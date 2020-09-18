 У Франції повідомили про новий рекорд заражень коронавірусом за добу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.09.2020

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Новини

У Франції повідомили про новий рекорд заражень коронавірусом за добу

У Франції за останню добу підтвердили 13498 нових інфікувань коронавірусом. Загалом в країні зареєстрували понад 442,1 тисячі заражень.

Вулиці Парижа

Вулиці Парижа

У Франції у суботу, 19 вересня, підтвердили 13498 нових інфікувань коронавірусом. Це новий рекорд зафіксованої кількості інфікувань COVID-19 в країні за добу. Попередній рекорд зафіксували 11 вересня - тоді в країні підтвердили 9843 випадки зараження.

Франція, де мешкають 67 мільйонів людей, є однією з найбільш уражених коронавірусом країн Європи. За даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса, загалом в країні від початку пандемії зареєстровано 467,5 тисяч випадків зараження коронавірусом, померли понад 31,2 тисячі, а одужали - 92,7 тисячі людей.

Станом на зараз у Франції заборонені масові зібрання людей, масковий режим діє у навчальних закладах та в офісах. У Парижі та деяких інших містах носіння захисних масок запроваджено у громадських місцях, а також на вулицях. Зонами ризику визнані популярні серед туристів Париж та регіон Лазурового берега.

Нагадаємо, у ці дні  рекорди добового приросту  заражень коронавірусом фіксують у багатьох країнах Європи.

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