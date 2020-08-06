Офіс генпрокурора України направив до Білорусі запити про видачу "вагнерівців"

Офіс генерального прокурора України звернувся до генеральної прокуратури Республіки Білорусь із запитами про видачу 28 осіб із російської приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер", затриманих 29 липня правоохоронними органами Білорусі.

"Усім 28 особам, серед яких дев'ятеро громадян України, було повідомлено про підозру в участі в терористичній організації. Шевченківський районний суд Києва обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою", - йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора, оприлюдненому в середу, 12 серпня, в Facebook.

Українське слідство встановило, що ці особи "брали активну участь у бойових діях на території Донецької та Луганської областей у складі терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР", йдеться в повідомленні. "Питання про видачу цих осіб вирішуватимуть компетентні органи Республіки Білорусь", - підсумували в Офісі генпрокурора.

Нагадаємо, що 29 липня в Білорусі було затримано 33 громадян РФ та України, яких білоруська влада вважає членами ПВК "Вагнер" і підозрює у намірі організувати масові заворушення в період президентських виборів. Україна заявила, що затримані брали участь у бойових діях на Донбасі. Офіс генпрокурора України звернувся до генпрокуратури Республіки Білорусь із запитами про тимчасовий арешт осіб.

Як повідомлялося, 5 серпня президент України Володимир Зеленський детально обговорив з білоруським президентом Олександром Лукашенком питання, пов'язані з затриманням бійців ПВК "Вагнер". 6 серпня Лукашенко доручив запросити до країни генеральних прокурорів Росії та України для розгляду ситуації з затриманими, а 9 серпня заявив, що генпрокурори України та РФ не приїхали до Мінська, щоб розібратися з ситуацією щодо затриманих.