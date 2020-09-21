 Пандемія: у Франції новий рекорд заражень коронавірусом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.09.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Пандемія: у Франції новий рекорд заражень коронавірусом

Попри посилення протиепідемічних заходів у Франції не зменшилися темпи поширення коронавірусу. Навпаки, медики зафіксували рекордне число інфікувань - понад 16 тисяч.

Марсель

У Марселі (на фото) з 26 вересня закриють всі бари й ресторани. Це місто має чи не найвищі темпи поширення коронавірусу

Медичні служби Франції зафіксували рекордно високий приріст нових випадків коронавірусу в цілому по країні впродовж доби. Згідно з оприлюдненими ввечері четверга, 24 вересня, офіційними даними, протягом доби виявлено 16096 нових випадків захворювання, передає інформагенція AFP.

Читайте також: Коронавірус: як Європа прагне уникнути другого локдауну

Це більш ніж на три тисячі нових заражень порівняно з попереднім рекордом, ідеться в повідомленні. Так само протягом доби істотно зросла й кількість смертей, пов'язаних з коронавірусом - на 52 випадки.

Читайте також: У Франції повідомили про новий рекорд заражень коронавірусом за добу

Утім, експерти зазначають, що нинішні статистичні дані щодо кількості інфікованих не можна порівнювати з показниками, зафіксованими на початку першої хвилі коронавірусу в березні та квітні. Адже тодішня офіційна статистки відображала лише незначну частину реальної картини щодо темпів поширення інфекції через украй обмежені можливості щодо проведення тестування, тож ці дані не можна повноцінно порівнювати з даними, що стали надходити вже після початку масштабної кампанії тестування. Приміром, нині щотижня проводиться понад 1,2 мільйона тестів на наявність коронавірусу. А навесні кількість таких тестів була незначною, кажуть експерти, на яких посилається AFP.

Подальше посилення обмежень

Таке зростання відбулося попри проведене напередодні посилення протиепідемічних заходів у Франції, в рамках яких, зокрема, знову закрито фітнесклуби та спортзали. Нові обмеження стосуються насамперед великих міст. Крім того, у парках і скверах, заборонено збиратися більш ніж десятьом особам.

Читайте також: ВООЗ стурбована темпами поширення COVID-19 у Європі

Тим часом уряд Франції оголосив подальше посилення протиепідемічних заходів. Приміром, з суботи у Марселі, місті, де нині спостерігаються найвищі темпи поширення коронавірусу, знову закриються всі бари і ресторани. У Парижі та інших містах їм доведеться закриватися раніше, ніж дотепер.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) зафіксувала впродовж тижня з 14 по 20 вересня 1 998 897 нових випадків коронавірусу. Згідно з інформацією цієї міжнародної організації, зафіксований показник на шість відсотків перевищує дані позаминулого тижня та є найвищим з моменту спалаху пандемії COVID-19.

Дивитись відео 01:44

Чому Швеція тепер приклад у боротьбі з коронавірусом (02.09.2020)

Також за темою

Spanien I COVID-19 I Leere Straße in Madrid

У Мадриді знову запровадили локдаун в окремих районах 21.09.2020

Запроваджені обмежувальні заходи стосуються близько 850 тисяч людей, котрі переважно проживають у бідних районах. Напередодні в Мадриді протестували проти поновлення режиму карантину.

Spanien Barcelona, Coronakrise Ausgangssperre leere Straßen Geischtsmaske

Коронавірус: як Європа прагне уникнути другого локдауну 23.09.2020

Порожні площі, зачинені крамниці - спогади про весінній локдаун ще дуже свіжі у пам'яті європейців, а перспектива осіннього стає дедалі реальнішою. Чи вдасться його уникнути?

Israel I Coronavirus I Jerusalem

В Ізраїлі перед локдауном - рекордне добове число інфікувань коронавірусом 16.09.2020

Впродовж минулої доби в Ізраїлі підтверджено понад 5,5 тисячі випадків зараження коронавірусом, що стало добовим рекордом з початку пандемії. Так само найвищої позначки зафіксовано й щодо тяжкохворих пацієнтів.

Реклама

Докладно

Karikatur Sergey Elkin Belarus Lukaschenko

Лукашенко - підпільний президент Білорусі

Таємним вступом на посаду Лукашенко показав, що і сам не вважає себе законним президентом, вважає Іван Преображенський.  

Будівля Єврокомісії у Брюсселі

Як Євросоюз протидіє відмиванню грошей

Суворість законів ЄС у боротьбі з відмиванням грошей часто компенсується необов'язковістю їх виконання.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  