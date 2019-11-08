Падіння Берлінського муру: як це було (відео)

Падіння Берлінського муру 9 листопада 1989 року вважається кінцем "холодної війни" між диктатурою та демократією. Стіна майже 30 років розділяла Німеччину на Східну і Західну.
Падіння Берлінського муру - епохальний історичний момент, що змінив життя не лише Німеччини, а й цілої Європи. Упродовж 28 років стіна відділяла капіталістичний Захід від комуністичного Сходу. Керівництво НДР вирішило збудувати стіну 1961 року, аби припинити масову втечу східних німців з НДР до ФРН. Через Німеччину пролягла "залізна завіса". Дивіться про історію появи і падіння стіни між Східною і Західною Німеччиною у відео DW:
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