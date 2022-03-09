Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Парламент Великобританії".
Парламент Великобританії, повна назва якого - парламент Об'єднаного Королівства Великобританії та Північної Ірландії, - складається з двох палат: палати лордів і палати громад. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Великобританія: погрози депутатам і радикалізація настроїв через Brexit. Нідерланди: Квартал червоних ліхтарів в Амстердамі можуть закрити. Кіпр: рідкісних птахів масово вбивають для ресторанів. Іспанія: села-привиди, в яких живуть лише люди похилого віку. Росія: геніальна ідея чоловіка в інвалідному візку.