Падіння Берлінського муру: як це було (відео)

Падіння Берлінського муру - епохальний історичний момент, що змінив життя не лише Німеччини, а й цілої Європи. Упродовж 28 років стіна відділяла капіталістичний Захід від комуністичного Сходу. Керівництво НДР вирішило збудувати стіну 1961 року, аби припинити масову втечу східних німців з НДР до ФРН. Через Німеччину пролягла "залізна завіса". Дивіться про історію появи і падіння стіни між Східною і Західною Німеччиною у відео DW: