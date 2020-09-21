Пандемія: у Франції новий рекорд заражень коронавірусом

Медичні служби Франції зафіксували рекордно високий приріст нових випадків коронавірусу в цілому по країні впродовж доби. Згідно з оприлюдненими ввечері четверга, 24 вересня, офіційними даними, протягом доби виявлено 16096 нових випадків захворювання, передає інформагенція AFP.

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Це більш ніж на три тисячі нових заражень порівняно з попереднім рекордом, ідеться в повідомленні. Так само протягом доби істотно зросла й кількість смертей, пов'язаних з коронавірусом - на 52 випадки.

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Утім, експерти зазначають, що нинішні статистичні дані щодо кількості інфікованих не можна порівнювати з показниками, зафіксованими на початку першої хвилі коронавірусу в березні та квітні. Адже тодішня офіційна статистки відображала лише незначну частину реальної картини щодо темпів поширення інфекції через украй обмежені можливості щодо проведення тестування, тож ці дані не можна повноцінно порівнювати з даними, що стали надходити вже після початку масштабної кампанії тестування. Приміром, нині щотижня проводиться понад 1,2 мільйона тестів на наявність коронавірусу. А навесні кількість таких тестів була незначною, кажуть експерти, на яких посилається AFP.

Подальше посилення обмежень

Таке зростання відбулося попри проведене напередодні посилення протиепідемічних заходів у Франції, в рамках яких, зокрема, знову закрито фітнесклуби та спортзали. Нові обмеження стосуються насамперед великих міст. Крім того, у парках і скверах, заборонено збиратися більш ніж десятьом особам.

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Тим часом уряд Франції оголосив подальше посилення протиепідемічних заходів. Приміром, з суботи у Марселі, місті, де нині спостерігаються найвищі темпи поширення коронавірусу, знову закриються всі бари і ресторани. У Парижі та інших містах їм доведеться закриватися раніше, ніж дотепер.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) зафіксувала впродовж тижня з 14 по 20 вересня 1 998 897 нових випадків коронавірусу. Згідно з інформацією цієї міжнародної організації, зафіксований показник на шість відсотків перевищує дані позаминулого тижня та є найвищим з моменту спалаху пандемії COVID-19.