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Парламент Великобританії

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Парламент Великобританії".

Парламент Великобританії, повна назва якого - парламент Об'єднаного Королівства Великобританії та Північної Ірландії, - складається з двох палат: палати лордів і палати громад. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Зеленський - перший іноземний лідер, який виступив у парламенті Великобританії

Зеленський - перший іноземний лідер, який виступив у парламенті Великобританії 09.03.2022

Члени Палати громад британського парламенту зустріли оплесками промову президента України Володимира Зеленського. "Ми не здамося!" - вкотре наголосив український лідер.
Парламент Великобританії затвердив торговельну угоду з ЄС

Парламент Великобританії затвердив торговельну угоду з ЄС 30.12.2020

Затвердження угоди у Лондоні дозволить їй тимчасово набути чинності вже 1 січня, навіть попри те, що вона досі не отримала схвалення Європейського Парламенту.
У Єврокомісії та Європейській Раді підписали угоду з Великобританією

У Єврокомісії та Європейській Раді підписали угоду з Великобританією 30.12.2020

Голова Європейської Комісії і президент Європейської Ради підписали угоду про торгівлю з Великобританією після Brexit. Тепер договір розглянуть у британському парламенті.
Палата лордів остаточно схвалила закон про Brexit

Палата лордів остаточно схвалила закон про Brexit 23.01.2020

Закон про вихід Великобританії з ЄС було затверджено Палатою лордів і тепер він чекає на підпис британської королеви Єлизавети ІІ.
Палата громад британського парламенту схвалила закон про вихід з ЄС

Палата громад британського парламенту схвалила закон про вихід з ЄС 09.01.2020

Палата громад британського парламенту остаточно ухвалила закон про Brexit. Тепер документ ще має затвердити Палата лордів та ратифікувати Європарламент.
У Лондоні мають остаточно ухвалити закон про Brexit

У Лондоні мають остаточно ухвалити закон про Brexit 09.01.2020

Очікується, що Палата громад британського парламенту 9 січня остаточно ухвалить закон про Brexit, однак на нього ще чекатиме завтердження Палати лордів.

Палата громад попередньо схвалила законопроєкт про Brexit

Палата громад попередньо схвалила законопроєкт про Brexit 20.12.2019

Запропонований урядом прем'єр-міністра Великобританії Борисом Джонсоном законопроєкт про Brexit підтримала більшість британських законодавців у Палаті громад. Голосування щодо остаточного ухвалення очікується в січні.
У Палаті громад Великобританії обрали нового спікера-лейбориста

У Палаті громад Великобританії обрали нового спікера-лейбориста 05.11.2019

Депутати Палати громад британського парламенту обрали нового спікера. Ним став 62-річний лейборист Ліндсей Хойл. Попереднього спікера Джона Беркова звинувачували у наданні переваги опозиції.
Парламент Великобританії підтримав проведення позачергових виборів

Парламент Великобританії підтримав проведення позачергових виборів 29.10.2019

Палата громад у Лондоні проголосувала за проведення запропонованих прем'єр-міністром країни Борисом Джонсоном позачергових виборів 12 грудня цього року.
Парламент Великобританії не підтримав проведення нових виборів

Парламент Великобританії не підтримав проведення нових виборів 28.10.2019

Парламент Великобританії не підтримав пропозицію прем'єр-міністра Бориса Джонсона про проведення нових виборів 12 грудня.
Британський парламент відхилив запропонований Джонсоном графік Brexit

Британський парламент відхилив запропонований Джонсоном графік Brexit 22.10.2019

Парламент Великобританії не підтримав запропонований Борисом Джонсоном графік розгляду законодавства щодо виходу країни з ЄС. Однак до цього парламентарі в попередньому читанні схвалили зміст самої угоди.

Амстердам: оголених жінок у вітринах більше не буде через туристів? - "Європа у фокусі" (21.10.2019) 21.10.2019

Великобританія: погрози депутатам і радикалізація настроїв через Brexit. Нідерланди: Квартал червоних ліхтарів в Амстердамі можуть закрити. Кіпр: рідкісних птахів масово вбивають для ресторанів. Іспанія: села-привиди, в яких живуть лише люди похилого віку. Росія: геніальна ідея чоловіка в інвалідному візку.

Коментар: Brexit-шоу триває

Коментар: Brexit-шоу триває 20.10.2019

Несподівано для всіх британський парламент відклав схвалення угоди про Brexit, щоб змусити прем'єр-міністра Бориса Джонсона внести відповідні законопроєкти. Диво та й годі, вважає Бернд Ріґерт.
Британський парламент відклав схвалення угоди про Brexit

Британський парламент відклав схвалення угоди про Brexit 19.10.2019

Депутати Палати громад більшістю голосів проголосували за відкладення голосування щодо угоди про Brexit. Такий крок - ляпас для прем'єр-міністра Бориса Джонсона. У Брюсселі вимагають пояснень.
У британському парламенті почалися історичні дебати щодо угоди про Brexit

У британському парламенті почалися історичні дебати щодо угоди про Brexit 19.10.2019

На першому з 1982 року суботньому засіданні члени британського парламенту вирішуватимуть, чи буде схвалена досягнута раніше між Брюсселем та Лондоном угода про вихід країни з Європейського Союзу.
Парламент Великобританії відновив роботу

Парламент Великобританії відновив роботу 25.09.2019

Британські законодавці зібралися на засідання після того, як Верховний суд країни визнав призупинення роботи парламенту незаконним. Прем'єр Борис Джонсон через цю ситуацію дочасно повернувся з Генасамблеї ООН.
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