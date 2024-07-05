  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога УкраїніВоєнні злочини в УкраїніІзраїльсько-палестинський конфлікт
ПолітикаВеликобританія

Кір Стармер став прем'єр-міністром Великобританії

Валерій Сааков
5 липня 2024 р.

Після авдієнції в короля Чарльза III у Букінгемському палаці Кір Стармер офіційно обійняв посаду прем'єр-міністра Великобританії. Він уже анонсував зміни курсу уряду.

https://p.dw.com/p/4hv8t
Кір Стармер
Кір Стармер офіційно став прем'єром ВеликобританіїФото: Claudia Greco/REUTERS

Король Сполученого Королівства Чарльз III уповноважив лідера лейбористів Кіра Стармера сформувати новий уряд Великобританії. Про це стало відомо у п'ятницю, 5 липня, після авдієнції Стармера у британського монарха Букінгемському палаці. Відтепер 61-однорічний Стармер, що має юридичну освіту, офіційно заступив на посаду керівника британського уряду, пишуть ЗМІ.

У своєму зверненні до британського народу новий прем'єр-міністр Стармер заявив, що Великобританії необхідно заново відкрити свою ідентичність і відбути далекосяжне перезавантаження. Він також пообіцяв боротися за відновлення довіри до політики уряду і служити всім виборцям.

"Безумовно, всім зрозуміло, що наша країна потребує більшого перезавантаження, перевідкриття того, ким ми є, тому що незалежно від того, наскільки лютими були шторми історії, однією з найбільших сильних сторін цієї нації завжди була наша здатність прокладати шлях до тихіших вод", - цитує політика агенція Reuters.

Щодо відносин з Євросозом, то Стармер виключив повернення його країни до складу ЄС, пише dpa. Це попри те, що вихід Великобританії зі спільноти - так званий Brexit - відбувся за урядування консерваторів.

Сунак склав повноваження

Раніше цього ж дня Ріші Сунак оголосив, що залишає посаду прем'єр-міністра Сполученого Королівства на тлі поразки Консервативної партії на парламентських виборах.

"Я почув ваш гнів", - цитує медіакомпанія BBC виступ Сунака на Даунінг стріт. Сунак наголосив, що піде і з посади глави Консервативної партії, щойно визначиться кандидатура його наступника.

Раніше Ріші Сунак попросив вибачення перед своєю партією і виборцями та побажав лідеру лейбористів Кіру Стармеру успіху в ролі нового глави британського уряду. Близько полудня 5 липня пресслужба Букінгемського палацу поширила повідомлення про те, що Ріші Сунак отримав аудієнцію у короля Великої Британії Карла III, і той прийняв прохання про його відставку з посади глави уряду.

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Ріші Сунака на посаді прем'єра Великобританії замінить Кір Стармер

Сунак визнав поразку на виборах, у Британії буде новий прем'єр

Сунак визнав поразку на виборах, у Британії буде новий прем'єр

На парламентських виборах у Великобританії опозиційна Лейбористська партія здобула більшість, що означає кінець 14-річного правління консерваторів. Імовірно, Кір Стармер стане новим прем'єр-міністром.
Політика5 липня 2024 р.
Людина проходить повз вказівник до виборчої дільниці на парламентських виборах у Великобританії

Вибори у Великобританії: партії прем'єра Сунака загрожує нищівна поразка

Вибори у Великобританії: партії прем'єра Сунака загрожує нищівна поразка

Консерваторам, які правлять вже 14 років, загрожує провал. Опитування пророкують переконливу перемогу лейбористам на чолі з Кіром Стармером, який обіцяв відкрити нову главу в історії Великобританії.
Політика4 липня 2024 р.
Ріші Сунак під час оголошення дати виборів

У Великобританії визначилися з датою парламентських виборів

У Великобританії визначилися з датою парламентських виборів

Загальні вибори до парламенту Великобританії призначено на 4 липня, повідомив британський прем'єр Ріші Сунак.
Політика22 травня 2024 р.