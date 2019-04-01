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Очима карикатуриста: Володимир Зеленський - добре сміється той, хто сміється першим

Комік і новачок у політиці Володимир Зеленський лідирує в першому турі виборів президента України. Погляд карикатуриста Сергія Йолкіна на нього і на тих, кому зараз не до сміху, - Порошенка й Тимошенко.

Погляд карикатуриста Сергія Йолкіна на результати першого туру президентських виборів в Україні

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Дивитись відео 03:46 Поділитись Вибори президента 2019: тріумф Зеленського і "жовта картка" Порошенку (01.04.2019) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3G15O Вибори президента 2019: тріумф Зеленського і "жовта картка" Порошенку (01.04.2019)

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