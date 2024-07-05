Кір Стармер став прем'єр-міністром Великобританії

Після авдієнції в короля Чарльза III у Букінгемському палаці Кір Стармер офіційно обійняв посаду прем'єр-міністра Великобританії. Він уже анонсував зміни курсу уряду.

Король Сполученого Королівства Чарльз III уповноважив лідера лейбористів Кіра Стармера сформувати новий уряд Великобританії. Про це стало відомо у п'ятницю, 5 липня, після авдієнції Стармера у британського монарха Букінгемському палаці. Відтепер 61-однорічний Стармер, що має юридичну освіту, офіційно заступив на посаду керівника британського уряду, пишуть ЗМІ.

У своєму зверненні до британського народу новий прем'єр-міністр Стармер заявив, що Великобританії необхідно заново відкрити свою ідентичність і відбути далекосяжне перезавантаження. Він також пообіцяв боротися за відновлення довіри до політики уряду і служити всім виборцям.

"Безумовно, всім зрозуміло, що наша країна потребує більшого перезавантаження, перевідкриття того, ким ми є, тому що незалежно від того, наскільки лютими були шторми історії, однією з найбільших сильних сторін цієї нації завжди була наша здатність прокладати шлях до тихіших вод", - цитує політика агенція Reuters.

Щодо відносин з Євросозом, то Стармер виключив повернення його країни до складу ЄС, пише dpa. Це попри те, що вихід Великобританії зі спільноти - так званий Brexit - відбувся за урядування консерваторів.

Сунак склав повноваження

Раніше цього ж дня Ріші Сунак оголосив, що залишає посаду прем'єр-міністра Сполученого Королівства на тлі поразки Консервативної партії на парламентських виборах.

"Я почув ваш гнів", - цитує медіакомпанія BBC виступ Сунака на Даунінг стріт. Сунак наголосив, що піде і з посади глави Консервативної партії, щойно визначиться кандидатура його наступника.

Раніше Ріші Сунак попросив вибачення перед своєю партією і виборцями та побажав лідеру лейбористів Кіру Стармеру успіху в ролі нового глави британського уряду. Близько полудня 5 липня пресслужба Букінгемського палацу поширила повідомлення про те, що Ріші Сунак отримав аудієнцію у короля Великої Британії Карла III, і той прийняв прохання про його відставку з посади глави уряду.