламентом кандидата.

Нагадаємо, що після останньої поразки в конфлікті в Нагірному Карабасі в Вірменії почалася гостра політична криза. Щоб організувати позачергові парламентські вибори в країні, 25 квітня Пашинян подав у відставку, а в травні парламент оголосив про свій саморозпуск.

Дивитись відео 05:20

Російські миротворці в Нагірному Карабаху: перемога Путіна? (12.11.2020)

Також за темою

Armenien Jerewan Parlamentswahlen | Stimmabgabe

У Вірменії проходять позачергові парламентські вибори 20.06.2021

Позачергові парламентські вибори проходять у Вірменії. Виборці обирають між 21 політичною партією та чотирма блоками.

Aserbaidschan Berg-Karabach Militärkonflikt

Що розпалює війну між Вірменією та Азербайджаном за Нагірний Карабах 29.09.2020

Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном через Нагірний Карабах знову загострився. Спостерігачі налаштовані песимістично. Аналіз DW.

Реклама

Докладно

Чоловік у наручниках (символічне фото)

На що готова піти Україна у боротьбі зі "злодіями в законі"

Правоохоронці обіцяють звільнити Україну від впливу кримінальних авторитетів. Але без порушення прав не обходиться.  

Утилізація батарейок і акумуляторів

Чому важливо утилізувати батарейки й акумулятори?

У світі лише близько половини відпрацьованих батарейок та акумуляторів переробляються.  