 Партійці Коломойського в обгортці ″Слуги народу″ | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 24.07.2019

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Україна

Партійці Коломойського в обгортці "Слуги народу"

Під прапорами "Слуги народу" до Верховної Ради обралися чимало представників партії "Укроп", яку відкрито підтримує і фінансує олігарх Ігор Коломойський.

Мільярдер Ігор Коломойський - партнер президента Володимира Зеленського. Вочевидь, не лише у бізнесі

Мільярдер Ігор Коломойський - партнер президента Володимира Зеленського. Вочевидь, не лише у бізнесі

До раптової появи на політичній сцені України Володимира Зеленського мільярдер Ігор Коломойський робив ставку на партію "УКРОП" - "Українське об'єднання патріотів": олігарх очолює Комісію партійного контролю і є головним спонсором цієї політсили. Її було засновано влітку 2015 року - у розпал конфлікту Коломойського з державою за контроль над компаніями "Укрнафта" і "Укртранснафта". Головою партії став друг і бізнес-партнер олігарха Геннадій Корбан, проти якого Генеральна прокуратура на тлі конфлікту з Коломойським відкрила низку кримінальних проваджень. "Укроп" на чолі з Корбаном одразу після створення партії оголосили про свою опозиційність до президента Петра Порошенка. 

"Укроп" у режимі stand by

Партія активно розбудовувалася, аж поки на президентських виборах не переміг партнер Коломойського по медіа-бізнесу Володимир Зеленський. Одразу після виборів президента "Укроп" почав згортати публічну політичну діяльність. На парламентські вибори політична сила навіть не виставила кандидатів у багатомандатному окрузі. 

Агітаційний намет Укропу в Києві

Агітаційний намет "Укропу" в Києві (Архівне фото)

Натомість представники "Укропу" пішли до Верховної Ради в одномандатних округах. До того ж, нерідко не під власними партійними прапорами, а під прапорами "Слуги народу". Системного характеру така партійна мімікрія набула саме в областях, де "Укроп" має найсильніші політичні позиції. Водночас, публічних домовленостей між "Укропом" і "Слугою народу" про спільну участь у виборах не було. 

Івано-Франківщина: друг, брат, сват

На Івано-Франківщині партію "Укроп" донедавна активно розвивав депутат Верховної Ради Олександр Шевченко - бізнес-партнер Коломойського, співвласник гірськолижного курорту "Буковель". Шевченко йшов від "Укропу" на президентські вибори, позиціонуючи себе як палкого критика Петра Порошенка. До Верховної Ради повторно Шевченко балотуватись відмовився. Натомість до парламенту пішли два його молодших брати, його помічники та однопартійці по "Укропу". 

Балотувалися "укропівці" Франківщини здебільшого під партійними прапорами "Слуги народу". Як представники партії Зеленського мандати здобули помічник Шевченка Ігор Фріс і (за попередніми результатами підрахунку понад 90 відсотків голосів) донедавна депутат Івано-франківської обласної ради від "Укропу" Олександр Матусевич.

Натомість обидва брати Олександра Шевченка вибори програли, так само як керівник його депутатської приймальні Андрій Сторожук. 

Ігор Палиця - політик на Волині впізнаваний - не став йти під прапорами Слуги народу

Ігор Палиця - політик на Волині впізнаваний - не став йти під прапорами "Слуги народу"

Волинь: Палиця і товариші

Ще один форпост "Укропу" - Волинь, де донедавна один з чільних партійців Ігор Палиця очолював обласну раду. Палиця - давній бізнес-партнер і довірена особа Ігоря Коломойського. Невдовзі з Луцька він переїде до Києва: в одномандатному окрузі на Волині він здобув перемогу, балотуючись як самовисуванець. У сусідньому окрузі мандат здобула однопартійка Палиці Ірина Констанкевич.

Натомість голова обласного осередку "Укропа" і колишній радник Ігоря Палиці В'ячеслав Рубльов здобув мандат як висуванець "Слуги народу". Загалом соратники Ігоря Коломойського під різними партійними прапорами взяли половину мажоритарних округів Волині.

Дніпропетровщина: форпост Коломойського і Зеленського

Сильними позиції "Укропу" традиційно були й на Дніпропетровщині - батьківщині Ігоря Коломойського. Саме у Дніпропетровській області найвищий по Україні результат здобула і "Слуга народу". Тут теж не обійшлося без міграції партійних кадрів з партії Коломойського до, вочевидь, близької йому партії Зеленського. Зокрема, мандат від "Слуги народу" в окрузі тут здобув Владислав Бородін - донедавна депутат облради від "Укропу". Ще один новообраний у Раду соратник Зеленського Сергій Демченко ще кілька років тому балотувався до Київради за списком "Укропу".

Це - лише окремі приклади перетікання кадрів між двома партіями. Присутність у майбутній фракції "Слуги народу" чималої групи депутатів, зобов'язаних своєю політичною кар'єрою Ігорю Коломойському і його партії йде в розріз з намаганнями новообраного президента публічно дистанціюватися від олігарха. Інтеграція "укропівців" у партію Зеленського відбувається на тлі відкритої підтримки Володимира Зеленського лідерами "Укропу". 

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Партійці Коломойського в обгортці "Слуги народу"

Під прапорами "Слуги народу" до Верховної Ради обралися чимало представників партії "Укроп" Ігоря Коломойського.  

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