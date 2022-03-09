На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Парламент Великобританії".

Парламент Великобританії, повна назва якого - парламент Об'єднаного Королівства Великобританії та Північної Ірландії, - складається з двох палат: палати лордів і палати громад. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.