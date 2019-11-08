 Падіння Берлінського муру: як це було (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 08.11.2019

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Політика й суспільство

Падіння Берлінського муру: як це було (відео)

Падіння Берлінського муру 9 листопада 1989 року вважається кінцем "холодної війни" між диктатурою та демократією. Стіна майже 30 років розділяла Німеччину на Східну і Західну.

DW Dokus KW 45 - Die Nacht des Mauerfalls: Bornholmer Straße - die Dokumentation (rbb)

Падіння Берлінського муру 9 листопада 1989 року

Падіння Берлінського муру - епохальний історичний момент, що змінив життя не лише Німеччини, а й цілої Європи. Упродовж 28 років стіна відділяла капіталістичний Захід від комуністичного Сходу. Керівництво НДР вирішило збудувати стіну 1961 року, аби припинити масову втечу східних німців з НДР до ФРН. Через Німеччину пролягла "залізна завіса". Дивіться про історію появи і падіння стіни між Східною і Західною Німеччиною у відео DW:

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Берлінський мур у головах: чому Схід і Захід Німеччини досі не разом

"Частини одного цілого мають зростися докупи", - казав свого часу канцлер Віллі Брандт про падіння Берлінського муру. А як воз'єднання Німеччини сьогодні оцінюють соціологи? (08.11.2019)  

Коментар: Німецька єдність? Будь ласка, наступне покоління!

Чи можна говорити про німецьку єдність майже через 30 років після возз'єднання Німеччини? У жодному разі, вважає Кай-Александер Шольц, надто важка спадщина. Тож справа за молоддю. (03.10.2019)  

30 років з часу падіння Берлінського муру: "Час настав"

Німеччина відзначає 30 річницю мирної революції в НДР. Цими днями правозахисники і активісти згадують напружені миті на шляху до возз'єднання Німеччини. (13.09.2019)  

Горбачов: Після падіння Берлінського муру справдились не всі надії

У 1989 році люди сподівалися, що Європа стане спільним домом для всіх її жителів. Однак до здійснення цих надій ще далеко, шкодує перший президент СРСР. (05.11.2019)  

Аудіо й відео до теми

Возз'єднання Німеччини: внутрішній кордон 30 років по тому - "Європа у фокусі" (04.11.2019)  

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Deutschland Fluchttunnel in Berlin 1964

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У Берліні є унікальні місця, де можна буквально доторкнутися до історії. Як, наприклад, нещодавно знайдений тунель, прокладений під Берлінським муром декілька десятиліть тому.

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